26-vuotias Nicole Kahila sai niin kovia vatsakramppeja, että hänen kätensä tärisivät – avomies keksi 10 reseptiä, jotka poistivat oireet

Millä voisi korvata sipulin? Tätä ajatusta pohti Teijo Javanainen paistinpannu kädessään eräänä kesäkuisena iltana.

Javanaisen avovaimolla Nicole Kahilalla oli diagnosoitu ärtyneen suolen oireyhtymä noin kaksi vuotta sitten. Nyt hän oli aloittanut tiukan FODMAP-ruokavalion saadakseen oireet vähenemään.

– Vatsani oli välillä todella kipeä. Saatoin saada vatsakramppeja, jotka saattoivat saada kätenikin tärisemään. Olo oli todella epämukava, kertoo Kahila.

Kiireisiin arki-iltoihin pariskunnalla ei ollut tarjolla mitään nopeaa syötävää.

– Kauppareissut olivat yli parituntisia, kun kaikista tuotteista piti tarkistaa tuoteselosteet, Nicole Kahila kertoo.

Vaikea luopua

FODMAP-ruokavaliossa vältetään huonosti imeytyviä hiilihydraatteja, jotka alkavat käydä suolistossa. Ensimmäisen kuukauden aikana hiilihydraatteja tarkkaillaan erityisen tarkasti. Pariskunta halusi kuitenkin syödä kotona samaa ruokaa.

– Pois karsittavien elintarvikkeiden määrä oli aika suuri, joten ruuanlaiton suunnitteluun meni erityisen paljon aikaa, Teijo Javanainen sanoo.

Javanainen ja Kahila alkoivat pohtia, olisiko FODMAP-ruokavalioon sopivaa valmisruokaa olemassa. He kiersivät kauppoja ja tutkivat asiaa netistä, mutta eivät löytäneet mitään.

Niinpä he päättivät kehittää sellaisen itse.

Teijo Javanainen on aiemmin kouluttautunut ravintola-alan ammattilaiseksi ja ruuanlaitto on hänelle intohimo. Antro Valo / Yle

Suurtalouskokiksi aiemmin kouluttautunut Teijo Javanainen ryhtyi visioimaan reseptejä keittiössään. Hän tunnustautuu ranskalaisen keittiön ystäväksi.

– Kaikkia karsittavia ruoka-aineita en lähtenyt korvaamaan. Aloin jäljitellä samankaltaisia makukokonaisuuksia maustamalla ruokia eri tavoin.

Javanainen kertoo, että ilman maustamistakin raaka-aineiden makuun voi vaikuttaa. Hän huomasi, että esimerksi huolellinen kypsyttäminen korostaa lihan luonnollista makua.

– Oikea aromi katoaa, jos lihaa kypsentää liikaa tai liian vähän.

Joistain raaka-aineista Javanaisen oli hankalampaa päästää irti.

– Vaikkapa valkosipuli on sellainen raaka-aine, joka sitoo hienosti ruoassa makuja yhteen. Sitä en voinut käyttää.

Einesmarkkinoilla ei vielä ole kovin paljon tarjontaa FODMAP-ruokavalioon sopivista valmisruuista, vaikka valmisruokien myynti onkin ollut viime vuosina hienoisessa kasvussa.

Valmisruokien laatu kohentunut

Edellinen Suomen Elintarvikemarkkinoiden tilastointi on vuodelta 2017. Tuolloin kasvu oli vajaa viisi prosenttia.

Tilastoinnin mukaan myös erikoisruokavalioita tukevien valmisruokien suosio on kasvanut.

– Laktoositon ja gluteeniton ruokavalio ovat ruokavalioita, jotka on huomioitu valmisruuissa yleisimmin, Saarioisten viestintäpäällikkö Anu Lehtinen kertoo.

Valmisruokajätti Saarioisella on listoillaan yksi FODMAP-ateria, joka tuli markkinoille vuosi sitten. Aterioiden määrää pidetään tällä hetkellä sopivana, mutta tuotteita kehitellään kuluttajatarpeiden ja -palautteiden pohjalta koko ajan. Viestintäpäällikkö Anu Lehtisen mukaan FODMAP-annosten kehittelyyn panostetaan yhtä paljon kuin muihinkin erikoisruokavalioita mukaileviin annoksiin.

– FODMAP-annoksessamme ei ole esimerkiksi sipulia, valkosipulia, palkokasveja, viljoja tai laktoosia sisältäviä maitovalmisteita, Lehtinen sanoo.

Elintarviketeollisuusliiton mukaan erityisesti nuoret ovat kiinnostuneita erikoisvalmisruoista. Kulutuksen muutoksen taustalla pidetään useita tekijöitä kuten kiireistä arkea, yksin asumista ja ilmastoaktiivisuutta.

Tuunattu makaronilaatikko

Teijo Javanainen kehitti avovaimolleen kymmenen valmisruokareseptiä. Hän sanoo, että yksi helppo FODMAP-ruoka on varioitu makaronilaatikko. Se tehdään gluteenittomaan makaroniin, laktoosittomaan maitoon ja vähärasvaiseen jauhelihaan.

Ennen uuniin laittoa laatikko maustetaan tuoreella persiljalla ja ruohosipulilla.

– Maun saa tosi tutuksi ja turvalliseksi lisäämällä esimerkiksi musta- ja valkopippuria, Javanainen sanoo.

Javanaisen puoliso Nicole Kahila on ollut mukana suunnittelemassa reseptejä ja laskemassa raaka-aineiden hintoja. Kahilalla on ollut myös tärkeä koemaistajan rooli.

– Minun tilanteenihan tässä on varsin mukava, kun meillä Teijo laittaa ruokaa, Kahila kertoo.

FODMAP-ruokavaliossa vältellään huonoja hiilihydraatteja

Huonosti imeytyviä FODMAP-hiilihydraatteja on useissa tavallisissa ruoka-aineissa, joita suurin osa suomalaisista syö päivittäin.

Normaalisti iso osa näistä yhdisteistä imeytyykin ohutsuolessa, mutta esimerkiksi entsyymin puutteen takia näin jää käymättä. Tällöin seurauksena ovat ärtyvän suolen oireyhtymälle tyypilliset oireet.

Teijo Javanainen kertoo, että aiemmin Suomessa on julkaistu FODMAP-keittokirja ja toimivia reseptejä on jaettu myös internetissä. Antro Valo / Yle

Ärtyvän suolen oireyhtymä on yleinen vaiva. Suomalaisilla sitä esiintyy joka kymmenellä. Se on naisilla kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä.

Tietokirjailija ja laillistettu ravitsemusterapeutti Leena Putkonen kuvaa ärtyneen suolen oireyhtymää kokonaisvaltaiseksi vaivaksi.

– Tyypillisiä oireita ovat vatsan turvotus, ilmavaivat, ripuli ja ummetus. Erittäin oleellinen oire on myös kivun tunne suolistossa, joka on useimmiten hyvin lamauttava.

FODMAP-ruokavaliossa vältettäviä ruoka-aineita Viljatuotteet: ruis, vehnä ja ohra Hedelmistä ja vihanneksista omena, päärynä, luumu, aprikoosi, kirsikka, vesimeloni, sipulikasvit, parsa ja artisokka Sienet Palkokasveista herneet ja pavut Makeisia ja tuotteita, joissa ksylitolia, sorbitolia, mannitolia ja maltilolia Prebiootit (inuliini, frukto-oligosakkaridit (FOS)), esim. "vatsajogurtit" ja "terveysjuomat", joihin lisätty kuitua (FOS tai inuliini) Laktoosia eli maitosokeria sisältävät tuotteet Hunaja

Putkonen lisää ärtyneen suolen aiheuttavan useilla myös mielialaoireita: ahdistuneisuutta, masennusta ja väsymystä.

Viime vuosina ärtyvän suolen oireyhtymään liittyvien ilmavaivojen on todettu olevan yhteydessä ravinnon tiettyihin imeytymättömiin hiilihydraattiyhdisteisiin, jotka kulkeutuvat ohutsuolesta paksusuoleen. Siellä suolibakteerit käyttävät niitä ravinnokseen, jolloin syntyy runsaasti suolikaasuja.

Näitä hiilihydraattiyhdisteitä kutsutaan yhteisellä nimellä FODMAP-hiilihydraateiksi. Ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsivää ihmistä ohjataan usein noudattamaan FODMAP-ruokavaliota, joka on tutkitusti on tehokas ärtyneen suolen hoitotapa.

Kaikille se ei välttämättä sovi.

Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen korostaa, että FODMAP-ruokavalio on jokaiselle yksilöllinen.

FODMAP-ruokavaliolle siirryttäessä ensimmäisen 4–6 viikon aikana suolisto rauhoitetaan ja syödään pelkästään sallittuja hiilihydraatteja. Tarkoituksena on lisätä hiilihydraattien määrää ruokavaliossa pikkuhiljaa.

– FODMAP-tuotteet ovat prebioottisia, eli ne ovat ravintoa suoliston mikrobiston hyödyllisille bakteereille. Sen vuoksi niitä ei haluta kokonaan suolistosta pois. Vatsan tilanne on parempi, mitä monipuolisempi on suolistobakteerikanta, Putkonen kertoo.

FODMAP-ruokavaliossa suositeltavia ruoka-aineita Riisi, kaura, peruna, hirssi, tattari, kvinoa ja speltti Kurkku, tomaatti, lehti- ym. salaattikasvit, paprika, porkkana, kesäkurpitsa, munakoiso, kurpitsa, vihreät pavut, kiinankaali Marjat (paitsi mustaherukat) Sitrushedelmät, kiivi, viinirypäleet, hunaja- ja cantaloupe-meloni Laktoosittomat maitotuotteet, kypsytetyt juustot Rasvat ja proteiinilähteet kuten liha, kala, kananmunat ja äyriäiset Tofu ja tempeh

Mitä hyötyä ruokavaliosta sitten on?

– Ensinnäkin on ihmiselle henkisesti äärimmäisen mukavaa, että ei koko ajan kärsi vatsaoireista. Rauhoittumisen jälkeen aletaan yksilöllisesti testaamaan, että mitkä ovat itselle ne pahimmat hiilihydraattiyhdisteet, Putkonen sanoo.

Ei lopullista

Ravitsemusterapeutti Leena Putkosen mukaan ihminen pystyy palauttamaan hyvin monta FODMAP-hiilihydraattia omaan ruokavalioonsa, kun oma suolisto on ensin rauhoitettu huolellisesti.

Pitkällistä ruokavalion rajaamista ei suositella. Raju ruokavalion rajoittaminen aiheuttaa stressiä ja negatiivista ruoka-ajattelua.

– Syömisestä ei saisi tulla ihmiselle henkistä kuormaa, Putkonen sanoo.

Javanaisen ja Kahilan suunnittelema FODMAP-ruokavaliolle sopiva intialainen voikana-annos. Antro Valo / Yle

Ärtyvästä suolesta kärsivä Nicole Kahila kertoo, että hänelle tiukka ruokavalio sopi.

– Vatsan kipuoireet katosivat oikeastaan kokonaan tiukalla jaksolla. Nyt oireita on taas tullut, kun olen alkanut testata eri ruokia. Oireet eivät kuitenkaan ole olleet pahoja, Kahila toteaa.

Putkonen muistuttaa, että ennen FODMAP:lle siirtymistä on tärkeää muun muassa tarkistaa, kärsiikö ihminen muista sairauksista tai allergioista, esimerkiksi keliakiasta.

FODMAP-ruokavalion lisäksi ärtyvän suolen oireita pystyy helpottamaan muun muassa pitämällä oma ruokarytmi säännöllisenä. Lisäksi oireita helpottaa päivittäinen liikunta.

– Oireita voi helpottaa myös oman stressinhallinnan parantamisella, jota voi kehittää esimerkiksi midfullness-harjoituksilla. Näillä harjoituksilla on saatu hyviä tuloksia aikaa tutkimuksissa, Putkonen sanoo.

Vuoden päästä ruokakauppoihin

Miksi sitten ärtyneen suolen oireyhtymään helpottamaan kehitetty FODMAP-ruokavalio koetaan hankalaksi noudattaa?

Ravitsemusterapeutti Leena Putkonen arvelee syynä olevan se, että ruokavalio on monimutkainen.

– Se elintarvikkeiden kirjo kuulostaa sekavalta, että mitä sieltä rajataan pois. Esimerkiksi gluteenittomassa ruokavaliossa rajattavat tuotteet ovat yksinkertaisesti ne, jotka sisältävä viljaa.

Ruokavaliolla oleva Nicole Kahila kertoo, että juuri monimutkaisuuden takia hänkin on useaan kertaan lipsunut ruokavaliosta.

– Aina en ajatellut niin pikkutarkasti syömisestä ja sen kyllä huomasi, kun oli syönyt jotain sopimatonta.

Javanainen ja Kahila pohtivat omissa resepteissään ennen kaikkea kuinka ne saataisiin toimimaan suurtalouskeittiöissä. Antro Valo / Yle

Syyskuun alussa Javanaisen ja Kahilan reseptit palkittiin liikeideakilpailussa tuhannen euron stipendillä. Seuraava vaihe on testata valmisruokasarjaa lounasravintoloissa. Pariskunta on tarjonnut ruokia myös ystävilleen.

– On tärkeää saada suoraa ja rakentavaa palautetta siitä, minkälaisia makuja he annoksissa maistavat. Näin voin keittiössä hioa reseptiä. Samalla tavalla tärkeää on saada tietoa siitä, että miten reseptit toimivat suurtalouskeittiössä, Javanainen kertoo.

Reseptitestauksen jälkeen toiveissa on tuotannon aloittaminen yhteistyössä isomman elintarvikealan toimijan kanssa. Javanaisen ja Kahilan tavoitteena olisi tuoda valmisateriasarjasta viisi erilaista vaihtoehtoa ensi vuoden markkinoille. Yksi vaihtoehdoista olisi vegaaninen.

– Tällä ruokasarja-ajatuksella ei ole aikaisemmin kukaan tullut markkinoille. Yksittäisiä FODMAP-valmisruoka-annoksia kyllä on, Teijo Javanainen selventää.

Entä ratkesiko Teijo Javanaisen sipuliongelma? Javanainen myhäilee tyytyväisenä.

– Nykyään jäljittelen intialaisessa voikanassa sipulin makua fenkolilla. Se korostaa sipulin tyyliin juuri annoksessa tarvittavia makuja.

