Merivoimien sotalaivatilaukseen Rauman telakalta ja Saabilta lopullinen sinetti – Katso miljardihankinnan tiedotustilaisuus kello 13.25

Hallituksen on tarkoitus päättää tänään virallisesti Merivoimien neljän uuden sotalaivan hankinnasta. Alukset tilataan Rauma Marine Constructions (RMC) -telakalta Raumalta. Laivojen taistelujärjestelmät ostetaan ruotsalaiselta Saabilta.

Monitoimikorveteilla korvataan seitsemän Merivoimien käytöstä poistuvaa alusta. Laivojen ja taistelujärjestelmän hankintahinta on noin 1,2 miljardia euroa. Kaikki neljä sotalaivaa on täydessä käytössä vuoteen 2028 mennessä. Laivat on määrä rakentaa Raumalla vuosina 2021–2025.

Hankintakustannuksista noin puolet muodostuu varsinaisten laivojen rakentamisesta. Taistelujärjestelmän hinta laivoihin asennettuna on noin 400 miljoonaa euroa. Taistelujärjestelmän tutkat, sensorit ja aseet tekevät laivasta sotalaivan.

Yle uutisoi syyskuun alussa, että neljän uuden sotalaivan kauppa on käytännössä varmistunut.

Tiedotustilaisuudessa sotalaivahankinnasta kertovat puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.), elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.), Merivoimien komentaja Jori Harju ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja Kari Renko.

Laivatilauksessa valtion riski tavanomaista asekauppaa suurempi

Sotalaivojen tilaukseen liittyy erityisiä maksamiseen ja rahoitukseen liittyviä järjestelyjä, jotka poikkeavat tavanomaisista asekaupoista. Järjestelyillä valtio haluaa varmistaa, että telakka pystyy toimittamaan tilatut alukset.

Kaupan vahvistamista on lykännyt hallituksen ennenaikainen ero keväällä sekä Puolustusvoimien ja puolustusministeriön halu varmistaa, että Rauman telakka kykenee taloudellisesti selviytymään neljän laivan rakennusurakasta.

Laivatilauksessa valtio aikoo ottaa itse kannettavakseen tavanomaista suuremman riskin asekauppojen normaaliin käytäntöön verrattuna.

Valtio varautuu maksamaan telakalle etupainotteisesti suuremman osan kuin yleensä vastaavissa tilauksissa. Lisäksi kaupan vakuusjärjestelyissä valtion riski on tavanomaista suurempi.

Ylen saaman tiedon mukaan hallitus päätyi poikkeaviin sopimusratkaisuihin, jotta sopimukseen päästäisiin ja laivat voitaisiin tilata Suomesta.

Mikäli rakentajatelakkaa oltaisiin myymässä sotalaivojen rakennusaikana ulkomaiseen omistukseen, voisi valtio lain mukaan kansallisen turvallisuuden nojalla tulla halutessaan väliin kaupassa.

Suomi ostaa uusien sotalaivojen tutkia, sensoreita ja aseita yhdistävän taistelujärjestelmän ruotsalaiselta asevalmistaja Saabilta noin 400 miljoonan eurolla. Vastaava järjestelmä on käytössä Ruotsin Visby-luokan korveteilla. Mike Toivonen / Yle

Saab toimittaa laivojen taistelujärjestelmän, työpaikkoja Suomeen

Aseiden ja taistelujärjestelmän myyjä Saab on luvannut palkata lisää työntekijöitä Suomeen, joko Tampereen teknologiakeskukseensa tai muualle. Saabilla on Turussa taistelujärjestelmäkaupan vuoksi projektitoimisto.

Saab on aiemmin ilmoittanut, että se tavoittelee Tampereen teknologiakeskuksensa kasvattamista nykyisestä reilusta kahdestakymmenestä työntekijästä sataan henkeen.

Osa kasvusta tulee uusien sotalaivojen taistelujärjestelmän toimittamisesta, osa muusta elektronisen sodankäynnin järjestelmien kehittämisestä.

Sopimus taistelujärjestelmästä Saabin kanssa pitää sisällään myös osaamisen siirron Suomeen. Taistelujärjestelmää on kyettävä huoltamaan ja ylläpitämään kriisiaikoina suomalaisvoimin.

Huoltovarmuussyistä teollisen yhteistyön laajeneminen ja uudet työpaikat Suomessa olisivat toteutuneet muidenkin valmistajien kanssa tehdyissä kaupoissa, koska asia oli tarjouspyynnöissä edellytyksenä.

