Näin Puolustusvoimien iso taistelulaivatilaus hyödyttää Rauman seutua ja koko Satakuntaa – 4 lupaavaa näkymää

Hallitus teki torstaina lopullisen päätöksen Merivoimien taistelulaivatilauksesta.

Neljä uutta laivaa rakennetaan Raumalla vuosien 2021–2025 aikana. Sopimuksen arvo on Rauma Marine Constructions Oy:lle noin 600 miljoonaa euroa.

Sopimuksella on suuri merkitys myös Rauman seudun ja koko Satakunnan työllisyydelle.

1. Lähes tuhat uutta työpaikkaa Raumalle

Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski kertoo, että sotalaivatilaus tuo Raumalle paljon uusia työpaikkoja.

– Olemme arvioineet, että tilaus tuo Raumalle noin tuhat uutta työpaikkaa viideksi tai kuudeksi vuodeksi.

Telakalla tullaan tarvitsemaan esimerkiksi eri alojen insinöörejä.

– Sähkö-, automaatio- ja ICT-alan insinööreillä tulee olemaan kysyntää, Koski arvioi.

2. Koko Satakunta hyötyy vuosikymmeniä

Sotalaivatilauksella on suuri merkitys koko Satakunnalle, sanoo Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä.

– Työllisyysvaikutus ei pääty siihen, kun korvetit luovutetaan. Laivat tullaan myös huoltamaan ja ylläpitämään Suomessa, joten työvoimaa tarvitaan jatkossakin.

Aro-Heinilä pitää Satakunnan kannalta erityisen tärkeänä sitä, että meriteollisuuden osaaminen kehittyy. Tätä osaamista voidaan hyödyntää tulevaisuudessa.

– Se ehdottomasti lisää maakuntamme kilpailukykyä. Töitä tulee riittämään vuosikymmeniksi eteenpäin myös esimerkiksi metalli-, koneistus- ja ilmastointialoilla.

Rannikkomaakunnalle pärjääminen meriteollisuudessa on suuri voimavara – myös henkisesti.

– Se luo uskoa, että tälle toimialalle kannattaa kouluttautua.

3. Töitä riittää, mutta kenelle?

Yle uutisoi tammikuussa, että telakoita vaivaa Lounais-Suomessa työvoimapula. Työntekijöitä on tuotu tämän takia ulkomailta.

– Kotimaisen perinteisen terästyöntekijän osalta markkinat ovat haasteelliset, koska tekijöitä on vähän ja heistäkin iso osa on eläköitymässä, RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa sanoi tammikuussa Ylen haastattelussa.

Samaan aikaan kuitenkin Turun ja Rauman telakoilla on lähes tuhat työtöntä laivanrakentajaa. Ammattiyhdistyksen mukaan suomalaisten laivanrakentajien työttömyyteen on syynä halpa ulkomainen työvoima, jota telakat käyttävät.

– Meillä on isot telakat, joissa hintataso on ajanut siihen, että mielellään otetaan ulkomailta työvoimaa, koska se on edullisempaa. Sitä ei pysty kukaan kiistämään, Teollisuusliiton Satakunnan aluepäällikkö Jouni Nurmela sanoi alkuvuonna.

4. Rahaa tulee, iso osa miljoonista jää Raumalle

Merivoimien taistelulaivatilauksen arvo on RMC:lle noin 600 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja Kari Koski kertoo, että koska sopimus ei ole tähän mennessä ollut varma, ei Raumalla ole myöskään vielä laskettu, kuinka paljon euroja tilaus tuo Rauman seudulle.

– Sitä aletaan laskea seuraavaksi. Iso osa näistä miljoonista jää Raumalle.

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä sanoo, että tässä vaiheessa on vaikeaa arvioida rahallisia vaikutuksia.

– Pelkästään laivojen rakentamiseen on arvioitu tulevan noin tuhat henkilötyövuotta. Tässä vaiheessa on mahdoton sanoa, mikä tulee olemaan esimerkiksi työntekijän verotuskunta. Pelkkien veroeurojen arvioiminen on lähes mahdotonta.

