Analyysi: John Major ja Boris Johnson taistelevat oikeudessa Britannian tulevaisuudesta

Britannian pääministeri Boris Johnson otti uskaliaan askeleen laittaessaan maan parlamentin viiden viikon pakkolomalle.

Johnsonin perustelu oli saada työrauha hallitusohjelman työstämiselle. Brexitin takia sisäpoliittiset uudistukset muiden muassa terveydenhuollossa ja koulutuksessa ovat jääneet pahasti politiikan taka-alalle.

Eilinen yritys lähestyä kansalaisia lontoolaisessa sairaalassa ei päättynyt Johnsonin kannalta hyvin. Työväenpuoluetta kannattava sairaan lapsen isä soimasi Johnsonia ja hallitusta äänekkäästi sairaalan käytävällä syyttäen näitä terveydenhuollon alasajosta.

Samalla mies paheksui Johnsonia median tuomisesta sairaalan käytäville. Mediatempaus kääntyi nopeasti pääministeriä vastaan sosiaalisessa mediassa.

Vain kahta päivää aiemmin maanantaina Johnson sai takkiinsa Luxemburgissa tavatessaan maan pääministerin Xavier Bettelin ja komission puheenjohtajan Jean-Claud Junckerin.

Brexit häämöttää nyt 43 päivän päässä ja selvästi Euroopalla alkaa mennä pinna. Johnson lähti tapaamisesta buuausten saattelemana ja jätti yhteisen lehdistötilaisuuden väliin. Nopea ja suorapuheinen Bettel käytti tilaisuuden hyväkseen ja päätti puhua lehdistölle ilman Johnsonia.

Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel joutui maanantaina pitämään lehdistötilaisuuden yksin. Bettelin Luxemburgissa tavannut Britannian pääministeri Boris Johnson joutui perumaan osallistumisen tilaisuuteen protestin vuoksi. Julien Warnand / EPA

EU odottaa edelleen Britannialta uusia ehdotuksia, joilla Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen rajaongelma ratkaistaisiin. EU-komissio ilmoitti tänään torstaina vastaanottaneensa useita papereita Britannian hallitukselta.

Komission tiedottajan mukaan asiakirjat ovat teknisiä ehdotelmia. Ne ovat täysin epävirallisia, mutta niiden pohjalta jatketaan keskusteluja. Komission pääneuvottelija Michel Barnier keskustelee huomenna Britannian brexit-ministerin Steve Barclayn kanssa.

Brexit-takarajan lähestyessä ilmapiiri neuvottelujen ympärillä on selvästi kiristynyt. Suomikin on EU:n puheenjohtajamaana upottanut lusikkansa soppaan. Pääministeri Antti Rinne (sd.) asetti Britannian ehdotusten takarajaksi tämän kuun viimeisen päivän tavattuaan presidentti Emmanuel Macronin keskiviikkona Pariisissa.

Ranska ja Saksa ovat aikataulusta samoilla linjoilla. EU-maat ovat haluttomia käymään viime hetken neuvotteluja Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa, joka on 17.–18. lokakuuta.

Johnsonille aikaraja on ongelmallinen, koska hän valmistautuu konservatiivien vuosikokoukseen, joka pidetään syys–lokakuun vaihteessa. Uusi esitys brexitistä kokousväelle saattaisi roihauttaa jo entisestään jakautuneen puolueen täyteen paloon.

Johnsonin tilannetta mutkistaa myös Britannian korkein oikeus. Se on juuri päättänyt kolme päivää kestäneet asianosaisten kuulemiset siitä, toimiko pääministeri laittomasti keskeyttäessään parlamentin toiminnan viideksi viikoksi.

Korkeimman oikeuden tuomareita on 11 ja heidän tehtävänsä on ratkaista, onko riita poliittinen eli hallituksen ja parlamentin välinen vai perustuslaillinen. On myös epäselvää, palaisiko parlamentti työhönsä, vaikka päätös olisi langettava pääministeri Johnsonille.

Istuntotaukoa koskevalle oikeuskäsittelylle oli varattu kolme päivää. Päätöstä odotetaan joko tällä tai ensi viikolla. Facundo Arrizabalaga / EPA

Jottei mikään olisi tavallista brexit-tarinassa, on pääministeri Johnsonia vastassa oikeussalissa entinen pääministeri, kansanedustaja ja konservatiivipuolueen jäsen John Major.

Valitettavasti istuntosalissa ei ole nähty titaanien taistelua suorana, vaan molemmat ovat toimineet asianajajiensa välityksellä. Major ilmoitti jo kesällä harkitsevansa oikeustoimia Johnsonia vastaan, jos tämä estäisi parlamenttia valvomasta hallituksen toimia määräämällä parlamentti pitkälle istuntotauolle.

Majorin asianajaja, lordi Garnier puhui tuomareille Majorin suulla ja sanoi, että pääministerin tavoite on ollut puhtaasti poliittinen. Major haastoikin Johnsonin päätöksen pituuden ja ajankohdan.

Ajatellen koko brexit-asetelmaa – sen poliittista, taloudellista ja kansainvälistä merkitystä – korkeimman oikeuden päätöksellä on valtava merkitys. Siitä ei voi valittaa. Pääministeri Johnson onkin jo ilmoittanut kunnioittavansa oikeuden päätöstä riippumatta sen sisällöstä.

Lähitulevaisuudessa parlamentilta ei kuitenkaan voi odottaa paljoa, vaikka pääministeri häviäisi ja kansanedustajat kutsuttaisiin heti takaisin.

Tämä johtuu siitä, että sekä työväenpuolueella että konservatiivipuolueella on lähiviikkoina puoluekokoukset. Ennen niitä mitään merkittävää ei parlamentissa päätetä.

On myös odotettavissa, että brexit-tarina Britannian ja EU:n välillä venyy aina kalkkiviivoille lokakuun loppuun. Sekin on täysin mahdollista, että sopimuksen tai rajun eron sijaan tarina venyy jälleen kerran jatkoajalle yli tämänhetkisen eropäivän, joka on 31. lokakuuta.

