Kuinka parafiinisen dieselin 120 miljoonan euron veronalennuksen poisto vaikuttaa? Kolme kysymystä ja vastausta

Tiistaina julki tulleessa hallituksen budjettiesityksessä oli löydetty yksi karsintakohde yritystuille.

Budjetin mukaan "Yritystukien leikkaus toteutetaan poistamalla asteittain parafiinisen dieselöljyn veronalennus, 120 miljoonaa euroa."

Kysyimme, miten tämä tuen poisto käytännössä näkyy ja vaikuttaa.

Miten parafiininen diesel eroaa tavallisesta dieselistä ja miksi sillä on ollut veronalennus?

Se on puhtaammin palavaa ja sen valmistus on siksi ollut kalliimpaa. Sen lähipäästöt ovat tavallista dieseliä pienemmät, jos käytössä on vanha ajoneuvo. Tämän päästöjen eron takia sen käyttöön on kannustettu verotuella, joka poistuu.

Uusilla ajoneuvoilla eroa lähipäästöissä ei kehittyneiden moottoreiden takia ole. Neste on valmistanut parafiinista dieseliä Porvoon jalostamollaan, muut alan toimijat ovat voineet tuoda sitä muualta.

– Veronalennuksesta on päätetty vuonna 2010 ja jo silloin on tiedetty, että moottorit kehittyvät, ja veronalennus tulee siksi aikanaan poistumaan kun sen päästöhyödyt vähenevät, sanoo lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen valtiovarainministeriöstä.

Nostaako 120 miljoonan euron veromuutos kuljetusten kustannuksia vastaavalla tavalla?

Tuskin nostaa samassa suhteessa. Tuen poistumisen myötä ainakin Neste aikoo siirtyä fossiilisessa dieselissään halvempaan tuotantoprosessiin, joka samalla alentaa dieselin jalostamisen kustannuksia.

Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen ei lähde arvioimaan, missä määrin veronalennuksen poistuminen hintaan vaikuttaa, sillä hintaan vaikuttaa niin öljyn hinta maailmanmarkkinoilla kuin huoltoasemaketjujen keskinäinen kilpailukin, monen muun tekijän ohella.

Räsänen toteaa, että tuotantokustannukset laskevat, kun parafiinisestä diesellaadusta siirrytään normaaliin laatuun, joka vaatii vähemmän käsittelyä.

Miten verotuksella tuetaan uusiutuvan dieselin (vähemmän hiilidioksidipäästöjä, puhtaasti palava, kalliimpi) käyttöä?

Parafiinista dieseliä on kahdenlaista: perinteistä fossiilista, ja uusiutuvaa dieseliä, jonka hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti fossiilista dieseliä pienemmät. Uusiutuva diesel on aina samalla parafiiniseksi laskettavaa, ja veromuutos voi vähentää myös sen tukea.

Verotuksella tuetaan kuitenkin pienempipäästöistä, uusiutuvaa dieseliä jatkossakin. Parkkosen mukaan esimerkiksi Nesteen MYdieseliin kohdentuva, noin 20 senttiä per litra oleva hiilidioksidiveron alennus säilyy ennallaan. Tämä on varsinainen biopolttoaineiden veroetu, joka seuraa Suomen ympäristöperusteisesta veromallista.

Parkkonen muistuttaa, että biopolttoaineiden varsinainen edistämiskeino Suomessa on jakeluvelvoite, eikä sen rinnalla voida käyttää varsinaisia verotukia edistämiskeinona.

