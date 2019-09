Yhdysvaltoihin tehtaan avaava Nokian Renkaat investoi jättisumman maahan, jossa suurta osaa autoilijoista kiinnostaa vain renkaan ulkonäkö

Nokian Renkaat pääsee kohta lyömään renkaisiinsa amerikanmarkkinoilla elintärkeän tekstin ”Made in USA”. Suomalainen rengasvalmistaja avaa lokakuun ensimmäisellä viikolla tehtaan Daytoniin Tenneseehen.

Harva amerikkalainen edes tietää, että Venäjällä renkaat valmistava suomalainen rengasmerkki on ollut Pohjois-Amerikan markkinoilla jo 30 vuotta. Harva amerikkalainen tuntee koko merkkiä.

– Tämä on Nokian Renkaiden historian suurin yksittäinen investointi. Venäjällehän on investoitu noin miljardi euroa, mutta se on tullut vähitellen. Tämä on suurin yksittäinen investointi ja tämähän tarkoittaa, että olemme vahvasti siirtymässä kasvupolulle, sanoo toimitusjohtaja Hille Korhonen.

Korhonen kertoi torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Pohjois-Amerikan myyntitavoitteista puolet tulisi talvirenkaista. Niitä ei joka puolella Amerikkaa tarvita, joten rengasvalikoimaa on tarkoitus laajentaa vuosiksi 2021 ja 2022.

Suomalaisvalmistajan Pohjois-Amerikan haasteena on tähän saakka ollut, että Yhdysvaltoihin ja Kanadaan on myyty samoja renkaita kuin mitä autoilijat ovat käyttäneet Pohjoismaissa ja Venäjällä. Mutta puolet amerikkalaisista ajaa erittäin isoilla autoilla, joissa käytetään erittäin isoja renkaita. Sellaisilla ei Pohjoismaissa juuri kukaan aja.

– Meillä pitää olla all-season-renkaista (ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut renkaat) sellainen perusvalikoima ja sen lisäksi keskitymme tiettyihin tuotesegmentteihin, kuten light truckeihin (kevytkuorma-auto). Olemme valinneet ne segmentit, joissa korostuvat off road -vaatimukset eli vaativat olosuhteet.

Valtavirran tuotemerkiksi Nokian ei Korhosen mukaan edes aio. Amerikkalaisen autoilun mittakaavassa ensi kuussa avattavan rengastehtaan tuotanto onkin tietysti hyvin pientä.

Toimitusjohtaja tietää hyvin, että myös moni Nokian Renkaita huomattavasti suurempi eurooppalainen firma on lähtenyt suurin odotuksin Amerikkaan, mutta joutunut sittemmin peruuttelemaan häntä koipien välissä pois. Hille Korhonen sanoo, että toistaiseksi hän ei ole kuitenkaan huolien tai jännityksen vuoksi "yöuniaan menettänyt". Daytoniin mennään pysymään.

– Olemme sitoutuneet sen tehtaan kapasiteetin myymiseen.

Amerikkalainen uskoo renkaisiin, joilla rengaskauppias sanoo itse ajavansa

Nokian Renkaiden Amerikan liiketoiminta-alueen johtaja Mark Earl tietää, että pienen rengasmerkin menestys ei voi perustua jättimäisiin markkinointiponnisteluihin, sillä rengasalan jättiläiset tekevät kuitenkin kaiken isommin ja näyttävämmin.

– Mehän aloitimme talvirenkaista. Mutta ihmiset alkoivat kysyä all-season -renkaiden perään ja niinpä aloimme kuutisen vuotta sitten valmistaa niitä. Muuttoliikkeen mukana ihmiset alkoivat kysyä renkaitamme myös alueilla, joissa ei ole talvea, Earl sanoo.

Kasvu Pohjois-Amerikassa onkin perustunut siihen, että yhtiö on jo tuonut myyntiin aiempaa enemmän rengaskokoja. Ja siihen, että jo nokialaiset ostaneista 70 prosenttia sanoo Mark Earlin tietojen mukaan haluavansa samaa merkkiä uudelleen.

Rengaskauppa Yhdysvalloissa on kuitenkin erilaista kuin mihin Euroopassa on totuttu. Suomalaisyhtiön täytyy hyväksyä, että amerikkalaiset eivät renkaita ostaessaan ota asioista kovin paljon selvää. Esimerkiksi meillä tutuista lehtien rengastesteistä amerikkalaiset eivät ole kiinnostuneita.

– Iso osa amerikkalaisista ei välitä kuin siitä, miltä renkaat näyttävät. Toiset taas ovat ainoastaan kiinnostuneita, kuinka monta mailia renkaat kestävät ja osa on taas kiinnostunut ainoastaan renkaiden edullisesta hinnasta. Mutta meillä on siellä selvä markkinarako. On olemassa ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita meidän kaltaisista yhtiöistä, Mark Earl uskoo.

Earl kertoo, että Yhdysvalloissa kauppa käy yleensä niin, että asiakkailla on joku tuttu rengaskauppias lähellä ja kuluttajat haluavat tukea tätä paikallista yrittäjää.

– Amerikkalaiset luottavat siihen, mitä kauppias sanoo. Ja kauppias sanoo "ota nämä, näillä minäkin ajan".