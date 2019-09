Suomen nopeimmalla urheilijalla Anita Mäkelällä on jo kuusi Euroopan mestaruutta: "Kiihdytysajo on tasa-arvoinen laji"

Anita Mäkelä on voittanut kiihdytysautoilun Euroopan mestaruuksia vuodesta 1994 alkaen. Ensin kaksi mestaruutta Top Alcohol -sarjassa ja sitten neljä lajin kuninkuusluokassa Top Fuelissa. Uusin mestaruus sinetöityi puolitoista viikkoa sitten Englannin osakilpailussa.

Mäkelä on ollut myös neljä vuotta nopein kilpa-ajaja Euroopassa. Hänen viime kesänä tehty oma ennätyksensä 510 kilometriä tunnissa ei kuitenkaan riittänyt Euroopan nopeimman titteliin, mestaruuteen kylläkin.

– Kaksi viikkoa sitten yksi norjalainen nainen ajoi kilpailumatkan ajassa 3,80 sekunta ja minä 3,82, eli kaksi sadasosaa jäi puuttumaan. Ja toinen, sveitsiläinen nainen ajoi loppunopeudeksi 513 km/h ja minun parhaani oli 510 km/h. Eli nämä kaksi nuorta tyttöä petrasivat viimeisessä kilpailussa niin paljon. Mutta koska ne olivat vain yksittäisiä ajoja, tuli kauden Euroopan mestaruus meille.

Tasa-arvoinen laji

Kiihdytysajon Euroopan huipulla on tällä hetkellä useampikin naisajaja. Mäkelä näkeekin lajin hyvin tasa-arvoisena.

– Juniori-dragstereista alkaen, kahdeksanvuotiaista, siellä tytöt ja pojat ajavat samassa sarjassa. Ihan sama, onko siinä Kati ja Jukka, mutta kun he laittavat kypärät päähän, he ovat tasa-arvoisia kilpa-ajajia. Se leimaa meidän lajiamme kokonaan. Ja jo 1970-luvulla Shirley Muldowney voitti Yhdysvaltojen NHRA:n Top Fuel mestaruuden. Eli esikuvia on, ja kiihdytysajo on erittäin tasa-arvoinen laji.

Koko perhe mukana kisatiimissä

Anita Mäkelän kilpailutiimiin kuuluu 12 mekaanikkoa, heistä yksi australialainen ja 11 suomalaista. Ja suomalaisista seitsemän asuu Mäkelän kotikunnassa Vilppulassa. Mukana seuraa myös oma perhe, aviomies, tytär ja poika.

– Poika Heikki hoitaa kytkintä, tytär Hanna vastaa sylinterikansista ja samalla auttaa minua sosiaalisessa mediassa. Aviomieheni Tommi vastaa siitä, että auto on aina valmis silloin kun pitää olla.

Kilpaura jatkuu niin pitkään kuin on hauskaa

Nyt 58-vuotias Mäkelä on valmis jatkamaan menestyksekästä kilpauraa niin kauan kuin hyvältä tuntuu. Uusi kausi alkaa ensi vuoden toukokuussa.

– Eihän me nyt voida lopettaa kun meillä on mestaruusauto. Jossei sitä olisi, niin enhän minä sittenkään voi lopettaa. Jatkan niin kauan kuin olen kilpailukykyinen ja pystyn ajamaan voitosta. Ja että tämä kilpaileminen on hauskaa.

Katso Anita Mäkelän koko haastattelu Yle Areenassa: