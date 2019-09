Opiskelijoiden käsitys hauskanpidosta 50 vuotta sitten – istuivat kuumalla liedellä keskellä puistoa

Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa on noin 5200 opiskelijaa. Korkeakoulun ensimmäisenä vuotena opiskelijoita oli 39.

Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa on noin 5200 opiskelijaa. Korkeakoulun ensimmäisenä vuotena opiskelijoita oli 39. Kare Lehtonen/Yle

50-vuotias yliopisto Lappeenrannassa Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1969. Ensimmäiset opiskelijat aloittivat 15. syyskuuta.

Korkeakoulu toimi aluksi vuokratiloissa eri puolilla Lappeenrantaa. Nykyinen Skinnarilan kampus alkoi rakentua 1970-luvulla.

Kauppatieteet tulivat tekniikan oheen vuonna 1991.

Vuonna 2003 nimi muuttui Lappeenrannan teknilliseksi yliopistoksi.

Nykyään kampukset Lahdessa ja Lappeenrannassa. Nimi muuttui Lappeenrannan–Lahden teknilliseksi yliopistoksi vuoden 2019 alussa.

Alueyksiköt Mikkelissä ja Kouvolassa.

Rehtori Juha-Matti Saksa.

LappeenrantaErkki Räsänen katselee ympärilleen yliopiston pääaulassa Lappeenrannan Skinnarilan kampuksella.

Ympäristö on aivan toisenlainen kuin syyskuussa vuonna 1969, jolloin Räsänen aloitti opintonsa Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa. Teknillinen korkeakoulu tunnetaan nykyään nimellä Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto.

50 vuotta sitten Skinnarilassa oli vain metsää. Korkeakoulun ensimmäiset rakennukset valmistuivat Skinnarilaan vuonna 1974.

Sitä ennen korkeakoulu toimi eri puolilta Lappeenrantaa vuokratuissa rakennuksissa.

– Olimme vähän huulet pyöreinä, kun homma alkoi. Ensimmäinen hämmennys oli se, että avajaiset pidettiin ammattikoulussa ja kansalaisopistossa jatkettiin luennoilla. Ei ihan korkeakoulumeiningiltä tuntunut, Räsänen muistelee.

Räsänen oli ensimmäisiä korkeakoulun opiskelijoita. Opiskelukavereita oli 38.

Mitenkään itsestäänselvää korkeakoulun perustaminen Lappeenrantaan ei ollut. Tapahtumat saivat välillä jopa farssin piirteitä.

Erkki Räsänen oli Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ensimmäisiä opiskelijoita. Kalle Purhonen / Yle

Lappeenrannan ja muutaman muun suomalaisen yliopiston juuret ulottuvat 1950-luvulle, jolloin sotien jälkeisessä Suomessa alettiin tarkastella Suomen korkeakoulutuksen tilaa.

Yhteiskunnan rakentaminen oli vauhdikasta ja yliopistokoulutuksen saanutta väkeä tarvittiin lisää muun muassa valtaviin rakennustöihin ja teollisuuden tarpeisiin.

Tuolloin korkeakouluja oli ainoastaan pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

– Sitten oli sekalainen seurakunta kaikkea muuta. Oli seminaaria ja muuta sellaista eri puolilla maata, korkeakoulujen historiaan perehtynyt professori Karl-Erik Michelsen kertoo.

Korkeakoulupaikkoja haluttiin lisää senkin takia, että 1940-luvulla syntyneestä suuresta ikäluokasta oli tulossa paljon väkeä koulutukseen. Pääkaupunkiseudun ja Turun koulutuspaikat eivät olisi riittäneet.

Yliopistopaikkakuntien valintaan vaikuttivat koulutuspoliittisten syiden lisäksi aluepolitiikka.

– Keskustapuolue oli sitä mieltä, että koulutusta ei saa keskittää pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Karttaa alettiin täydentää, Michelsen sanoo.

Opiskelua Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1970. Yle

Ensin tuli Oulun yliopisto, perässä seurasivat Jyväskylä ja Tampere. Yliopistot perustettiin näihin kaupunkeihin, koska ne olivat selkeitä alueiden keskuskaupunkeja.

Itä-Suomen tilanne tuli päättäjien eteen 1960-luvulla.

Itä-Suomessa sijoituskaupungista syntyi sota

Vaikeudet alkoivat jo siitä, että alueen keskuskaupungista ei ollut yksimielisyyttä.

– Yksikään kaupunki Itä-Suomessa eli Savossa ja Karjalassa ei ollut tarpeeksi suuri. Siitä alkoi taistelu Itä-Suomen yliopistosta, Michelsen sanoo.

Vaihtoehtoja olivat Lappeenranta, Kuopio ja Joensuu. Aluksi monitieteellistä yliopistoa oltiin panemassa Lappeenrantaan. Siitähän toiset kaupungit riehaantuivat.

Kuopiossa ja Joensuussa rakennettiin jopa yhteisrintamaa Lappeenrantaa vastaan. Lappeenranta puolusti asemaansa lähettämällä lähetystön opetusministeri Jussi Saukkosen puheille.

– Lopulta asia sohlattiin niin pahasti, että päädyttiin rakentamaan yksi yliopisto, mutta se jaettiin kolmelle paikkakunnalle, professori Karl-Erik Michelsen sanoo.

Taistelun päätti pääministeri Johannes Virolaisen hallitus vuonna 1965. Lappeenrantaan päätettiin sijoittaa tekniikan opetus, Joensuuhun humanistinen sekä luonnontieteiden opetus ja Kuopioon lääketiede.

Korkeakoululla oli luento- ja opetustiloja muun muassa Lappeenrannan keskustassa sijaitsevassa säätiötalossa ennen kuin korkeakoulu sai omat tilat Skinnarilaan. Kare Lehtonen/Yle

Lappeenranta valikoitui tekniikan koulutuspaikkakunnaksi alueella olevan suurteollisuuden takia.

– Siihen aikaan ajateltiin, että yliopisto kouluttaa oman alueen väestön. Ajateltiin, että valmistuvat jäävät täyttämään alueen osaamistarpeita. Tämä oli jalo ajatus, joka ei toteutunut, Michelsen hymähtää.

Tuhansien opiskelijoiden yliopistoksi

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu aloitti toimintansa syksyllä 1969. Opintosuuntia oli aluksi kolme: koneenrakennus, voimatekniikka ja talousinsinöörin opinto-ohjelma.

Opiskelun rinnalle tulivat luonnollisesti vapaa-ajan opiskelijariennot. Erkki Räsäsen mukaan ensimmäisten vuosien opiskelijaelämä oli aika maltillista. 39 opiskelijasta vain pieni osa osallistui niin sanottuun villimpään menoon.

– Kun saimme vuosien varrella lisää väkeä, juhlat sen kun paranivat. Vielä kun juhlamenoihin liitettiin terveydenhuolto-oppilaitoksen opiskelijat niin täytyy sanoa, ettei tullut suru puseroon, Räsänen virnistää.

Juhlia vietettiin milloin missäkin.

– Oli maamiesseuran taloa ja VPK:ta. Juhliin palkattiin bändejä.

Myös Huhtiniemen opiskelija-asuntolan yhteydessä olleesta Husaari-ravintolasta tuli hyvin suosittu. Räsäsen mukaan ravintola oli maankuulu.

– Viikonpäivästä riippumatta siellä oli 100–200 metrin jono discoon. Siellä oli oman porukan lisäksi muualta tulleita.

Opiskelijoiden juhliin eivät osallistuneet ainoastaan opiskelijat. Myös korkeakoulun henkilöstö mukana.

– Meillä oli erittäin hyviä juhlia. Se oli perhejuhlaa, Räsänen muistelee.

Erkki Räsänen opintojensa alussa Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa. Yle

Nykyään opiskelijat viettävät Lappeenrannassa Suomen pisintä Wappua. Tänä vuonna se kesti kuukauden.

Vappu oli korkeakoulun alusta alkaen yksi opiskelijavuoden kohokohdista, joskaan yhtä pitkästi sitä ei vietetty. Lappeenrannassa yksi ohjelmanumero oli liedelläistumiskilpailu.

– Pantiin keittolevyt Kasinopuiston esiintymislavalle ja kilpailijat istumaan levyn päälle. Katsottiin, kuka istuu pisimpään, Erkki Räsänen kuvailee.

Perimätiedon mukaan kaikenlaisia kepulikonsteja käytettiin. Voittoa kovimmin tavoitelleet työnsivät housuihinsa erilaisia lämpöä eristäviä täytteitä, jotta pystyivät istumaan kuuman levyn päällä mahdollisimman pitkään.

Räsänen kertoo, ettei itse osallistunut kyseiseen kilpailuun vaan tyytyi hoitamaan kuulutuksia ja äänentoistoa.

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston kuudennen vuoden opiskelija Pia Etelävuori kuuntelee Erkki Räsäsen tarinaa.

– Liedelläistumiskilpailu kuulostaa hauskalta, mutta nykyään kilpailua ei enää järjestettäisi. Turhan vaarallista, Etelävuori kommentoi.

Risujen kerääminen ei olisi tullut kuulonkaan

Etelävuoren mukaan tämän päivän opiskelijaelämässä näkyy vanhoja perinteitä, mutta tapahtumia ja tehtävää on tullut paljon lisää.

– Meillä oli vastikään energiakeruutalkoot. Keräsimme metsästä kaupungin kaatamia puita, Etelävuori sanoo.

Puiden kerääminen saa Räsäsen pyörittelemään silmiään.

– 50 vuotta sitten aloittaneelle risun kerääminen kuulostaa vieraalle. Meillä oli aivan muuta ajanvietettä, Räsänen naurahtaa.

Erkki Räsäsellä meni opintoihin lopulta kymmenen vuotta.

– Alkuun istuttiin kuin tatit luennoilla. Pikkuhiljaa rivit alkoivat harvenemaan, kun muut harrastukset alkoivat vetää puoleensa.

Korkeakoulussa aloitti 50 vuotta sitten nelisenkymmentä opiskelijaa. Tätä nykyä yliopistossa on noin 5200 opiskelijaa.

Lappeenrannan Skinnarilassa on tänä päivänä iso kampus. Sitä on laajennettu eri vaiheissa 1970-luvulta alkaen. Yliopiston yhteydessä on nykyään myös Saimaan ammattikorkeakoulu.