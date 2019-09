Poliisi ratsasi Viron kevytkannabiskaupat – "Ei olisi ensimmäinen kerta kun rikokset piilotetaan laillisen toiminnan taakse"

Viroon on perustettu lyhyessä ajassa useita kevytkannabistuotteita myyviä kivijalkaliikkeitä.

Viroon on perustettu lyhyessä ajassa useita kevytkannabistuotteita myyviä kivijalkaliikkeitä. Silja Massa

TallinnaVirossa kukoistanut kevytkannabisala on kokenut kolauksen.

Elokuun lopussa Viron poliisi teki ratsian kaikkiin Tallinnan ja Pärnun kevytkannabistuotteita myyviin kivijalkaliikkeisiin ja takavarikoi niistä löytämänsä kevytkannabiksen kukinnot sekä kevytkannabishasiksen.

Syy ratsiaan oli epäily, että kauppojen myymissä kukinnoissa ja hasiksessa on luvattua enemmän päihdyttävää thc-yhdistettä. Thc:n eli tetrahydrokannabinolin enimmäispitoisuus saa olla Virossa myytävissä kevytkannabistuotteissa korkeintaan 0,2 prosenttia.

Laillisesti myytävä kevytkannabis ei siis päihdytä, vaan ainoastaan rentouttaa. Sen vaikuttava ainesosa on thc:n sijaan kannabidioli eli cbd.

Poliisi vei takavarikoidut tuotteet tutkittaviksi. Tutkinta on kesken eikä poliisi osaa sanoa, milloin tulokset ovat valmiit.

– Odotamme parhaillaan lopullista analyysiä Viron oikeuslääketieteen laitokselta, kertoo Pohjois-Viron prefektuurin huumausaineiden ja järjestäytyneen rikollisuuden yksikön päällikkö Rait Pikaro.

Hän ei kerro, mikä laukaisi epäilyksen kauppojen myymiä tuotteita kohtaan, mutta toteaa:

– Ei olisi ensimmäinen kerta kun rikolliset yrittävät piilottaa laittoman toiminnan laillisen toiminnan taakse.

Osa yrittäjistä veti tuotteet pois myynnistä

Koska kevytkannabiksen myynti on Virossa laillista, poliisi ei voi virallisesti kieltää kauppoja jatkamasta tuotteidensa kaupittelua.

Ratsian jälkeen poliisi kuitenkin kehotti kauppoja lopettamaan kukintojen ja hasiksen myymisen tutkinnan ajaksi.

Osa kaupoista noudattaa poliisin kehotusta, osa ei.

– Me emme myy kukintoja ja hasista ennen kuin poliisitutkinta on ohi. Haluamme olla poliisin kanssa hyvissä väleissä, kertoo Minna-Maria Amjärv Sativa Storesta, jolla on Tallinnassa kaksi toimipistettä.

Saman päätöksen on tehnyt muun muassa Cbweed-kauppa, jolla on toimipisteet Tallinnassa ja Pärnussa.

Yksikään virolainen kevytkannabisliike ei ole sulkenut oviaan kokonaan, vaan ne jatkavat yhä muiden tuotteidensa kuten kevytkannabisteen, -suklaan, -öljyjen ja -siementen myyntiä.

Osa kaupoista jatkaa poliisin toiveesta huolimatta myös kukintojen ja hasiksen myyntiä.

– Tuotteemme ovat laillisia, joten myymme niitä edelleen tavalliseen tapaan, kerrotaan Tallilnnan vanhassakaupungissa sijaitsevasta CBD Italy -kaupasta.

Kauppa on kuitenkin pyytänyt asiakkaitaan olemaan käärimättä sätkiä tiloissaan, sillä työntekijät eivät pysty valvomaan, sekoittavatko asiakkaat tuotteiden sekaan kadulta ostettua, laitonta päihdekannabista.

Viron poliisilla on selkeä mielipide kauppojen erilaisista linjanvedoista:

– Ne kaupat, jotka ovat keskeyttäneet myyntinsä toistaiseksi, näyttävät silmissämme vastuullisilta, Rait Pikaro sanoo.

Lait ja niiden tulkinta eivät ole vielä vakiintuneet

Ensimmäinen kevytkannabistuotteita myyvä kivijalkaliike perustettiin Tallinnaan vasta tänä keväänä. Sen jälkeen kauppoja on ilmestynyt katukuvaan kiihtyvällä tahdilla.

Tallinnassa toimii jo ainakin kahdeksan kevytkannabista myyvää kivijalkaliikettä, Pärnussa yksi.

Kauppa on käynyt vilkkaana, ja myös suomalaisturistit ovat löytäneet tiensä Tallinnan kauppoihin.

Toimialan on sanottu liikkuvan lain harmaalla alueella, sillä kevytkannabista koskevat lait ja niiden tulkinta eivät ole vielä vakiintuneet.

Virallisesti kevytkannabistuotteita ei esimerkiksi saa myydä tupakan tavoin poltettaviksi, vaan niitä kaupitellaan "keräilytuotteina". Todellisuudessa polttaminen on silti yleisin tapa käyttää tuotteita.

Yil 18-vuotias polttelija ei syyllisty rikokseen, sillä laki ei kiellä kevytkannabiksen polttamista.

Virossa myytävät kevytkannabistuotteet tulevat pääosin Viron ulkopuolisista EU-maista sekä EU:n ulkopuolisesta Sveitsistä. Poliisi muistuttaa, että jokainen yrittäjä on itse vastuussa siitä, että hänen tuotteensa ovat Viron lakien mukaisia.

Suomessa kevytkannabistuotteiden myynti on laitonta, ja Virosta Suomeen kevytkannabistuotteiden tuominen voidaan tulkita huumausainerikokseksi.

Korjattu lyhenne thc klo 20.23