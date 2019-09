Postimerkkinelilö on pienen erheen vuoksi yli 10 000 euron arvoinen – vuonna 1882 tehty painovirhe on keräilijöille onni

Huutokauppaesitteessä lukee nelilö. Pakko olla virhe.

Hellman Huutokaupat Oy:n ja Suomen Filateliapalvelut Oy:n yrittäjä Tatu Untinen vakuuttaa, että sana on kirjoitettu oikein. Hän pyytää sen sijaan kiinnittämään huomiota varsinaiseen virheeseen eli nelilöön, jossa on virhe. Se huutokaupataan lauantaina Naantalissa.

Päikkönelilö on neljän postimerkin paririvinen ryhmä. Nopealla vilkaisulla merkissä ei heti huomaa mitään erityistä – ainakaan, jos ei tiedä mitä etsiä. Untinen osoittaa mikä merkissä on vikana.

Yksi merkeistä on painovaiheessa painettu väärinpäin. Painovirheellä on mehevä hintalappu, sillä ilman tätä virhettä merkin arvo olisi muutaman kymmenen euroa.

– Leimattuja päikköryhmiä tästä merkistä tunnetaan kolme, mutta tämä on ainoa, missä on neljä merkkiä, Untinen täsmentää.

Yksi neljästä merkistä on painovaiheessa tullut sarjaan väärinpäin. Tämä virhe tekee päikkönelilöstä arvokkaan. Johanna Manu / Yle

Postimerkkiryhmä huutokaupataan lauantaina Naantalissa. Päikkönelilöstä on kiinnostunut ainakin muutama suomalainen keräilijä ja tiedusteluja on tullut myös ulkomailta. Huutokauppaa edeltävänä päivänä siitä on tehty ensimmäinen tarjous ja lähtösumma on perjantaina iltapäivällä 12 400 euroa.

Untinen kertoo olevansa taikauskoinen. Hän ei uskalla antaa arviota mahdollisesta myyntihinnasta, sillä pelkää summan jämähtävän hänen sanomaansa summaan. Lopullinen hinta nuijitaan lauantaina iltapäivällä.

Arvokkaimmat postimerkit ovat jopa miljoonien arvoisia

Maailmalla erikoisimmista merkeistä on maksettu jopa miljoonia euroja. Kaikkien aikojen kallein Suomessa huutokaupattu postimerkki oli Venäjän ensimmäisestä postimerkistä tehty ehdote.

Tatu Untinen kertoo, että vaakunamaiselle, Fabergé-sarjan postimerkille tuli lopulta hintaa 100 000 euroa. Se huutokaupattiin myös Naantalissa kymmenisen vuotta sitten.

Nyt myynnissä olevan päikkönelilön kaltaisia erikoisuuksia myydään vuositasolla useampia, mutta tällaisia yli 10 000 euron arvoisia merkkejä on vähemmän.

– Sehän tässä onkin kiehtovaa. Moni keräilijä joutuu puntaroimaan, että ostaako merkin nyt vai joutuuko odottamaan viisi, kymmenen tai jopa 20 vuotta ennen kuin merkki tulee seuraavan kerran markkinoille, Untinen intoilee.

1882 julkaistu merkki maksoi aikoinaan 25 penniä. Suomen Pankin rahamuseo (siirryt toiseen palveluun) -sivuston rahanarvolaskuri raksuttaa merkin arvoksi tänä päivänä 1,13 euroa.

Keräilijöiden onneksi merkit aikoinaan liimannut ei vaivautunut kääntämään yhtä merkeistä oikein päin.

Huutokaupattavasta päikkönelilöstä kertoi aiemmin myös Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).