Suomessa vieraileva Intian ulkoministeri sättii Pakistania uhkailusta Kashmirin kiistassa – "Pakistan pelottelee sodalla"

Intian ulkoministerin kädenpuristus helsinkiläisen hotellin sviitissä on veltto mutta katse tutkiva. Subrahmanyam Jaishankar on parhaillaan välipysähdyksellä Suomessa matkallaan kohti YK:n yleiskokousta New Yorkissa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston isännöimä visiitti ei ole ihan tavanomainen, sillä kahdenvälisellä ministerivierailulla ei Intian ulkoministeriä ole nähty Suomessa sitten vuoden 1973.

Alle neljä kuukautta virassa olleen ulkoministerin nimi on sen verran kimurantti, että Intiassakin häneen viitataan usein vain nimellä S. Jaishankar.

Suurvallan edunvalvoja Jaishankar kertoo käyneensä Suomessa ensimmäisen kerran 40 vuotta sitten, kun hän työskenteli nuorena diplomaattina Moskovassa.

Silloin intialaisilla oli hyvin hatara käsitys Suomesta. Jaishankarin mielestä joku valveutunut olisi saattanut yhdistää Suomen muumeihin, mutta eipä juuri muuhun.

– Nykyisin Suomi merkitsee meille Nokiaa, Linuxia ja Angry Birdsiä, Jaishankar sanoo.

Teknolinjalla Suomi ja Intia ovat löytäneet paljon yhteistä. Intiassa on arveltu, että Suomen-vierailulla on esillä 5G-mobiiliverkkojen rakentaminen Intiaan. Nokia on siinä vahvoilla, sillä kiinalaisia kilpailijoita pidetään Intiassa turvallisuusriskinä (siirryt toiseen palveluun).

Intialaisten suosiminen suomalaisfirmojen kiusana

Suomalaisyritysten murheina Intiassa ovat – voimakkaasta talouskasvusta ja monista talousuudistuksista huolimatta – edelleen byrokratia ja protektionismi. Ulkoministeri Jaishankar puolustautuu sillä, että Intia on liiketoimintaympäristönä joka tapauksessa parantunut.

Liiketoiminnan helppoutta arvioivan Doing Business -raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Intia onkin yksi niistä maista, joiden suhteellinen asema on viime vuosina kohentunut eniten. Suomi löytyy raportin sijalta 17 ja Intia on rankattu sijalle 77.

Jaishankarin mukaan liiketoiminnan edellytysten paranemisesta kertoo sekin, että Intia sai hänen mukaansa viime vuonna enemmän ulkomaisia sijoituksia kuin Kiina.

Presidentti Sauli Niinistö vastaanotti Intian ulkoministerin Subrahmanyam Jaishankarin presidentinlinnassa perjantaina 20. syyskuuta. Markku Ulander / Lehtikuva

Kauppa käy myös toiseen suuntaan – Intia on hivuttautunut Suomeen. Harva suomalainen tietää, että esimerkiksi Holiday Club Resorts -matkailuyhtiön takana on nykyisin intialainen Mahindra-monialayhtiö.

Jaishankarin mielestä turismisijoitus osoittaa, että suomalainen luonto kiehtoo intialaisia.

Sekin epäilemättä kiehtoo maan johtoa, että Suomi on EU:n puheenjohtajamaa. Myös maiden diplomaattisuhteiden solmimisesta on kulunut 70 vuotta.

Kashmirista tuli Intian PR-päänsärky

64-vuotias S. Jaishankar antaa Ylelle poikkeuksellisen pitkän haastattelun, koska Intian PR-koneisto joutuu nyt käymään erityisen kovilla kierroksilla.

Jaishankarin tärkein missio on vakuuttaa muuta maailmaa siitä, että Intia ajattelee vain kashmirilaisten parasta.

Kashmir on Himalajan vuoriston rinteillä sijaitseva, pääosin muslimien asuttama alue, jonka omistuksesta Intia, Pakistan ja Kiina kinaavat. Jokainen maa hallinnoi siitä osaa. Kashmir on ollut alueen sotien tärkein sytyke, ja tänä syksynä sodan riski on taas noussut.

Elokuun alussa Intia poisti hallitsemaltaan Kashmirin alueelta itsehallinnon ja erityisaseman, joka oli ollut voimassa 70 vuoden ajan. Jammu ja Kashmir -nimisen osavaltion tilalle tulee lokakuun lopussa kaksi hallintoaluetta, Jammu ja Kashmir sekä Ladakh, jotka ovat suoraan Intian keskushallinnon alaisuudessa.

"Vapaaksi Kashmiriksi" nimettyä kaistalettaan hallinnoiva naapurimaa Pakistan raivostui, ja muuallakin maailmassa huolestuttiin kashmirilaisten ihmisoikeuksista (siirryt toiseen palveluun), sillä tuhansia on pidätetty ja tietoliikenneyhteyksiä on poikki – arvostelijoiden mielestä siksi, että Intia haluaa salata mielenosoitusten laajuuden.

Kun kysyn Kashmirista, Jaishankar huokaa poikkeuksellisen syvään. Hänen mielestään ulkomailla ei ymmärretä Kashmirin tilannetta tai Intian tarkoitusperiä.

Intia on lähettänyt Kashmiriin tuhansia sotilaita lisää. Farooq Khan / EPA

Jaishankar haluaa korostaa, että Kashmirin asema oli alun perinkin määritelty Intian perustuslaissa vain tilapäiseksi – ja hänen mielestään 70 vuotta tilapäisyyttä on jo enemmän kuin riittävästi.

Toiseksi Jaishankar painottaa, että se mitä Intia tekee Jammu ja Kashmirin osavaltiossa, on Intian sisäinen asia.

– Perustuslain laativat Intian lainsäätäjät. Siihen ei liittynyt mitään kansainvälisiä velvoitteita. Muiden maiden kanssa ei neuvoteltu, Jaishankar sanoo.

Niinpä Intia ei hänen mielestään nytkään ole tilivelvollinen Pakistanille tai muille maille. Se halusi vain toteuttaa pääministeri Narendra Modin hindunationalistisen BJP-puolueen vaalilupauksen Kashmirin erityisaseman lakkauttamisesta.

Intia haluaa talousuudistuksia Kashmiriin

Ulkoministeri Jaishankarin mielestä tärkeä peruste itsehallinnon lopettamiselle on kashmirilaisten talouden kohentaminen.

Jaishankarin mukaan Jammu ja Kashmir ei ole houkutellut sijoituksia, koska Intian talousuudistuksia ei ole itsehallinnon takia voitu automaattisesti toteuttaa siellä. Ministeri nostaa esimerkiksi naisten oikeudellisen aseman parantamisen.

Jaishankar ei kuitenkaan suoraan vastaa kysymykseeni siitä, voisiko kashmirilaisten antaa itse päättää siitä, mikä on heille taloudellisesti parasta. Hänen mielestään terrorismin luomassa pelon ilmapiirissä ihmiset eivät ole vapaita ilmaisemaan tahtoaan.

Kyselyissä eniten kannatusta on saanut Kashmirin itsenäistyminen (siirryt toiseen palveluun), mikä ei Intialle kelpaa.

Intian ulkoministerin mielestä Kashmirin talous kohenee, kun itsehallinto viedään. Kristofer Andersson / Yle

Kashmirin kehnosti kehittyvä talous ruokkii Jaishankarin mielestä terrorismia, jota hän pitää ongelman juurena – ja Pakistania terrorismin lietsojana sekä rahoittajana.

– Pakistan pitää kovaa melua, koska se on jo vuosikymmenten ajan sijoittanut jättimäiseen yritykseensä nimeltä terrorismi. Pakistan suoltaa terroristeja liukuhihnalla kuten muut maat autoja, Jaishankar sanoo.

Jaishankarin mielestä Pakistanin valitukset Intian hallinnoiman Kashmirin tilanteesta selittyvät Pakistanin turhautumisella – sillä, että talouskehityksen myötä terrorismilta putoaa pohja.

– Talouden kehittäminen on lopulta ainoa keino terrorismin lopettamiseksi, ja juuri niin olemme tehneet, Jaishankar sanoo.

Intia: Sotapuheet ovat Pakistanin pelottelua

Intia ja Pakistan sotivat Kashmirista ensimmäisen kerran itsenäistyessään vuonna 1947 ja uudestaan vuonna 1965. Pienempiä yhteenottoja on ollut myöhemminkin.

Kashmirin jännittynyt tilanne on herättänyt huolta uuden sodan mahdollisuudesta Intian ja Pakistanin välillä.

– Pakistan pelottelee tarkoituksellisesti sodalla, jotta kaukana sijaitsevissa maissa huolestuttaisiin, Jaishankar sanoo.

Hän muistuttaa, että Intia on sotilaallisesti paljon vahvempi eikä sotapuheita kannata siksi ottaa vakavasti.

– Suhtautukaa sotapuheisiin tarkoituksellisen provokatiivisena taktiikkana, Jaishankar kehottaa.

Hän ei sen sijaan pidä provokatiivisina omia kommenttejaan Kashmirin omistuksesta.

Jaishankar muistutti viimeksi tiistaina, että Intia pitää omanaan myös Pakistanin nyt hallitsemia Kashmirin alueita ja odottaa ennen pitkää hallitsevansa koko Kashmiria (siirryt toiseen palveluun).

Jaishankar sanoo saman myös Ylen haastattelussa ja muistuttaa, että asiasta on Intiassa poliittinen yksimielisyys.

– Minun karttani ovat aina osoittaneet, että koko Jammu ja Kashmir kuuluvat Intialle. Olemme aina olleet sitä mieltä, että Pakistan miehittää osaa alueesta laittomasti, ja sen on vetäydyttävä, Jaishankar sanoo.

– Minun karttani ovat aina osoittaneet, että koko Jammu ja Kashmir kuuluvat Intialle, sanoo Intian ulkoministeri Jaishankar. Kristofer Andersson / Yle

Miten Intia lopulta hankkii alueen haltuunsa?

– Se on hypoteettinen tilanne. Olen ministeri enkä astrologi, Jaishankar kuittaa.

Koska se on tavoitteenne, teillä varmaankin silti on suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi?

– Se on vaatimukseni ja toiveeni, joten tietenkin se on tavoitteeni. Tavoitteen ja nykytilanteen ero... se jää nähtäväksi, Jaishankar sanoo.

Intian ydinasedoktriini voi muuttua

Intian ja Pakistanin suhteiden kiristyminen on herättänyt pelkoja ei vain sodasta, vaan ydinsodasta, koska molemmilla mailla on mittava ydinohjusarsenaali nimenomaan toistensa varalta.

Intian pelotepolitiikkaan on kuulunut se, että se lupaa olla käyttämättä ydinaseita ensimmäisenä.

Elokuussa Intian puolustusministeri Rajnath Singh kuitenkin tviittasi (siirryt toiseen palveluun), että tulevaisuudessa ensikäytöstä pidättäytyminen "riippuu olosuhteista".

Mielenosoittajat arvostelivat Intian päätöstä Kashmirin hallinnon muutoksista Pakistanissa 5. elokuuta. Rahat Dar / EPA

– Intia on sitoutunut siihen, ettei se käytä ydinaseita ensimmäisenä, Jaishankar sanoo – mutta lisää, että "elämässä mikä tahansa voi muuttua".

Jaishankar on huolissaan siitä, että puhumme niin paljon Kashmirista.

Intia tähyää Kiinan tavoin Afrikkaan

Jaishankarin omaa tonttia on nimenomaan ulkopolitiikka. Hän haluaa korostaa Intian kasvavaa kansainvälistä roolia sekä Etelä-Aasiassa että muualla maailmassa.

– Etelä-Aasia on toistaiseksi yhteyksien puolesta vähiten kehittynyt alue maailmassa. Se on nyt muuttumassa, Jaishankar sanoo.

Hänen mukaansa ulkomaankauppa, matkailu ja opiskelijavaihto lisääntyvät nopeasti Pakistania lukuunottamatta kaikkien maiden välillä.

Jaishankar ei pidä Kiinan aktiivisuutta Etelä-Aasiassa uhkana. Hän tyytyy toteamaan, että Kiina tietysti edistää omia etujaan, mutta niin tekee myös Intia – ja yhteyksien tiivistäminen on kaikkien yhteinen etu.

Intian voimavarat ovat kasvaneet talouskasvun tahtiin. 15 vuodessa Intian kansantulo henkeä kohti on kasvanut noin nelinkertaiseksi.

Kiinan tavoin Intia tukee myös köyhempiä Afrikan maita. Jaishankar kertoo, että Intian kehitysapu Afrikkaan on kahden miljardin dollarin euron luokkaa vuodessa. Siihen kuuluu myös 50 000 afrikkalaisen kouluttaminen.

– Se on yksi suurimpia kehitysapuohjelmia. Olemme tosissamme, Jaishankar sanoo.

Jos suomalaisille jäisi yksi asia mieleen Intiasta, Jaishankar toivoo, että se olisi Mahatma Gandhi.

Jaishankar nostaa Intian itsenäisyysliikkeen johtajan ja väkivallattomasta vastarinnasta tunnetun Gandhin koko maailmalle kelpaavaksi esikuvaksi. Niinpä Intian pysyvänä tuliaisena Helsingissä paljastetaan perjantaina Gandhin patsas.