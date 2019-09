Trump yrittää estää verotietojensa päätymisen viranomaisille – nosti kanteen syyttäjän toiminnasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii kanteella, että tuomari estäisi Manhattanin yleistä syyttäjää vaatimasta hänen veroilmoituksiaan, kertovat uutistoimistot AP ja Reuters.

Trumpin asianajaja Jay Sekulow perusteli AP:lle, että tarkoituksena on puuttua "huomattaviin perustuslaillisiin kysymyksiin, joista tässä tapauksessa on kysymys". Kanteen sisältöä ei julkistettu ainakaan heti.

Kolmea päivää aikaisemmin The New York Times uutisoi (siirryt toiseen palveluun), että Manhattanin yleinen syyttäjä Cyrus Vance on vaatinut Trumpin tilitoimistoa toimittamaan todisteeksi presidentin veroilmoitukset kahdeksalta vuodelta.

The New York Timesin mukaan syyttäjä Vance vaati verotietoja pian sen jälkeen, kun hän oli aloittanut rikostutkinnan selvittääkseen, miten Trump ja tämän perheyhtiö mahdollisesti liittyvät pornotähdelle maksettuihin vaitiolorahoihin.

Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen maksoi pornotähti Stormy Danielsille 130 000 dollaria ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja. Daniels on väittänyt, että hänellä oli suhde Trumpin kanssa. Trump on kiistänyt tämän.

Yleinen syyttäjä Vance on puoluekannaltaan demokraatti, ja Trump-yhtiöiden asianajaja on syyttänyt häntä poliittisesti motivoidusta tutkinnasta.

Muitakin oikeuskiistoja verotiedoista

Trumpilla on meneillään myös muita oikeuskiistoja, joissa hän yrittää estää verotietojensa päätymisen julkisuuteen.

Trump lapsineen nosti huhtikuussa kanteen, jolla he haluavat estää lainanantajaansa Deutsche Bankia luovuttamasta Yhdysvaltain kongressin komiteoille tiettyjä asiakirjoja. Deutsche Bankin mukaan asiakirjat sisältävät verotietoja.

Heinäkuussa Trump nosti kanteen, jonka tarkoituksena on pysäyttää uuden New Yorkin osavaltiossa voimaan tulleen lain soveltaminen, jotta yksi komiteoista ei voisi saada käsiinsä tietoja hänen osavaltiolle maksamistaan veroista.

Lähteet: AP, Reuters