Googlen toimitusjohtaja tapaa pääministeri Rinteen – luvassa tietoa kahden miljardin energiainvestoinneista, suora lähetys alkaen kello 10.10

Pääministeri Antti Rinne (sd.) tapaa tänään Googlen toimitusjohtajan Sundar Pichain.

Pichai kertoi torstaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun), että yhtiö on tehnyt historian suurimman yritysoston uusiutuvan energian alalla. Kyse on Pichain mukaan yhteensä 18:sta uudesta energiasopimuksesta. Energiantuotannollisesti kyseessä on 1 600 megawatin paketista.

Näiden sopimusten myötä Googlen tuuli- ja aurinkovoiman käyttö kasvaa 40 prosenttia 5 500 megawattiin, Pichai kertoo. Kauppa sisältää yli kahden miljardin dollarin edestä uusia energianlähteitä, kuten miljoonia aurinkopaneeleita ja satoja tuulivoimaloita kolmella eri mantereella.

Sopimukset sisältävät investointeja Yhdysvalloissa Chilessä ja Euroopassa, Pichai kirjoittaa ja lupaa kertoa asiasta lisää Helsingissä tänään.

Rinteen ja Pichain tapaamisen jälkeen miehet kertovat mediatilaisuudessa käymistään keskusteluista. Yle näyttää Rinteen ja Pichain tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä Areenassa ja verkkosivuillaan.

Google ilmoitti toukokuussa sijoittavansa 600 miljoonaa euroa uuteen Haminan palvelinkeskukseen. Yhtiöllä on ollut Haminassa palvelinkeskustoimintaa jo vuosia. Uuden palvelinkeskuksen rakentamisen on kerrottu nostavan Googlen kokonaisinvestoinnit Haminassa 1,4 miljardiin euroon.

Jättisakkoja toisensa jälkeen

Google on ollut useampaan otteeseen otsikoissa erilaisten ongelmien vuoksi. Tämän kuun alussa kerrottiin, että yhtiö sopi maksavansa 170 miljoonan dollarin sakot Yhdysvalloissa. Yhtiötä syytettiin laittomasta lapsikäyttäjien datan keräämisestä ja jakamisesta Youtubessa.

EU-komissiolta Google sai maaliskuussa lähes puolentoista miljardin euron sakot, koska komissio katsoi yhtiön käyttäneen väärin johtavaa asemaansa verkkohakujen mainonnassa.

Vuosi sitten heinäkuussa EU asetti Googlelle ennätykselliset yli neljän miljardin euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Päätös koski Googlen palveluiden asentamista Android-puhelimiin.

Vuonna 2017 EU iski Googlelle 2,4 miljardin euron sakot. Sakko tuli verkko-ostoksiin liittyvien nettihakujen manipuloinnista.

