Kohu Kanadan pääministerin ympärillä paisuu – kuvia Trudeausta ruskeanaamaisena on löytynyt enemmänkin

Kohu Kanadan pääministerin ympärillä kasvaa.

Jo aiemmin tällä viikolla julkisuuteen vuosi kuva Arabia-teemaisista naamiaisjuhlista, joihin Justin Trudeau osallistui vuonna 2001 työskennellessään opettajana. Otoksessa Trudeau on maalannut kasvonsa ruskeaksi ja esittää ilmeisesti Aladdin-hahmoa.

Kuvaa pidetään loukkaavana Pohjois-Amerikan rotuennakkoluulojen pitkässä historiassa. Trudeau ehti jo pahoitella kuvaa ja sen aiheuttamaa mielipahaa.

Tapauksen piti olla ainutkertainen, mutta nyt julkisuuteen on tullut useampia kuvia, joissa esiintyy ruskeanaamainen Trudeau. Yksi kuvista on ilmeisesti 90-luvulta. Siinä Trudeau heittää kätensä ilmaan ja ilmeilee.

Kanadalaislehti The Globe and Mail (siirryt toiseen palveluun)esittelee kuvia jutussaan.

Murheita vaalien alla

Trudeaulle kohu on erityisen kiusallinen, sillä hän on profiloitunut yhdenvertaisuuden kannattajana ja etnisten vähemmistöjen puolustajana. Aiemmin tänä vuonna Trudeau yhdistettiin myös lahjontaskandaaliin.

Lisäksi Kanadassa järjestetään tänä syksynä vaalit, joissa Trudeau hakee jatkokautta pääministerin pestiinsä. Pääministerin liberaalipuolue näyttää tämänhetkisen mielipidetutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun)jäävän toiseksi konservatiivipuolueen johtaessa kisaa.

Kuvat on otettu vastaan pettyneissä tunnelmissa, ja ne on tuomittu (siirryt toiseen palveluun) laajasti myös kanadalaisessa mediassa.

– Tunnustan, että useiden meistä, erityisesti meidän vaaleaihoisten, pitäisi katsoa tarkkaan historiassamme tekemiä rasistisia tekoja, nimetön nainen arvioi BBC:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Britannian yleisradioyhtiön haastattelema mies puolestaan muistuttaa, että Trudeaun kuvista on jo paljon aikaa.

– Ehkä pitää katsoa, mitä hän tekee nyt hänen parikymppisenä tekemiensä asioidensa sijasta, mies muistuttaa.

"Olen vihainen itselleni"

Kuvien julkaisun jälkeen Trudeau on pyytänyt useamman kerran anteeksi.

Hän on todennut medialle, että kasvojen maalaaminen ruskeaksi ei ole missään tilanteessa hyväksyttävää. Trudeau on myös sanonut, että hänen olisi pitänyt ymmärtää se.

– Olen vihainen itselleni, olen pettynyt itseeni, Trudeau on kertonut brittilehti Independentin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Trudeau on arvioinut (siirryt toiseen palveluun), että hänen toimintansa on saattanut olla seurausta siitä "sokeasta pisteestä", jonka hänen etuoikeutettu taustansa on saanut aikaan. Pääministeri on soitellut puoluetovereidensa kanssa ja pyytänyt myös heiltä anteeksi.

Trudeaulta on kysytty, montako kertaa hän on esiintynyt tummaihoisena.

– Olen varovainen antamaan lopullista vastausta, koska en muistanut näitä vasta julkisuuteen tulleita kuvia, kuuluu pääministerin vastaus mediatietojen mukaan.

