Verlan tehdasmuseon vanhoja koneita luetteloitiin 13 vuotta – nyt työ on valmis, ja Unescon maailmanperintökohde on kaikkien nähtävillä

Verlan pahvitehtaan kuivaamo valmistui nopealla aikataululla vuonna 1893. Rakennusta edeltäneen ja palaneen kuivaamon perustuksista osa on vielä näkyvillä nykyisen rakennuksen edustalla. Pyry Sarkiola / Yle

Vanha pahvitehdas on näyttänyt samalta vuodesta 1964 lähtien, jolloin se lopetti toimintansa.

Kuka tahansa voi nyt päästä tutkimaan netissä, miltä Verlan vanha pahvitehdas näytti 55 vuotta sitten.

Verlan tehdasmuseon kaikki esineet ja koneet on saatu luetteloitua tänä kesänä. Esineet on valokuvattu ja tiedot on kirjattu Kantapuu-kokoelmaohjelmaan.

Tehdasrakennuksen esineistön luettelointityö aloitettiin jo 13 vuotta sitten, vuonna 2006. Työtä on tehty kesäisin silloin, kun siihen on ollut mahdollisuus. Esineet ja niihin liittyvä tieto on saatu luetteloimalla kaikkien ulottuville, myös tuleville sukupolville.

Esineistöön kuuluu muun muassa tehtaan konttoritarvikkeita, valmiita pahviarkkeja ja tehdaspalokunnan kalustoa. Museossa on tallessa myös vanhoja kuvia tehtaan toiminnasta, rakennuksista ja ihmisistä.

Suurikokoisella tunkilla on voinut nostaa jopa 12 tonnin painoisia esineitä. Tehtaalla tunkki oli nimetty "mummoksi" sen muodon takia. Laura Häkkinen

Pahvitehtaan ja puuhiomon toiminta loppui vuonna 1964, minkä jälkeen tehtaassa on näyttänyt samalta kuin sen viimeisenä työpäivänä. Kaikki koneet ja työvälineet jätettiin omille paikoilleen.

Verlan puuhiomosta ja pahvitehtaasta tuli Suomen ensimmäinen tehdasmuseo vuonna 1972. Unescon maailmanperintölistalle se hyväksyttiin vuonna 1996.

Luetteloituun esineistöön voi tutustua osoitteessa kantapuu.fi (siirryt toiseen palveluun).

