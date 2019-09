Annoin kerjäävälle lapselle rahaa, koska yhdenkään tytön ei pidä hävetä kuukautisiaan

Paikka on valittu huolella. Kun Nairobin Westgate-kauppakeskuksesta astuu ulos, taksit odottavat toisella puolella katua parkkipaikalla. Siellä odottaa moni muukin.

Pysäköintialueella nuoret miehet myyvät koiran- ja kissanpentuja, jotka ovat vielä liian pieniä ollakseen erossa emostaan. Ala-asteikäiset lapset –useimmiten pojat – kerjäävät liimanhuuruisine silmineen.

– Please sister, give me 50 bob

Bob on slangia Kenian valuutalle, shillingille. 50 “bobia” on noin 45 senttiä. Tietenkin siihen olisi varaa.

Joskus olen varautunut ja ottanut mukaani banaaneja ja leipää annettavaksi lapsille. Koiranpentujen ahdingolle ei oikein voi mitään.

Sanomattakin on selvää, että on erittäin vaivaannuttavaa, kun kerjäläisten keskellä yrittää tunkea 20-litraisen vesikanisterin ja ruokaostokset pieneen autoon. Eriarvoisuus tulee harvoin niin iholle. Hävettää.

Viime kerralla eteen tuli harvinaisuus, noin 12-vuotias tyttö.

– Please sister, I need money for sanitary pads.

Tyttö tarvitsi rahaa kuukautissuojiin.

Häkellyin, enkä voinut mitään muuta kuin kaivaa taskusta 1 000 shillinkiä. Olisin voinut antaa paljon enemmänkin.

Tytöt ja kuukautiset ovat edelleen suuri tabu Keniassa.

Maaseudulla ajatellaan usein, että tyttö on tullut naimaikään, kun kuukautiset alkavat. Joidenkin köyhien tyttöjen koulunkäynti loppuu kokonaan kuukautisiin tai he joutuvat jäämään kotiin aina kuukautisten aikaan. Koulunkäynti katkeaa, koska perheillä ei yksinkertaisesti ole varaa kuukautissuojiin.

Ja vaikka olisikin varaa, on kuitenkin ongelmia. Aiemmin tänä vuonna tamponeista oli pula Nairobissa. (siirryt toiseen palveluun) Suuren valmistajan tamponeista irtosi poistettaessa puuvillapaloja, kun sen poisti. Tuote vedettiin markkinoilta, eikä muita saatu tilalle.

Samalla levisi syytöksiä kuukautissuojien (siirryt toiseen palveluun) valmistajaa vastaan. Naiset kokivat, että Afrikan markkinoille tehdään huonompilaatuisia kuukautissuojia kuin Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Todisteita levisi sosiaalisessa mediassa, mutta valmistaja kiisti väitteet.

Jäljelle jäivät vain ihottumaa ja kutinaa aiheuttavat kuukautissuojat.

Reilu viikko sitten kenialaiset kauhistuivat 14-vuotiaan Jackline Chepngenon itsemurhasta.

Lounais-Keniassa asuneen tytön äiti kertoi tyttärensä saaneen kuukautisensa ensimmäistä kertaa kesken koulupäivän – kuten varmasti monelle meistä on käynyt.

Paikallisen median mukaan (siirryt toiseen palveluun) veri oli tullut koulu-univormun läpi, minkä jälkeen naispuolinen opettaja oli kutsunut tyttöä likaiseksi ja käskenyt häntä poistumaan luokasta.

Vaikka opettajaa on tietenkin helppo syyllistää, tapaus kertoo vakavasta ilmiöstä Keniassa. Kuukautiset ovat edelleen häpeän aihe, eivätkä kuukautissuojat ole mikään itsestäänselvyys.

Tytöt kokeilevat keinuja nairobilaisen koulun pihalla kesäkuussa 2019. Maaseudulla monen tytön koulutaival katkeaa kuukautisten alkamiseen. Dai Kurokawa / EPA

Vuonna 2017 voimaan astuneen säädöksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaikissa kouluissa pitäisi olla kuukautissuojia tytöille, jotta kukaan ei joutuisi jäämään pois koulusta kuukautisten takia. Tämä ei kuitenkaan käytännössä toteudu.

Esimerkiksi Kisumun kaupungissa Viktoriajärven rannalla eräs koulu sai kuukautissuojia viimeksi viime vuoden kesäkuussa. (siirryt toiseen palveluun)Kolmasosa alueen väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, eikä kuukautissuojiin ole varaa.

Köyhyys johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että nuoria tyttöjä käytetään seksuaalisesti hyväksi kuukautissuojia vastaan.

Tärkeä asia tabujen murtamisessa olisi poikien valistaminen kuukautisista. Tämän tajusi kenialainen suosittu räppääjä King Kaka eli kolmekymppinen Kennedy Ombima.

Hän kampanjoi nyt ympäri Keniaa tyttöjen oikeuksien puolesta, jakaa ilmaisia kuukautissuojia ja puhuu muun muassa kuukautiskuppien puolesta.

Kuukautiskupit ovat kuitenkin hankalia monesta syystä. Hygieniasta on vaikea pitää huolta köyhissä oloissa, ja monessa kulttuurissa nuorille tytöille ei edes haluta antaa kuukautissuojia.

Ombima havahtui pari vuotta sitten, kun näki Lodwarin kaupungissa maan luoteisosassa nuoren tytön istumassa yksin alkeellisessa majassa, jonne hänet oli suljettu kuukautisten ajaksi. Räppäri ei ollut koskaan ennen tajunnut, miten tytöt kärsivät, kun heillä ei ole varaa kuukautissuojiin.

– Päätin käyttää rahani ja asemani tyttöjen hyväksi, Ombima sanoi, kun haastattelin häntä viime vuonna.

Tuhat bobia ostarin parkkipaikalla ei muuta maailmaa. Mutta yksi räppäri puhumassa tyttöjen puolesta voi muuttaa Keniassa paljonkin.