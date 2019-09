Oskari Päätalo, 16, sai koko perheen elämään vihreämmin – 79 perhettä testaa nyt, miten ilmastoystävällinen elämäntapa taipuu arkeen

Lahtelainen Oskari Päätalo on halunnut kääntää ilmastohuolensa toiminnaksi.

Lahtelainen Oskari Päätalo on halunnut kääntää ilmastohuolensa toiminnaksi. Petri Niemi / Yle

Perjantaina järjestettävä ilmastolakko päättää kansainvälisen ilmastoviikon. Lakkoon osallistuu suomalaisia ympäri maan. Asiantuntijoiden mielestä ilmastonmuutoksen torjunnan vierittäminen vain kuluttajien vastuulle ei kuitenkaan riitä. Päästöjen ja kulutuksen vähentämisen tärkeimmät ratkaisut ovat poliittisia.

Lahtelainen 16-vuotias Oskari Päätalo aikoo lähteä Helsinkiin perjantaina. Hän on myös mukana kansalaisliikkeessä, joka toimii "ilmastonmuutosta ajavaa politiikkaa vastaan".

– Kasvua ihannoivalle yhteiskunnalle pitäisi etsiä vaihtoehtoa, Päätalo sanoo.

Päätalo on vegaani ja hankkii paljon vaatteita kirpputorilta. Kestävän arjen kokeilu on hänestä tärkeää.

– Eivät ihmiset muuten ymmärrä, että voisimme pärjätä ilman lihaa tai autoa. Kokeilun kautta nämä muutokset voivat yleistyä.

Päätalo on pitänyt huolta siitä, että ympäristöasioista puhutaan perheessä päivittäin. Hänen äitinsä ilmoitti perheen tänä syksynä kokeiluun, jossa perheet mittauttavat hiilijalanjälkensä ja pyrkivät entistä päästöttömämpään elämäntapaan.

Oskari Päätalo pitää kaikkien ihmisten toimintaa tärkeänä ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta suuryrityksillä ja poliitikoilla on suuri vastuu. Petri Niemi / Yle

Oskarin valinnoilla on merkitys

Maailman ilmatieteen järjestö kertoo, että ilmastonmuutos näkyy kaikkialla maapallolla ja viimeiset viisi vuotta ovat olleet maapallon tilastoidun ilmastohistorian lämpimimmät. Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkistaa uuden erikoisraporttinsa keskiviikkona.

Vaikka ilmastonmuutoksen ennusteet ovat karuja, Päijät-Hämeessä perheitä kannustetaan elämään entistä vähäpäästöisempää elämää.

Tänä syksynä 79 erikokoista perhettä on lähtenyt mukaan kokeiluun, jossa he pyrkivät vähentämään asumisensa, liikkumisensa ja kulutuksensa aiheuttamaa ilmastokuormaa. Lahdessa on myös otettu käyttöön sovellus, jonka avulla kaupunkilaisia kannustetaan vähäpäästöiseen liikkumiseen.

Perheet kokeilevat muutaman kuukauden ajan elämäntapaa, jolla ilmaston lämpeneminen saataisiin pidettyä alle 1,5 asteessa.

Oskarin äiti, Anna Päätalo, kertoo, että perheen esikoisen mielipiteet ja valinnat ovat vaikuttaneet koko perheen ajattelutapoihin.

– Oskari on erityisen ympäristötietoinen, mikä on vaikuttanut omaan ajatteluun ja toimintaan. Toivon, että saamme kokeilusta käytännön vinkkejä entistä kestävämpään arkeen.

Ravitsemusterapeuttina työskentelevän äidin lisäksi perheeseen kuuluvat ympäristöalan konsultin töitä tekevä mies sekä kolme lasta.

– Teen perheelle vegaaniruokaa, koska teinit sitä halusivat. Mieheni ja nuorin lapsistamme käyttävät maitotuotteita ja harvoin ostamme kalaa, kanaa tai lihaa.

Perheellä on kaksi autoa, mutta Päätalon mukaan toisen tarpeellisuutta mietitään kokeilun aikana.

– Minulla on runsaan 20 kilometrin matka kotoa työpaikalle, mutta pääsääntöisesti kuljen työmatkani bussilla. Mies tarvitsee autoa työssään. Autoa käytetään myös joskus lasten kuskaamiseen harrastuksiin.

Tutkija: vihreästä kulutuksesta helpompaa

Kulutuskulttuuritutkijan Henri Weijon mielestä kokeilu kuulostaa siinä mielessä hyvältä, että siinä pureudutaan perheiden arkeen. Hänen mukaansa on tärkeää, että ilmastoystävällisempi kulutus tehdään mahdollisimman helpoksi ja kivuttomaksi.

– Meillä on taipumus kiinnittää huomiota edelläkävijöihin, jotka ovat motivoituneita ja myös kyvykkäitä muokkaamaan käytöstään. Suurin osa suomalaisista miettii ilmastoasioita, mutta päähuomio kulutustottumuksissa on perheen arjessa, jaksamisessa ja rahan säästämisessä, sanoo markkinoinnin apulaisprofessori Weijo Aalto-yliopistosta.

Weijon vinkit kuluttajille korostavat poliittisen vaikuttamisen merkitystä. Suuremmissa investoinneissa, kuten asumisessa ja auton hankinnassa, kuluttajan kannattaa pohtia valintojaan.

– Muistakaa äänestää ja olla yhteydessä kansanedustajiin vaalien välilläkin.

Anna Päätalo kertoo, että perheessä vältetään turhaa kuluttamista, mutta toivoo kokeiluista lisää vinkkejä entistä kestävämpään arkeen. Petri Niemi / Yle

Kuluttajan rooli vain rajallinen, politiikalla pitäisi tehdä enemmän

Kulutuskulttuurin tutkijan mukaan kuluttajan rooli on rajallinen: ilmastonmuutoksen torjunnassa myös suuremman mittaluokan toimet ovat välttämättömiä.

– Esimerkiksi ympäristöystävälliset valinnat ruokakaupassa tuntuvat yksilöstä voimaannuttavilta. Kaikki muutos ei lähde kuluttajasta, vaan tarvitaan kansallista ja kansainvälistä sääntelyä, sanoo apulaisprofessori Weijo Aalto-yilopistosta.

Luontojärjestö WWF:n ympäristökasvatuksen asiantuntija, filosofian tohtori Essi Aarnio-Linnanvuori on Weijon kanssa samoilla linjoilla.

– Yksilön valinnoilla on merkitystä, mutta suuret muutokset tehdään yhteiskunnan tasolla. Tarvitaan vuorovaikutusta ruohonjuuritason ja päätöksentekijöiden välillä. Tuotantotapojen muutos ja poliittiset päätökset eivät tapahdu ilman yksilöiden muutoksia.

Suomen hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hallitus haluaa sitouttaa teollisuutta tavoitteen saavuttamiseen.

Alkuviikolla YK:n ilmastokokouksessa saatiin hiilineutraalisuussitoumukset 77 maalta sekä nippu muita lupauksia ilmastokestävän kehityksen edistämiseksi.

– On puhkeamassa harhanäkemys, että kuluttaja yksin ratkaisee ilmastonmuutoksen, arvioi Weijo.

