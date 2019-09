Brad Pittin tähdittämän Ad Astran foley-äänet syntyivät Suomessa – erityisen haastavaa on luoda ääniä asioille, joita ei vielä ole

Ad Astra on ollut lukuisia kansainvälisiä elokuvia tehneen foley-taiteilija Heikki Kossin suurimpia urakoita.

Perjantaina ensi-iltansa saavan Ad Astra -elokuvan foley-äänet eli suuri osa tehosteäänistä ovat syntyneet Suomessa. Ne ovat palkitun foley-taiteilija Heikki Kossin, foley-leikkaaja Pietu Korhosen ja äänittäjä Kari Vähäkuopuksen käsialaa.

Brad Pittin tähdittämässä ja James Grayn ohjaamassa scifi-elokuvassa astronautti Roy McBride etsii syvältä avaruudesta isäänsä ja selvittää suurempaa maailmaa kohtaavaa uhkaa. Työ on ollut Kossin suurimpia.

– Kyllä varmasti isotöisimpiä tämä on ollut. Scifi-elokuvassa on aina omat haasteensa, koska pitää tehdä ääniä, jotka sijoittuvat tulevaisuuteen. Ääniä asioille, joita ei ole koskaan nähty tai koettu.

Foley-äänet ovat elokuvassa kuuluvia askelten, vaatteiden, esineiden ja vastaavien ääniä, jotka tehdään jälkikäteen.

Työ aloitettiin neuvottelulla ohjaajan ja äänisuunnittelijan kanssa. Ei siitä, millaiset kengät Brad Pittillä on tai kuinka korkeita tai matalia äänten pitää olla, vaan siitä, mitä ohjaaja hakee elokuvalla.

– Ensimmäisiä asioita mitä ohjaaja toi esiin, oli että hän haluaa kuulla jotakin, mitä ei ole ikinä kuullut. Kyllä se pistää miettimään, että mitähän se voisi olla.

Ääniä pitää työstää usein melko raa'an kuvamateriaalin kanssa, kun elokuvassa on paljon kuvatehosteita. Foley-äänien tekijöille lähetetyistä kuvista ei vielä tiedä, miltä lopulliset materiaalit ja ympäristö näyttävät, koska tehosteita työstetään samaan aikaan.

Valtionpalkinnonkin saanut Heikki Kossi työskentelee Kokkolassa. Juha Kemppainen / Yle

Gravity ja Interstellar verrokkeina

Heikki Kossi jutteli elokuvan teosta Gravity-elokuvaan foley-äänet tehneen Nicolas Beckerin kanssa, ja Becker antoi jonkin verran vinkkejä. Yhteistä Ad Astran kanssa on asioiden kokeminen avaruuspuvun sisässä.

– Tämä on voimakkaasti Brad Pittin hahmon ympärille sijoittuva subjektiivinen elokuva. Ollaan avaruuspuvun sisällä, miltä kaikki kuulostaa ja tuntuu siellä. Gravityssa tämä toteutuu hienosti - jos avaruusalus vaikkapa tärisee, tunnet sen mutta kuuletko sitä yhtään.

Ad Astraa on verrattu myös Interstellar-elokuvaan, johon foley-äänet teki Kossin hyvin tuntema John Roesch. He ovat keskustelleet aiemmin Interstellarin teosta, mutta Ad Astran teon yhteydessä he eivät vaihtaneet ajatuksia.

Kossi ei ollut haastattelua tehtäessä vielä itsekään kuullut lopullista miksausta, mutta tehosteäänet ovat saaneet kiittävää palautetta niin ohjaajalta kuin äänisuunnittelijaltakin.

Hyvälle näyttelijälle ilo tehdä tehosteääniä

Vaikka foley-taiteilija ei ole fyysisesti näyttelijöiden kanssa samassa paikassa, näytteleminen välittyy kuvien kautta. Kossi on aiemmin tehnyt ääniä esimerkiksi Lumotut-elokuvaan, jonka pääosassa on Nicole Kidman, ja Brad Pittin kohdalla tunne on ollut samankaltainen.

– Kyllähän se tuntuu hyvältä. Se oikeastaan konkretisoituu siinä vaiheessa, kun aloittaa ja näkee aivan loistavaa näyttelijäntyötä. Kun hyvä näyttelijä tulee kuviin, vaikka ei tekisi mitään niin siellä on karismaa.

Kossi on itse ollut kolmesti ehdolla elokuva-alan Golden Reel -palkinnon saajaksi, muttei vielä suostu ennakoimaan seuraavaa jakoa.

– Se ei ole se syy miksi tätä työtä teen.

