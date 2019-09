Mika Kaurismäki teki positiivisen elokuvan vastalauseeksi vihapuheelle – Mestari Chengissä ruoka yhdistää ihmiset

Viimeksi historiallisen draaman Tyttökuninkaan ohjannut Mika Kaurismäki palaa uudessa elokuvassaan nykypäivään ja komedian pariin. Draamakomedia Mestari Cheng kertoo Kiinasta Lappiin saapuneen mestarikokin Chengin ja baarinpitäjän Sirkan rakkaustarinan. Elokuva käsittelee positiivisessa hengessä kulttuurien kohtaamista.

Käsikirjoittaja Hannu Oravainen oli jo ennen elokuvaa perehtynyt kiinalaiseen perinteisiin ja ruokaan. Elokuvassa kohtaavat ihmisten lisäksi myös keittiöt. Kiinalaista ruokakulttuuria sovitetaan suomalaiseen.

Kaurismäelle tärkeintä oli tehdä elokuva positiivisesta globalisaatiosta.

– Maailma on jakautumassa. Poliittiset johtajatkin yllyttävät omaa kansaansa toisiaan vastaan. On vihapuheita. Halusin tehdä positiivisen elokuvan, joka yhdistää ihmisiä.

Elokuva sijoittuu Lapin maisemiin. Marianna Films

Kylähenki tiivistyy baariympäristössä

Elokuvaa kuvattiin Lapissa Raattaman kylässä. Kylän väki myös osallistui elokuvantekoon. Pääosanesittäjä Anna-Maija Tuokko nautti kuvauksissa hyvästä ilmapiiristä ja ympäristöstä. Tuokko ja vastanäyttelijä Chu Pak Hong löysivät helposti tavan näytellä yhdessä.

– Vastanäytteljäni on Kiinasta. Olemme samanikäisiä ja meillä molemmilla on vahva teatteritausta. Meillä oli paljon juteltavaa ja kohtasimme monella tapaa.

Elokuvassa romanttisen sopan annetaan muhia rauhassa. Mestari Chengissä sivutaan myös lapsettomuutta ja puolison menetystä. Baariympäristössä annetaan tilaa ihmisten kohtaamiselle.

– Juonenkäänteitä on aika vähän. Elokuvassa luotetaan tunnelmiin, yksityiskohtiin ja näyttelijöiden läsnäoloon, sanoo Kaurismäki.

Vesa-Matti Loiri ja Kari Väänänen esittävät elokuvassa baarin kanta-asiakkaita. Marianna Films

Vesa-Matti Loiri kuuluu kalustoon

Sivurooleissa elokuvassa nähdään baarin vakioasiakkaita esittävät Kari Väänänen ja Vesa-Matti Loiri. Viime aikoina elämäkerrallaan julkisuudessa ollut Loiri on Kaurismäen luottonäyttelijöitä. Ohjaaja on tehnyt näyttelijästä myös Vesku-dokumentin. Ohjaaja kiittelee Loirin vahvaa läsnäoloa ja luontevuutta näytellessä.

– En muista, kysyikö hän itse, että voisiko tulla mukaan elokuvaan. Se on meille molemmille niin itsestään selvää. Hänellä on edelleen talo Lapissa. Kari Väänänen taas on Lapista kotoisin. Ajattelin, että nämä kaksi ukkoa sopivat baarikalustoon. Ei heitä edes erota sieltä. Kuvaustauolla he maastoutuivat helposti muiden kylän äijien joukkoon.