Pian Suomessa on Postin omia myymälöitä enää kolmella paikkakunnalla – Lappiin jää vain turistien suosima Joulupukin pääposti

Postin omia toimipisteitä on Suomessa vuoden 2021 jälkeen vain Helsingissä, Jyväskylässä ja Rovaniemen Napapiirillä.

Postin toimipisteeseen Rovaniemen kauppakeskukseen saapuu ihmisiä tasaisena virtana. Postin ovet ovat auki vielä muutaman päivän.

Useat toimipisteeseen saapuvat asiakkaat hätkähtävät ja pysähtyvät sisäänkäynnin kohdalla, jossa on fläppitauluun käsin kirjoitettu teksti ”toimipiste suljetaan 27.9.”

Tekstissä henkilökunta jättää sydänkuvan kera hyvästit asiakkaille menneistä vuosista. Toimipisteeseen saapuneet ihmiset tulostavat hämmentyneinä itselleen vuoronumeron ja jäävät mietteliäinä odottamaan.

Lakkauttamispäivän jälkeen koko Lappiin jää ainoastaan vain yksi Postin oma toimipiste, joka sijaitsee turistien kansoittamassa Joulupukin Pajakylässä.

Koko Suomeen jää tulevaisuudessa vain muutama Postin oma toimipistemyymälä.

Postin asiakaspalvelun Lapin alueen pääluottamusmies Martti Määttä on harmissaan tilanteesta, johon on jouduttu. Rovaniemen Revontulikeskuksessa sijaitsevan Postin toimipistemyymälän koko henkilökunta irtisanottiin kesäkuun lopulla. Työt päättyvät viideltä vakinaiselta työntekijältä.

– En usko, että näkymät työllistymisen kannalta ovat kovinkaan hyviä. Kun ikää alkaa olla esimerkiksi yli 50 vuotta ja ala on naisvaltainen, kuten täällä Rovaniemen myymälässä, niin kyllä se on heikkoa, miettii pääluottamusmies Martti Määttä.

Pääluottamusmies Martti Määttä Revontulikeskuksen toimipisteessä. Pekka Viinikka / Yle

"Useilla kymmenien vuosien ura Postissa"

Tunnelma pian kiinni menevässä Postissa on haikea. Tunteet vaihtelevat surusta kiukkuun. Henkilökunta työskentelee lopun edellä ahkerasti Rovaniemen toimipisteessä, paketteja viedään ja tuodaan.

Asiakkaat kyselevät, ovat huolissaan ja myötätuntoisia, mutta sekin on raskasta, kertoa sama asia uudelleen ja uudelleen. Ystävällisyys ja hyvä palvelu ovat kuitenkin ammattitaitoa ja ahdistavimmat tunteet pyritään peittämään.

Postin työntekijät eivät halua ottaa kantaa julkisuudessa irtisanomisiin. Asioiden kommentointi medialle pelottaa, sillä haastattelussa voi suusta päästä muutakin kuin sivistyssanoja.

– Se on surullista. Tunteet vaihtelevat tällä hetkellä, kun työt päättyvät. Ihmiset tuntevat vihaa, surua ja osa ei halua puhua mitään, sillä tämä on herkkä tilanne. Useilla on kymmeniä vuosia kestänyt ura Postin palveluksessa, kertoo mietteliäs pääluottamusmies Martti Määttä.

Kiukku pulpahtaa esille puheessa, mutta Rovaniemen Postin Revontulikeskuksen toimipisteen työntekijät ovat päättäneet olla kommentoimatta, asiat käydään läpi pienessä piirissä, työkavereiden ja läheisten kanssa.

Postilla on Suomessa yhteensä noin 18 500 työntekijää. Yt-neuvottelut ja irtisanomiset ovat olleet yhtiössä viime vuosina arkipäivää. Yle on seurannut useamman vuoden entisten postilaisten uutta elämää juttusarjassa.

Postin omien toimipisteiden lakkauttamiset Posti on saneerannut ja lakkauttanut lukuisia omia toimipistemyymälöitään. 1970-luvulla omia pisteitä oli lähes 5000, mutta vuonna 1997 enää 98 kappaletta. 2015 yhteistoimintamenettelyjen jälkeen toimipisteitä lakkautettiin jälleen ja määrä supistui 21:een. Viime kesäkuun yt-neuvottelujen tuloksena Suomeen jäi ainoastaan kuusi omaa Postin toimipistemyymälää. Postin mukaan vuoden 2021 jälkeen toimipisteitä löytyy enää Jyväskylästä, Helsingistä ja Rovaniemeltä, missä sijaitsee turisteille suunnattu Joulupukin pääposti.

Posti toimii muualla Suomessa yhteistyökumppaneiden kanssa ja jatkossa automaattiverkostoa laajennetaan. Viime kesäkuun yt-neuvottelujen jälkeen omia myymälöitä jäi ainoastaan kuusi, joista kolme Helsinkiin, yksi Espooseen, Jyväskylään ja Rovaniemen Napapiirille.

– Tarkoitus on, että omien myymälöiden määrät entisestään vähentyvät, lukuun ottamatta kolmea paikkaa Jyväskylää, Helsinkiä ja Rovaniemen Joulupukin pääpostia Napapiirille, sanoo Postin palvelupisteverkoston johtaja Lasse Huttunen.

Espoon Matinkylässä sijaitsevan Postin oman myymälän sulkemisesta ei ole päätöstä, mutta se on todennäköistä.

Päätökset ihmetyttävät asiakkaita ja työntekijöitä

Muutoksen vaikutuksia ei heti niellä pian lakkautettavan Postin henkilöstön keskuudessa.

– Mielestäni siinä käy juuri päin vastoin. Tämäkin paikka siirtyy R-kioskin yhteyteen. Jos aukioloaikojen piteneminen on ainoa peruste lakkautuksille, niin ei se mielestäni kovin hyvä peruste ole, sanoo pääluottamusmies Martti Määttä.

– Toki Rovaniemellä alihankkija tekee parhaansa, mutta kyllä se osaaminen tulee olemaan heikompaa. Ei sitä ammattitaitoa kahden päivän koulutuksella pysty saavuttamaan.

Rovaniemen myymälässä asiakkaat ihmettelevät lakkauttamista. Useita kertoja kuukaudessa nykyisessä toimipisteessä asioiva Mikko Kosonen on juuri hakenut pakettinsa. Hänen ilmeensä vakavoituu, kun puhe tulee palveluiden siirtymisestä alihankkijalle.

– Eihän se hyvä homma ole, kun jatkossa saa jonotella pakettia suklaan ja oluen ostajien keskellä. Hieman pelottaa kuinka palvelun käy.

Irja Niittyvuopio on jättämässä Postiin saamelaiskäräjävaalien äänestyslipuketta. Hänellä asuu tuttuja Sevettijärvellä, missä matka lähimpään Postin alihankkijapisteeseen on pitkä.

– Sevettijärvellä ihmiset matkaavat lähes sata kilometriä lähimpään paikkaan, jonne kuoren voi jättää. Kyllä minä koen tämän hankalaksi. Meillä on ollut tämä selkeä Posti tässä Revontulikeskuksessa, miettii Irja Niittyvuopio.

Kirjepostin väheneminen taustalla

Posti on karsinut myymälä- ja toimipisteverkostoaan vuosikymmenien aikana tuhansilla. Koko Suomessa niitä on jäljellä enää muutama. Rovaniemen myymälän lopettamisen jälkeen Lappiin jää vain yksi Postin oma toimipistemyymälä.

Joulupukin pääposti palvelee kuitenkin yli 95 prosenttisesti turisteja ja se sijaitsee usean kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta.

Postille omien myymälöiden lopettaminen liittyy pitkän aikajakson strategiaan.

– Kirjeisiin liittyvät asiakkaiden asiointitarpeet ovat vähentyneet vuosien aikana merkittävästi ja näyttää siltä, että se entisestään kiihtyy. Toisaalta verkkokaupan kasvun myötä pakettiliikenne kasvaa voimakkaasti. 70 prosenttia asioinneista on nykyään sellaisia, että asiakas hakee jotain lähetystä, perustelee Postin palvelupisteverkoston johtaja Lasse Huttunen.

Postissa perustellaan siirtymistä alihankintaan kirjepostin vähentymisen ja palveluaikojen paranemisen vuoksi.

Postipalvelut on turvattu Suomen laissa. Palvelun täytyy olla jokaisen ihmisen saatavilla ja jokaisessa kunnassa täytyy olla vähintään yksi Postin yleispalvelua tarjoava toimipiste. Palvelun tarjoajaa tai etäisyyttä ei ole tarkemmin määritelty, minkä vuoksi suurissa Lapin kunnissa postimatkat saattavat venyä asukkaille pitkiksi.

