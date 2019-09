Katso suorana: Miljoonat nuoret marssivat ilmaston puolesta eri puolilla maailmaa – Yle seuraa

New Yorkissa yli miljoona koululaista on saanut luvan osallistua marssiin.

Tänään eri puolilla maailmaa arvioidaan järjestettävän yli 5 000 tapahtumaa, joista suurin on todennäköisesti New Yorkissa, jossa arvioilta 1,1 miljoonaa koululaista on saanut luvan osallistua marssiin.

Näytämme nämä suorana Yle seuraa ilmastomarsseja eri puolilla maailmaa. Näytämme ilmastomarssit alla arvioitujen kellonaikojen mukaisesti. Ajat ovat Suomen aikaa. 11:00 Johannesburg 13:00 Berliini 14:30 Bryssel 15:00 Pariisi 17:00 El Salvador 19:00 New Yorkin ilmastomarssi, Greta Thunberg osallistuu Fridays for Future -tapahtumaan Battery Park -puistossa Manhattanilla. 24:00 Greta Thunbergin puhe

Ensimmäiset marssit järjestettiin Oseaniassa ja Australiassa, jossa ainakin 300 000 ihmistä on osallistunut maan tähän mennessä suurimpaan ilmastolakkoon (siirryt toiseen palveluun), kertoo The Guardian.

Fridays for Future -liikkeen tarkoituksena on rohkaista nuoria eri puolilla maailmaa vakuuttamaan aikuisia ottamaan ilmastonmuutos vakavasti.

Liike vaatii yrityksiltä ja poliitikoilta tuntuvia toimia ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Tutkijat ovat varoittaneet, että jos lämpeneminen jatkuu nykyisen kaltaisena sillä voi olla tuhoisia seurauksia.

Sydneyssa Australiassa järjestettiin perjantaina maan tähän asti suurin ilmastolakko. AOP

Ilmastoprotestit saivat alkunsa vuosi sitten kun ilmastoaktivisti Greta Thunberg keskeytti koulunkäyntinsä voidakseen osoittaa mieltään ilmaston puolesta Ruotsin valtiopäivätalolla. Sittemmin 16-vuotiaan Thunbergin ideoimat, jokaperjantaiset ilmastomielenosoitukset ovat levinneet jo yli sataan maahan.

Huomenna New Yorkissa järjestetään YK:n nuorten ilmastokokous (siirryt toiseen palveluun).

Varsinainen YK:n ilmastokokous järjestetään New Yorkissa maanantaina.

Lue myös:

Saksa julkistaa ilmastopolitiikkansa tuleviksi vuosikymmeniksi – Berliinissä askartelukauppa pysyy kiinni, sillä yrittäjä lähtee kadulle vaatimaan järeitä uudistuksia

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg kongressin kuultavana Washingtonissa

Greta Thunberg sai Amnestyn palkinnon – viikonloppuna YK:n huippukokous

Lähteet: AFP, Reuters