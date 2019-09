Turvapaikanhakijoita tulee Suomeen yhä vähemmän – hakemusten määrä voi jäädä tänä vuonna vuosikymmenen pienimmäksi

Suomeen tulee yhä vähemmän turvapaikanhakijoita.

Maahanmuuttovirastosta (Migri) arvioidaan, että ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia saatetaan jättää tänä vuonna vähemmän kuin koskaan aiemmin kuluvan vuosikymmenen aikana.

Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia Suomeen on tehty tänä vuonna syyskuun puoleen väliin mennessä 1 750.

Migrin turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen arvioi, että tällä tahdilla ensimmäisten turvapaikkahakemusten määrä on vuoden loppuun mennessä noin 2 200.

– Liikkuminen Euroopan sisällä on vaikeutunut melkoisesti. On sisärajatarkastuksia, joka näkyvät Suomen hakijamäärissä. Lisäksi olemme täällä niin sanotusti perällä, jos Euroopan sisällä liikkuu ihmisiä, Lehtinen pohtii syitä hakemusten vähyyteen.

Vuodesta 2016 alkaen turvapaikkahakemusten määrä on laskenut tasaisesti. Ensimmäisen turvapaikkahakemuksensa jätti viime vuonna 2 409 maahantulijaa.

Ennen turvapaikkahakemusten huippuvuotta 2015 ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin Suomessa vuosittain 3 000–4 000.

Ensimmäistä kertaa turvapaikkaa hakevien määrällä pystytään kuvaamaan sitä, minkälainen paine turvapaikanhakijoista Suomen rajoille todellisuudessa kohdistuu.

Kreikan siirtolaistilanne tuskin heijastuu Suomeen

Lehtisen mukaan on vaikea arvioida, onko Suomen omilla turvapaikkapoliittisilla linjauksilla ollut osaltaan vaikutusta hakijamäärien vähenemiseen.

Hän arvioi kuitenkin, että Suomella ei ainakaan näytä tällä hetkellä olevan mitään erityisiä vetovoimatekijöitä, minkä takia maa olisi muita Euroopan maita houkuttelevampi paikka jättää turvapaikkahakemus.

Kreikkaan Egeanmeren saarille saapuvien pakolaisten ja siirtolaisten määrä lähti nopeaan kasvuun kesällä. Lehtinen pohtii, että tällä hetkellä näyttää siltä, että muuttoliike ei ole kohdistumassa Suomeen päin ainakaan lähiaikoina.

Migrin tilastojen mukaan tänä vuonna uusia turvapaikanhakijoita on tullut eniten Turkista, Venäjältä ja Irakista. Kaikkiaan eri kansalaisuuksia on ollut noin 80.

Vastaanottokeskuksia lopetetaan, lähes 9 000 henkeä yhä vastaanottojärjestelmän piirissä

Suomen vastaanottojärjestelmässä on yhä kirjoilla noin 8 900 turvapaikanhakijaa, joista lähes 40 prosenttia asuu yhteismajoituksissa ja loput vastaanottokeskuksissa.

Lehtinen kertoo, että vastaanottojärjestelmän piiriin kuuluvien turvapaikanhakijoiden määrä vähenee hitaasti, koska moni asukas on uusinut hakemuksensa valitusprosessien jälkeen.

Hän kertoo, että uusintahakemuksia on nykyään lähes puolet kaikista turvapaikkahakemuksista. Uusintahakemusten käsittely on selvästi hitaampaa kuin kokonaan uusien turvapaikkahakemusten käsittely, koska tuoreempien hakemusten käsittelyä on nopeutettu lakimuutoksella.

– Uudet, kesän 2018 jälkeen jätetyt hakemukset pystytään käsittelemään nopeammin kuin uusintahakemukset, koska uusia hakemuksia koskee laissa oleva vähintään kuuden kuukauden käsittelyaikavelvoite, Lehtinen sanoo.

Suomessa on parhaillaan 38 aikuisille ja perheille tarkoitettua vastaanottokeskusta. Koska uusien turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt maltillisena, Migri on päättänyt irtisanoa vastaanottokeskusten sopimuksia ja vähentää niiden paikkamääriä.

Yhteensä vastaanottokeskuksista vähennetään noin 800 paikkaa.

Kauhavan vastaanottokeskus ja Valolinnan vastaanottokeskus Heinolassa lopetetaan vuoden 2020 alkuun mennessä. Karkun vastaanottokeskuksen toiminta Sastamalassa lopetetaan tämän vuoden lokakuuhun mennessä. Kristiinankaupungin, Vaasan, Porin vastaanottokeskusten paikkamääriä vähennetään 50:llä.