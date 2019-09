Kotimainen astiajätti myy lippulaivamyymälöissään nyt myös käytettyjä astioita – etenkin aasialaisturistit ovat innoissaan

Helsinkiläinen Laura Hyle nostelee kassalle värikkäitä kuppeja ja ruskeita lautasia.

– Nämä Ruska-lautaset ovat olleet minulla kauan, mutta eivät nyt enää oikein pääse käyttöön, hän sanoo.

– Aika etsiä niille uusi koti, kommentoi Iittalan Janina Avikainen ja kääntelee astioita kädessään.

Ruska-sarja kiinnostaa pääkaupunkiseudulla ja myyntiin tulevat astiat ostetaan heti. Kaikkialla Suomessa se ei ole yhtä suosittu. Jari Kovalainen/Yle

Niistä löytyy pieniä käytön jälkiä. Avikainen määrittelee ne B-laatuisiksi. Hyle saa astioistaan 32 euron lahjakortin, astioihin laitetaan Vintage-leima ja ne viedään myyntiin käytettyjen astioiden hyllylle.

Pian ne saavat uuden omistajan, sillä monet käyvät päivittäin kurkistamassa, minkälaisia Iittalan ja Arabian käytettyjä astioita on tullut myyntiin.

– Hyllyillä käy melkoinen kuhina, kommentoi Fiskarsin liiketoimintajohtaja Nora Haatainen.

–Myös turistit, erityisesti aasialaiset ovat innostuneet vintage-astioista.

Vaikka Vintage on osa Fiskars Groupin kestävää kehitystä tukevaa vastuullisuusohjelmaa, on se firmalle myös kannattavaa bisnestä. Fiskarsille palvelun liiketaloudellinen hyöty muodostuu siitä, että tuotteiden sisäänostohinta on edullisempi kuin ulosmyyntihinta.

Esimerkiksi tällä hetkellä isosta, lähes uudenveroisesta lautasesta maksetaan lahjakortilla asiakkaalle 6 euroa, ja se asetetaan myyntiin hintaan 8,90 euroa.

Vintage laajenemassa koko maahan

Vintage-palvelu alkoi muutamissa Iittalan myymälöissä maaliskuussa. Palvelu toimii tällä hetkellä 13 myymälässä. Vuoden loppuun mennessä se laajenee kaikkiin Iittalan Suomen myymälöihin.

Entä myyntiin kelpaamattomat rikkinäiset tai huonokuntoiset astiat?

Ne Iittalan liike toimittaa kierrätykseen. Astiat hyödynnetään rakennusteollisuuden materiaaleina. Keramiikasta valmistetaan tiilissä käytettävää tiilijauhetta. Lasimurska taas menee eristemateriaalien valmistamiseen.

Yhdenkään astian ei pitäisi päätyä roskiin, jos sitä on mahdollista käyttää tai hyödyntää uudelleen, sanoo Nora Haatainen. Jari Kovalainen/Yle

Monissa kunnissa keraamiset ja lasiset astiat on aiemmin pitänyt heittää sekajätteen sekaan.

Muiden kuin Arabian ja Iittalan valmistamia astioita Vintage-palvelu ei osta eikä myy, mutta kierrättää kyllä. Muidenkin valmistajien rikkinäiset tai huonokuntoiset astiat voi viedä Iittalan myymälään, joka toimittaa ne kierrätykseen.

Suomi kiertotalouden kärkimaita

Vintage-hyllyillä käyvät monenlaiset asiakkaat. Joku etsii astiastoonsa täydennystä, toinen käy fiilistelemässä lapsuutensa kahvikuppien äärellä. Juhliin saatetaan ostaa suuriakin määriä käytettyjä astioita. Isovanhemmat tuovat jälkipolville kelpaamattoman perintöastiaston myyntiin ja antavat lahjakortin lapsenlapsille.

– Asiakkaiden tarpeet muuttuvat, liiketoimintajohtaja Nora Haatainen sanoo.

– Tutun omistamisen rinnalle on tullut kiertotalous; käyttäminen, jakaminen, kierrättäminen, vuokraaminen. Vintage on osa vastuullisuusohjelmaamme.

Vuonna 2016 Suomi julkaisi ensimmäisenä maana maailmassa kiertotalouden kansallisen tiekartan.

Tiekartat ovat Sitran, ministeriöiden ja eri toimijoiden yhteistyössä tekemiä suunnitelmia, joilla kiertotaloutta pyritään edistämään. Muutamassa vuodessa Suomesta onkin tullut yksi kiertotalouden kärkimaista maailmassa.

Nyt Vintage-palvelun kautta voi kierrättää rakennusteollisuuden materiaaleiksi myös muiden kuin Iittalan ja Arabian valmistamia keramiikka- ja lasiastioita. Jari Kovalainen/Yle

Lue myös:

Sirojen kahvikuppien paluuta ei ole näkyvissä – kahvi halutaan juoda reilunkokoisista mukeista