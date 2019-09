Pietarsaaren pahamaineisen Koulupuiston ongelmia ratkotaan kymmenillä tuhansilla euroilla – tänä vuonna kuitenkin luvassa vasta ensiapua

Kaupungin ja poliisin neuvonpidossa on etsitty ratkaisuja, joilla puiston turvallisuus paranisi.

Tämänvuotisten kaupunkifestivaali Jaakon Päivien aikana Pietarsaaressa tehtiin ennätysmäiset 17 väkivaltarikosta lyhyessä ajassa. Poliisin tutkinnassa selvisi, että tekijänä oli sama joukko parikymppisiä nuoria.

Koska suurin osan pahoinpitelyistä ja muista nujakoinneista sattui Koulupuistossa, poliisi ja kaupungin edustajat istuivat alas miettimään, kuinka puiston turvallisuutta voitaisiin parantaa.

Runsaan hehtaarin kokoisessa puistossa on jo aiempien tapausten vuoksi kolme valvontakameraa. Se ei näköjään riitä. Parannettavaa olisi muutakin, kertoo kaupunginpuutarhuri Jan-Ole Bäck:

– Kun tuodaan ehkä kolme kameraa lisää niin koko Koulupuutarha saadaan peittoon. Samaten myös valaisimet pitää uusia. Niistä kymmenen prosenttia on rikki, eikä niitä oikein saa korjattua. Malli on siihen liian vanha. Me joudumme vaihtamaan kaikki valaisimet ja silloin muutamme ne led-lampuiksi myös.

Puistossa on kolme valvontakameraa. Kalle Niskala / Yle

Syksyn mittaan rikkinäisiä valaisimia yritetään kuitenkin korjata ensiavuksi, sillä uusiin valoihin investoiminen menee ensi vuodelle. Samoin valvontakameroita saadaan vasta ensi vuonna.

Satsaus turvallisuuteen maksanee kaupungille vajaat 50 000 euroa, laskee Bäck.

Kasvillisuus jätettävä rauhaan

Poliisi on ehdottanut myös puiston kasvillisuuden karsimista. Siihen ei kaupunginpuutarhuri taivu. Runsaat 100 vuotta sitten perustettu ja puutarha-arkkitehti Bengt Schalinin suunnittelemapuutarha on kasvitieteellinen kokonaisuus, jota ei voi edes turvallisuusseikkoihin vedoten typistää. Puistossa on 1300 kasvia opastekyltteineen.

– Vähän nuorennusleikkausta voidaan joillekin pensaille tehdä, mutta kasvillisuutta en halua muuten lähteä kaatamaan.

Nuorennusleikkaus toisi valoisuutta ainakin yhteen osaan puistoa. Bäckin mukaan Kirkkopuistoa reunustavat monimetriset pensasaidat aiotaan trimmata noin 30 sentin korkuisiksi.

Entä seuraavat Jaakon Päivät? Onko silloin taas parannuksista huolimatta odotettavissa levottomuuksia puistossa?

– Käsitin, että poliisi pyrkii jatkossa olemaan paikalla Jaakon Päivien aikaan enemmän kuin tänä vuonna. Toivoisin, että poliisi voisi näkyä puistossa muutenkin enemmän, mutta tiedän että heilläkin määrärahaleikkaukset ovat vieneet resursseja, pohtii Bäck.

Puiston turvallisuusongelmat ovat vaikuttaneet ihmisten liikkumiseen. Ainakin lukiolaiset Loviisa Korpela, Emma Korkea-Aho ja Emma Gustafsson välttävät puistossa liikkumista iltaisin.

– Mä en mene tästä illalla läpi varsinkaan yksin. Ja jos näen polulla ihmisiä, vaihdan reittiä, kertoo Loviisa Korpela.

Emma Gustafssonia puiston turvattomuus surettaa.

– Kyllä se haittaa, että täällä ei voi kulkea. Olisihan se kiva, että voisi liikkua pelkäämättä, että joku käy kimppuun.

