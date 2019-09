Poliisi on saanut valmiiksi Lahden kaupungin itsenäisyyspäivän vastaanoton tapahtumiin liittyvät rikostutkinnat. Poliisi on tutkinut kolmea erillistä rikosasiaa, ja ne on siirretty syyteharkintaan.

Poliisin tiedotteen mukaan kahden henkilön välistä kontaktia ja tapahtumiin liittyvää tiedottamista on tutkittu seksuaalisena ahdisteluna ja kunnianloukkauksena.

Lisäksi aiheeseen liittyvää uutisointia on tutkittu törkeänä kunnianloukkauksena ja päätoimittajarikkomuksena.