Google pani Haminan sekaisin – kaupunginjohtaja ryhtyi jo puuhaamaan lisää asuntoja: ''Uutta porukkaa on tulossa varmasti''

Google on toiminut Haminassa noin vuosikymmenen ajan. Pyry Sarkiola / Yle

Pieneen Haminan kaupunkiin saatiin tänään suuria uutisia.

Pääministeri Antti Rinteen ja Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichainin yhteisessä tiedotustilaisuudessa selvisi, että hakukonejätti aikoo investoida Haminan datakeskukseen aiemmin kerrottua enemmän.

Datakeskukseen tulee 600 miljoonan euron lisäinvestointi. Näin Googlen kokonaissijoitus Haminassa nousee yli kahteen miljardiin euroon.

Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen on uutisista mielissään.

– Investointi on niin valtavan suuri, että se merkitsee todella paljon Haminalle. Ennen kaikkea olen kuitenkin iloinen koko seutumme puolesta. Olemme yhteistä työssäkäyntialuetta, ja yhteydet ovat kaikin puolin tiiviit, toteaa Muhonen.

Investoinnit Haminaan tehdään ensi vuoden aikana. Muhosen mukaan uuden palvelinkeskuksen odotetaan työllistävän esimerkiksi 1 500 rakennusalan ammattilaista ensi vuoden alkupuolella.

Investointi tarkoittaa myös uusia vakituisia työpaikkoja palvelinkeskukseen – ja siihen on Muhosen mukaan nyt valmistauduttava.

Uusia asuntoja tarvitaan

Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen pitää tärkeänä, että kaupunkiin rakennetaan uusia, houkuttelevia asuntoja, jotta Googlen uudet työntekijät saadaan asettumaan kaupunkiin.

– Tarjontaa löytyy kyllä sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta. Asuntokantamme on kuitenkin osittain vanhentunutta. Nyt pitää satsata uusiin asuntoihin.Vuokra-asuntojen suosio on jatkuvasti kasvanut, ja sen tarjonnan pitää olla monipuolista. Määrä ei tänä päivänä enää riitä, vaan myös laatu on hyvin tärkeää.

Haminan kaupungin vuokrataloyhtiön hallitus päätti hiljattain keskeyttää Tervasaareen suunnitellun, 37 asunnon vuokratalon suunnittelun. Hannu Muhonen aikoo esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että talo kuitenkin rakennettaisiin.

Muhonen uskoo, että investointiuutiset muuttavat myös hallituksen jäsenten mielipiteitä. Investointi ei ollut vielä tiedossa, kun päätös suunnittelun keskeyttämisestä tehtiin.

– Valmiudet rakennustöiden aloittamiseen ensi keväänä ovat olemassa. Pitääkin olla, että saamme uutta vuokra-asuntotarjontaa kaupunkiin. Tervasaaren alue on aivan kaupungin keskustassa, meren rannalla. Sen houkuttelevuus sijaintina on Haminan mittakaavassa hyvä.

Edulliset vuokrat

Muhonen pitää seudun valttina asuntojen kohtuullisia hintoja.

– Esimerkiksi Helsingin keskustassa asuntojen hinnat ovat huipussaan, ja pääkaupunkiseudulla muutenkin. Me pärjäämme vuokrissa hyvin. Uusienkin asuntojen hinnat saadaan Haminassa sellaiseen 13 euroon neliöltä. Se on erittäin kilpailukykyinen hinta. Meidän pitäisi pystyä hyödyntämään entistä enemmän tällaisia vahvuuksiamme.

Muhosen mukaan vielä pitää tarkemmin miettiä, minkä verran uusia asuntoja rakennetaan. Muhosen mielestä ratkaisuja uusista asunnoista pitää tehdä jo tänä syksynä.

– Uutta porukkaa on tulossa varmasti muualtakin kuin meidän omalta seudultamme. Siihen pitää valmistautua hyvin, ja hoitaa se niin, että saamme seudulle uutta elinvoimaa. Meidän pitää hyödyntää Googlen investointi niin hyvin kuin osaamme.

Yhteydet kuntoon

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syyskuussa uuden selvityksen Helsingistä itään suuntautuvasta uudesta raideyhteydestä.

Selvityksessä vertaillaan, minkä kaupunkien kautta rata kannattaisi rakentaa. Esillä on ollut niin sanottu itärata, joka kulkisi Porvoon ja Kouvolan kautta itään, sekä rantarata Porvoon ja Kotkan kautta itään. Kolmas vaihtoehto kulkisi Lahdesta Mikkeliin. Se ei kuitenkaan ole saanut kannatusta.

Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen pitää tärkeänä, että Etelä-Kymenlaaksosta saadaan ratayhteys Helsinkiin ja Pietariin.

– Googlen investointi on erittäin hyvä esimerkki seutumme vetovoimasta. Väylät ja yhteydet pitää saada ajan tasalle.

Onko Googlen perässä muita tulijoita?

Hannu Muhonen on mielissään siitä, että jo perjantaiaamuinen tiedotustilaisuus nosti Haminaa maailmankartalle.

– Olemme erittäin mielellämme Euroopan Google-kaupunki. Google on niin suuri ja merkittävä toimija. Se on hyvä yhteistyökumppani, joka vie myös toimialaa eteenpäin ja nostaa vetovoimaa.

Muhonen uskoo, että myös muille aloille ja sektoreille on apua siitä, että Google uskoo Haminaan ja seutukuntaan.

– Jos muut firmat kysyvät, kannattaako investoida tälle seudulle tai Suomeen, Google on mielellään esimerkkinä, että tänne voi tulla, ja hommat toimivat täällä.