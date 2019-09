Venäjällä vankilaan kohun saattelemana tuomittu näyttelijä määrättiin vapaalle odottamaan jatko-oikeudenkäyntiä

Näyttelijä Pavel Ustinov sai alkuviikosta 3,5 vuoden vankilatuomion poliisin vastustamisesta. Hän on valittanut tuomiosta.

Moskovalainen oikeusistuin on määrännyt maanantaina vankilaan tuomitun näyttelijän Pavel Ustinovin vapautettavaksi. Ustinovin tapaus on nostattanut suuren kohun ja vastalauseryöpyn Venäjällä. Tuomio on synnyttänyt pienen kansanliikkeen Ustinovin tueksi.

Ustinov tuomittiin alkuviikosta 3,5 vuodeksi vankeuteen opposition mielenosoituksessa 3. elokuuta sattuneen tapauksen seurauksena. Oikeuden mukaan Ustinov vastusti kiinniottoa sillä seurauksella, että poliisin olkapää meni sijoiltaan.

Ustinov kiisti syytökset ja hän on valittanut tuomiosta.

Uutistoimistojen mukaan Ustinovin on tarkoitus päästää vapaaksi myöhemmin perjantaina sillä ehdolla, että hän ei poistu Moskovasta.

Tapauksen muutoksenhakuoikeudenkäynnin on määrä alkaa ensi viikolla.

Lähteet: Reuters, AFP