Valamon luostarin taidenäyttelyn jupakka pian käräjillä – väärennökset tulivat munkeille yllätyksenä

Uuden-Valamon luostari Heinävedellä sanoutuu irti viime vuonna esille tulleista taidehuijauksista. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa alkaa lokakuussa oikeudenkäynti, jossa kuopiolaista pariskuntaa syytetään väärennösten kauppaamisesta kovaan hintaan.

Kauppaa on tehty muun muassa Valamossa järjestetyssä Via Finlandia -taidenäyttelyssä. Syytettyjen epäillään myyneen esimerkiksi aidoiksi väitettyjä Picasson teoksia, jotka ovat paljastuneet mustesuihkutulosteiksi.

– Luostarissa on vuosien varrella järjestetty monia hienoja ikoni- ja taidenäyttelyitä. On ikävää, että niiden menestys on herättänyt kiinnostusta myös epärehellisissä toimijoissa. Hyvässä uskossa toiminut luostari ei osannut epäillä vilppiä ja joutuu nyt kärsimään siitä yhdessä muiden huijattujen rinnalla, arkkimandriitta Sergei kertoo luostarin tiedotteessa.

Luostarin johtaja korostaa, että luostari tai Suomen ortodoksinen kirkko eivät ole syytettynä eivätkä he tienneet väärennöksistä.

Maineeseensa tahroja saanut luostari aikoo jatkossa selvittää tarkemmin yhteistyötahojensa taustat.

