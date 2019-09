Suomen ensimmäistä skeittilukiolinjaa suunnitellaan Tampereelle, ja opetus voi alkaa jo kahden vuoden päästä – "Nuori voi saada myös ammatin"

Skeittilinja yhdistelee urheilua ja viestintää. Aloituspaikkoja on näillä näkymin 20 oppilaalle.

Nyt se on lähes varmaa: Tampereelle on tulossa Suomen ensimmäinen skeittilukiolinja. Suunnitelmien mukaan ensimmäiset skeittilinjalaiset aloittavat opintonsa jo syksyllä 2021 Sammon keskuslukiossa.

Jo nyt lukiossa toimii sekä urheilu- että viestintälinja. Skeittilinja yhdistelisi urheilua ja viestintää ja vielä vähän päälle. Skeittaus ei ole vain rullalaudalla liikkumista ja temppujen heittelyä, vaan yhteisö ja sen kulttuuri siinä ympärillä.

– Skeittaus liikkuu eri alojen rajapinnoilla ja luovuudelle on paljon tilaa. On tapahtumien tuottamista ja niiden markkinointia, streamausta, verkostointia, somea ja erityyppistä kuvaamista. Tätä me pystymme Hiedanrannan skeittialueella tarjoamaan lukio-opetukseen, Pirkanmaan Kaarikoirien puheenjohtaja Teemu Grönlund kertoo.

Teemu Grönlund korostaa, että ilman yhteisön voimaa koko Hiedanrannan projekti olisi sammunut alkuunsa. Jani Aarnio / Yle

Skeittiyhdistys Kaarikoirat rakensi talkoovoimin pari vuotta sitten Tampereen Hiedanrantaan olympiatason betonisen sisäskeittiparkin. Hallissa voi siis treenata ja järjestää tapahtumia ympäri vuoden. Alue on jatkanut kehitystään, ja nyt myös ulkoa löytyy skeittirata, joka on jo harrastajien ahkerassa käytössä.

– Seuraavaksi toteutamme uuteen sisätilaan street-radan, jolle on kova tarve Tampereella, tarkentaa Grönlund.

Nyt skeittiyhteisön projektista lähtenyt kokonaisuus pääsee myös lukio-opetukseen mukaan.

Kuljettu polku ei ole ollut lyhyt eikä helppo. On pitänyt neuvotella tiloista, vääntää rahoista, tehdä selvityksiä, hankkia yhteistyökumppaneita. Todistella ja vakuuttaa skeittihallin tarkoitusta ja merkitystä.

Hiedanrannassa leivotaan jo tulevia skeittilinjalaisia. Jani Aarnio / Yle

Sittemmin Hiedanrannan kulttuuriyhteisö on noussut kansainväliseen kiinnostukseen ja luontaiseksi osaksi kaupungin kulttuurikokonaisuutta.

Miltä tuntuu, kun skeittaus ymmärretään vihdoin osaksi aika tavallista, hyväksyttyä valtavirtakulttuuria?

– Tie on ollut todella kivinen. Me harrastettiin skeittausta jo silloin, kun sitä ei hyväksytty osaksi kaupunkikuvaa tai -tilaa. Tämä avaa mahdollisuuksia niin meille vanhoille kuin etenkin nuorille harrastajille. Hienoltahan se tuntuu, Grönlund sanoo.

Skeittauksen hyväksymiseen vaikuttanee se, että laji on hyväksytty seuraaviin olympialaisiin ensimmäistä kertaa mukaan.

Jorma Suonio kertoo, että seuraavaksi neuvotellaan skeittaajien kanssa siitä, mitä kaikkea linja voisi sisältää ja miten se kannattaa toteuttaa. Jani Aarnio / Yle

Tampereen lukiokoulutuksen johtajan Jorma Suonion mukaan skeittilinja vastaa kaupungin haluun tarjota nuorille nykypäiväistä, nuorista itsestään kumpuavaa ja omaa osaamista hyödyntävää koulutusta.

– Taustalla on päättäjien vahva tahto ja valtuustoaloitteestahan tämä lähti. Opetussuunnitelma ehditään nyt laatia huolellisesti valmiiksi, Suonio sanoo.

Suonion mukaan rahaa kaivataan esimerkiksi monimediaisen koulutuksen välineistön hankintaan. Koska Sammon keskuslukion opiskelijamäärä kasvaa, kasvun pitää näkyä myös rahoituksessa eli laskennallisessa valtionosuudessa.

Hiedanrannan seiniä koristavat muraalit ovat jo tuttu näky muun muassa Uusi Tampere -festarin kävijöille. Jani Aarnio / Yle

– Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioesityksessä on esitetty Hiedanrannan osalta 1,1 miljoonan euron määrärahaa skeittauksen olosuhteiden parantamiseen, Suonio sanoo.

Tällä Suonio viittaa Hiedanrannan skeittialueen sisätilojen kehittämiseen.

Skeittilukioita on jo muualla Pohjoismaissa. Umpinaisessa tyhjiössä lukiolinjaa ei suunnitella, vaan Tampereelta on jo tehty opinto- ja yhteistyömatka Malmön Bryggeriet-skettilukioon.

– Jos nuori oppii sisällön- ja tapahtumatuotannon ja saa Hiedanrannasta vielä kontakteja Suomen sisällä, mutta myös ulkomaille, nuori voi saada myös ammatin lukiokoulutuksen lisäksi, Grönlund tiivistää.

