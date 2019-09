Maahanmuuttoviraston ruuhkien takia 27 opiskelijasta 5 aloitti opiskelun Salossa – etäopiskelu mutkikasta: "Osalla on aamu ja osalla ilta"

SaloIoT-Campuksen luokkatilassa on paljon tilaa, sillä paikalla on vain kourallinen opiskelijoita. Lehtori Tiina Ferm opettaa ja kuvaa samalla tietokoneen ruutua tabletillaan. Opetus lähetetään etäyhteyden avulla muille opiskelijoille: niille, jotka eivät ole vielä päässeet paikalle.

Syyskuun alussa alkaneessa ulkomaalaisille opiskelijoille suunnatussa it-alan insinöörikoulutuksessa on mukana kaikkiaan 27 opiskelijaa. Heistä vain viisi on toistaiseksi saapunut Saloon. Kolme on matkalla ja loppujen oleskeluluvan käsittely on kesken.

– Etäopiskelu on vähän vaikeaa, kun aikaeroa on kuudesta kahdeksaan tuntia. Kun jaan täällä tehtäviä täksi päiväksi, toisessa päässä ollaan menossa jo nukkumaan, sanoo Ferm.

Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvaa

Salossa ei olla ainutlaatuisessa tilanteessa, sillä ulkomaalaisten opiskelijoiden oleskelulupahakemusten käsittely on ruuhkaantunut. Maahanmuuttoviraston tulosaluejohtaja Leena Turku kertoo, että jonossa on tällä hetkellä noin tuhat hakemusta.

Yle kartoitti korkeakoulujen ongelmaa laajalla kyselyllä maaliskuussa. Oppilaitokset pelkäsivät, että oleskelulupien odottelu uhkaa näivettää suomalaisten korkeakoulujen kiinnostavuuden esimerkiksi aasialaisten opiskelijoiden silmissä.

Hankalasta tilanteesta kertoi perjantaina myös Uutissuomalainen (siirryt toiseen palveluun) (juttu vain tilaajille).

– Tilanne on valitettava. Hakemukset ovat ruuhkautuneet, koska kesällä oli resurssipulaa. Nyt olemme saaneet kirittyä tilannetta kiinni, mutta edelleen jonossa on hakemuksia sellaisilta opiskelijoilta, joiden olisi pitänyt aloittaa opiskelut syyskuussa, Turku sanoo.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Hakemukset kasautuvat kesä- ja heinäkuulle, sillä suurin osa aloittaa opiskelunsa syksyllä. Viime vuonna oleskelulupa myönnettiin yli 5 200 opiskelijalle, tänä vuonna oleskelulupia on jaettu jo 3 900.

– Tärkeintä olisi, että hakemukset laitettaisiin vireille mahdollisimman aikaisin. Jos opinnot on tarkoitus aloittaa syksyllä, kesä- tai heinäkuu on vähän liian myöhään.

Turun ammattikorkeakoulun Tero Reunanen toivoo, että loput Saloon tulossa olevista opiskelijoista pääsisivät maahan viimeistään jouluksi. Paula Collin / Yle

Ratkaisu it-osaajapulaan?

Turun ammattikorkeakoululle oleskelulupahakemusten käsittelyn hitaus tuli yllätyksenä. Vastaavia ongelmia tosin oli jo keväällä, kun Salon IoT-Campuksen pilottiryhmän oli tarkoitus aloittaa. Turun Sanomat kertoi maaliskuussa (siirryt toiseen palveluun), että yksikään kolmestakymmenestä aasialaisopiskelijasta ei päässyt saapumaan Suomeen oleskeluluvan viivästysten vuoksi.

– Meillähän on muutenkin ulkomaisia opiskelijoita, mutta emme ole varsinaista koko koulutusta, joka olisi suunnattu heille. Meille tuli yllätyksenä se, mitä se aidosti vaatii joka tasolla, koulutus- ja tutkimuspäällikkö Tero Reunanen Turun ammattikorkeakoulusta sanoo.

Oppilaitos on muun muassa opastanut hakijoita tarkemmin siitä, mitä kaikkea oleskeluluvan hakemiseen liittyy. Tulevaisuudessa koulutukseenhakuaikaa on myös tarkoitus aikaistaa, jotta oleskeluluvan hakemiselle jää enemmän aikaa.

IoT-Campuksen toivotaan tulevaisuudessa täyttyvän ulkomaisista opiskelijoista. Dani Branthin / Salo

Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on, että Salossa opiskelisi tulevaisuudessa kaikkiaan tuhat ulkomaista tekniikan alan opiskelijaa. Tavoite on edelleen voimassa, vaikka alku onkin ollut takkuinen. Tero Reunanen uskoo, että viiden tai kymmenen vuoden kuluttua tuhat opiskelijaa voi olla totta.

Reunasen mukaan ulkomaalaisten opiskelijoiden rooli on merkittävä, kun mietitään Suomen kasvavaa pulaa it-osaajista.

– Emme pysty enää vastaamaan siihen pelkästään perinteisin keinoin. Olemme yhdessä TE-toimiston kanssa käyneet läpi kaikki työttömät työnhakijat, joilla on it-taustaa, ja räätälöineet heille henkilökohtaisia täydennyskoulutuksia. Myös peruskoulutukseen keskitytään, Reunanen sanoo.

Suomalaisia ei kuitenkaan Reunasen mukaan ole riittävästi – ei ainakaan sellaisia, jotka haluaisivat alalle. Siksi tarvitaan opiskelijoita ulkomailta.

– Salossa heidät integroidaan nopeasti paikallisiin yrityksiin ja yhteiskuntaan, jotta he haluaisivat jäädä tänne. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri prosentti jäisi alueelle, Reunanen sanoo.

