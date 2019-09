Onko Saksan ilmastopaketti pettymys vai mullistus? Näin suomalaiset asiantuntijat vastaavat

Saksan hallitus pusersi 18 tunnin yöistunnon jälkeen ulos laajan ilmastopaketin. Sen avulla Euroopan suurin talous ja maailman seitsemänneksi suurin saastuttaja aikoo pienentää ilmastopäästöjään tuntuvasti vuoteen 2030 mennessä.

Jatkossa saksalaisten hiilipäästöillä on aina hinta, niin rakennusten lämmittämisessä kuin autoilussa. Saksa esimerkiksi siirtää liikennettä rautateille ja alentaa junalippujen hintoja, tukee sähköautoihin siirtymistä ja nostaa bensan hintaa.

Saksan hallitus kertoi paketista liittokansleri Angela Merkelin johdolla tiedotustilaisuudessa sekä tiedotteella, jonka löydät saksaksi tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).

Kysyimme kahdelta suomalaiselta asiantuntijalta, miten he arvioivat Saksan toimien merkitystä niiden tietojen perusteella, joita perjantaina kerrottiin julkisuuteen. Vastaajina ovat hiilineutraalin kiertotalouden johtaja Mari Pantsar Sitrasta sekä johtaja asiantuntija Matti Kahra Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta.

1. Minkä asian nostaisit tästä paketista tärkeimmäksi?

Pantsar, Sitra:

– Merkel lupasi tiedotustilaisuudessa, että vaikka Saksalla ei ole ilmastotavoitetta vuodelle 2020, vuoden 2030 tavoite saavutetaan. Ja jos tavoite uhkaa karata, tehdään korjausliikkeitä.

Tärkeää on myös, että Saksan hallituksen mukaan kaikki tulot, joita hiilen hinnoittelusta kertyy, kohdistetaan ilmastonsuojeluun tai annetaan kansalaisille.

Kahra, EK:

– Pihvi on siinä, että Saksa ulottaa hiilen hinnoittelun koko talouteen. Hiilitonnien hinnat on lyöty etukäteen lukkoon niin, että päästövähennystavoitteet saavutetaan.

Saksan autoteollisuudelle tämä on kova paikka, sillä tämä vaikuttaa siihen, millaisia autoja ihmiset ostavat. Bensan ja dieselin hinta voi nousta jopa kymmenen senttiä litralta. Henkisesti tämä on iso muutos.

2. Löytyykö paketista jokin heikko kohta?

Pantsar, Sitra:

– Hiilen hinta nousee vuoteen 2026 mennessä saksalaisten arvion mukaan 35–60 euron välille. Se ei ole kovin paljon, vaan sen pitäisi nousta jopa 80 euroon.

Kahra, EK:

– Saksan energiasektori on jo nyt tosi jumissa, kun kivihiilestä ja ydinvoimasta luovutaan energiantuotannossa. Tarvitaan valtavasti lisää uusiutuvia energianlähteitä ja siirtoverkkoja, joita monet niitäkin vastustavat. Alasajettava kapasiteetti on massiivinen ja korvaavan rakentaminen on kallista. Tämä paketti ei vastaa niihin ongelmiin, jotka näistä ovat jo syntyneet.

3. Miten kuvaisit mittakaavaa, mihin Saksan paketti riittää?

Pantsar, Sitra:

– Vaikka 55 prosentin vähennystavoite vuoden 1990 tasosta on ihan hyvä ja parempi kuin EU:n nykyinen 40 prosentin päästövähennystavoite, Pariisin sopimuksen mukaan se pitäisi olla vähintään 60 prosenttia. Eli sinällään Saksakaan ei ole riittävän kunnianhimoinen.

Kahra, EK:

– Jotta esimerkiksi junaliikenteen lisääminen auttaisi 2030 tavoitteen saavuttamisessa, ratojen pitäisi olla käytössä suunnilleen ensi vuonna. Tämä oli kuitenkin viimeinen hetki tehdä ryhtiliike ennen New Yorkin ilmastokokousta.

– On vaikea arvioida, mitä paketti todellisuudessa on, kun tietoa on vielä liian vähän. Merkel varmasti puhuu tästä New Yorkissa ensi viikolla.

4. Kuinka täsmällinen ja kunnianhimoinen Saksan suunnitelma on, verrattuna vaikkapa Suomen suunnitelmiin?

Pantsar, Sitra:

– Aina kun arvioidaan eri maiden ilmastopolitiikkaa, 1.–3. sija jätetään tyhjäksi. Tässä on paljon konkreettisia elementtejä. Jos ne saavutetaan, ollaan pitkällä, ja suunnitelma on kunnianhimoisimmasta päästä. Suomella tällaista suunnitelmaa ei ole.

Kahra, EK:

– Jos arvioidaan tavoitteet ja toimet, niin toimia on paljon, mutta vaikutusarviota ei ole kerrottu. Kunnianhimo nousee keskitason yläpuolelle, mutta toimet ovat vielä vähän ilmassa. Tässä on vähän samaa kuin Suomen hallituksen toiminnassa.

