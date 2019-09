Äkkiä noussut kriisi Britannian Työväenpuolueessa nosti esiin puolueen brexit-hajaannuksen

Britannian Työväenpuolueessa leimahti eilen perjantaina äkillinen kriisi. Se sai alkunsa, kun puolueen vasemmistosiipeä edustavan Momentum-liikkeen johtaja Jon Lansman ehdotti, että puolueen varapuheenjohtajan tehtävä lakkautetaan.

Lansman on usein tukenut puolueen puheenjohtajaa Jeremy Corbyniä, joka myös kuuluu Työväenpuolueen vasemmistoon.

Puolueen jäsenille oli heti selvää, mihin Lansman pyrki. Varapuheenjohtajan tehtäviä on vuodesta 2015 saakka hoitanut kansanedustaja Tom Watson.

Hän on vannoutunut EU-jäsenyyden puolustaja. Hän on muun muassa vaatinut, että uusi kansanäänestys EU-erosta olisi järjestettävä jo ennen kuin maassa järjestetään uudet vaalit. Watsonin kannanotot ovat usein suututtaneet puolueen vasenta laitaa.

Puheenjohtaja Corbyn on ollut brexitin kannalla, mutta joutunut muokkaamaan kantaansa lähemmäs puolueen jäsenten enemmistöä. Kyselyjen mukaan enemmistö kannattaa EU:ssa pysymistä. Corbynin mielestä vaalit pitää kuitenkin järjestää ensin ja sitten vasta kansanäänestys.

Watson kiihdytti tunnelmia haukkumalla BBC:n haastattelussa Momentum-ryhmän.

Lansmanin aloitteesta leimahtanut kiista tuli hankalaan aikaan, koska puolue on juuri valmistautumassa Brightonissa pidettävään puoluekokoukseen. Siellä puolueen oli määrä esiintyä yhtenäisenä ja osoittaa valmiuttaan maan hallitsemiseen. On mahdollista, että seuraavien vaalien jälkeen Työväenpuolue on maan suurin puolue.

Työväenpuolueen ja erityisesti puheenjohtaja Corbynin linja brexitin suhteen on ollut sekava, eikä puolueen sisäinen kiistely paranna tilannetta.

Lansmanin aloite haudattiin joka tapauksessa nopeasti sen jälkeen, kun Corbyn puuttui asiaan. Lansman veti aloitteen takaisin. Vastineeksi Corbyn lupasi, että varapuheenjohtajan tehtävän tarpeellisuutta tutkitaan.

