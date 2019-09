Herätys: Ilmastonmuutosta torjutaan suomalaisen start-upin avulla, taloyhtiö kielsi Airbnb-vuokrauksen, sää on kylmä ja tuulinen

Biohiilestä on povattu apua maailman ruokaturvaan, ilmastokriisin hillitsemiseen ja kestävämpään maataloustuotantoon.

Biohiilestä on povattu apua maailman ruokaturvaan, ilmastokriisin hillitsemiseen ja kestävämpään maataloustuotantoon. Karoliina Simoinen / Yle

Keksinnöillä torjutaan ilmastonmuutosta – Biohiilen avulla sidotaan hiilidioksidia

Start-up-yrittäjä Henrietta Kekäläinen kaivaa esille purkin, jonka sisältö näyttää mustilta lakritsipaloilta.

Kokkareet ovat biohiiltä, jota Kekäläisen yritys valmistaa Kaliforniassa ruuantuotannossa syntyvästä jätteestä.

Hiilen valmistus sitoo hiilidioksidia. Hiiltä voidaan käyttää pelloilla, lääketeollisuudessa, kosmetiikassa tai vedenpuhdistuksessa.

Lumi ei riitä ja jääkarhut tulevat lähemmäksi – Tapasimme nuoria Grönlannissa

Nick Thorleifsen, Kiki Godtfredsen ja Sascha Blidorf kampanjoivat ilmastonmuutosta vastaan Grönlannissa. Juha Kivioja / Yle

Nuukissa on nuoria, jotka kamppailevat ilmastonmuutosta vastaan maailman suurimmalla saarella. Eniten heitä huolestuttaa poliitikkojen välinpitämättömyys.

19-vuotias Sascha Blidorf toivoo, että itsenäistymisen sijaan puhuttaisiin ilmastosta. Ylen kirjeenvaihtaja Kirsi Heikel kävi Grönlannissa.

Mitä kuuluu Airiston Helmelle? Talousrikoksista epäilty yhtiö saa myydä saariaan, koska poliisilla on takavarikossa riittävästi käteistä

Airiston Helmen omistamalla Säkkiluodolla sijaitsee helikopterikenttä. Arkistokuva. Eino Kossila / Yle

Airiston Helmen ratsioista tulee sunnuntaina kuluneeksi vuosi. Esitutkinta on edelleen pahasti kesken, ja sen on arvioitu valmistuvan ensi vuonna.

Uusin käänne Airiston Helmen tapauksessa tapahtui kuukausi sitten, kun yhtiö myi kaksi omistamaansa kiinteistöä turkulaiselle liikemiehelle.

Turkulainen taloyhtiö kielsi Airbnb-vuokrauksen jo ennen kuin talo oli edes valmis – Myöhemmin se olisi ehkä ollut mahdotonta

Turkulainen taloyhtiö kielsi lyhytaikaisen vuokrauksen jo ennen talon valmistumista. AOP

Turussa on valmistunut suomalaisittain vielä melko poikkeuksellinen taloyhtiö: yhtiön säännöissä Airbnb-tyyppinen lyhytaikainen vuokraustoiminta on kielletty ilman poikkeuslupaa.

Kiinteistöliiton mukaan Suomessa on vain kourallinen uudiskohteita, jotka ovat kieltäneet lyhytaikaisen vuokrauksen.

Taloyhtiön näkökulmasta kielto on järkevää tehdä heti, jos ollenkaan. Kun asunnot on myyty, myös rajoitusten läpivieti on vaikeampaa.

Kulttuurivieras Suvi Auvinen: "Lihansyönti on väistämättä tiensä päässä"

Suvi Auvinen Mårten Lampén / Yle

Suvi Auvinen on entinen uskovainen ja nykyinen anarkisti. 15-vuotiaana hän profetoi karismaattisessa liikkeessä.

Nyt hän ennustaa lihantuotannon loppua. Miten hänestä kasvoi aktivisti, joka yrittää pelastaa maailman, mutta saa miesten vihat päälleen?

Kylmää tuulta

Yle

Sunnuntaina puhaltaa kylmä ja puuskainen pohjoistuuli. Pohjoisvirtauksessa kulkee pilvilauttaa ja varsinkin lännessä aurinko voi näyttäytyä.

Paikoin tulee sadekuuroja, Lapissa ja itärajan pinnassa myös räntäkuuroja. Yöt ovat hyvin kylmiä ja pakkasta tai hallaa esiintyy suurimmassa osassa maata. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.