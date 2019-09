Iranin presidentti varoittaa ulkomaisten joukkojen lisäävän ongelmia Persianlahdella – esittelee rauhansuunnitelmansa YK:lle lähipäivinä

Ulkomaiset joukot pahentavat ongelmia ja turvattomuutta Persianlahdella, sanoi Iranin presidentti Hassan Rouhani sunnuntaina. Vuosittaisessa sotilasparaatissa televisiopuheen pitänyt presidentti kehotti joukkoja "pysymään poissa" alueelta.

– Teidän läsnäolonne on aina lisännyt kipua ja kurjuutta alueella. Mitä kauempana pysytte alueestamme ja maistamme, sitä turvallisempaa alueella on, Rouhani sanaili uutistoimisto AFP:n mukaan.

Rouhani viittasi kommentillaan Yhdysvaltain päätökseen lähettää joukkoja liittolaisensa Saudi-Arabian tueksi. Joukkojen lähettämisen taustalla ovat reilu viikko sitten Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin tehdyt iskut.

Jemenin huthikapinalliset ovat ilmoittautuneet iskujen tekijöiksi. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat syyttäneet iskuista Irania.

Saudi-Arabia on myös esitellyt todisteina väitteilleen osia, joiden maa on väittänyt olevan peräisin iskualueelta löydetyistä iranilaisista drooneista ja ohjuksista. Iran on kiistänyt osallisuutensa iskuihin.

Rauhansuunnitelma takataskussa

Televisiopuheessaan Rouhani sanoi myös, että hän aikoo esitellä alueellisen rauhansuunnitelmansa YK:lle.

– Tänä herkkänä ja tärkeänä historiallisena hetkenä ilmoitamme naapureillemme, että ojennamme kätemme ystävyyden ja veljeyden nimissä heille, Rouhani muotoili puheessaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Suunnitelmasta ei tiedetä tarkkoja yksityiskohtia, mutta ilmeisesti Rouhani toivoo yhteistyötä alueen mailta.

Myös Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat viime päivinä esiintyneet sovinnollisina.

Jo perjantaina huthikapinalliset kertoivat, että he voisivat olla valmiita lopettamaan iskut Saudi-Arabiaan. Ehdoksi huthit sanovat, että myös Saudi-Arabia liittolaisineen lopettaa iskut Jemeniin.

YK on vastaanottanut huthien aloitteen mielissään. Saudi-Arabia on suhtautunut huthien puheisiin varauksella.

Jemenin sota on jatkunut jo yli neljän vuoden ajan. Sodassa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä.

Lähteet: AFP, AP, Reuters