MOT: Lasten hyväksikäyttöä myydään verkossa parillakympillä – poliisi selvittää suomalaiseen ostajaan viittaavaa tapausta

Nettiin suorana lähetyksenä kuvatussa seksuaalisessa hyväksikäytössä tilaaja seuraa tapahtumia reaaliajassa. Sisältö vaihtelee lapsen riisuutumisesta siihen, että aikuinen tekee lapselle seksuaalista väkivaltaa kameran edessä. Kuvan tilanne on lavastettu. DR

Keskusrikospoliisi on saanut tänä vuonna tuhansia vihjeitä netissä tapahtuvasta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuodesta.

Uutena ilmiönä on niin sanottu striimaus, kertoo Ylen MOT.

Länsimaalaiset miehet tilaavat lasten hyväksikäyttöä ja seuraavat toimintaa suorassa nettilähetyksessä. Lähetysten tekeminen on nyt keskittynyt voimakkaasti Kaakkois-Aasiaan.

18-vuotias ”Jasmine” myy nettikeskustelussa serkkujaan. Tilaaja on mahdollisesti suomalainen.

Poliisi uskoo, että tilaajien joukossa on suomalaisia. Myös Suomessa on tuotettu vastaavia lähetyksiä verkkoon. Paraikaa keskusrikospoliisi tutkii vyyhteä, jossa viittä suomalaismiestä epäillään lukuisista lapsiin kohdistuneista rikoksista. Suomessa kuvattua nettilähetystä on krp:n mukaan seurattu suorana 17 maasta.

Näitä rikoksia on vaikea tutkia, koska suorat lähetykset eivät jätä jälkiä, joita poliisi voisi seurata.

– Mitä enemmän näitä Suomessa tutkitaan, sitä enemmän niitä nousee esiin. Suomalaiset ovat tässä rikollisuuden lajissa yhtä vahvasti edustettuina kuin muualla missä näitä rikoksia esiintyy, sanoo rikosylikomisario Sari Sarani keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksesta.

MOT-ohjelman tutkima aineisto, kuten yllä olevan kuvan suomeksi käännetty verkkokeskustelu, on peräisin “Thomasilta”.

Hän työskenteli aiemmin toimittajana ja etsii nyt seksuaalirikollisia Filippiineillä kansainvälisen lasten oikeuksien järjestö Terre des Hommesin lukuun.

Turvallisuussyistä hänestä ei käytetä jutussa oikeaa nimeä.

Thomas on soluttautunut hyväksikäyttöä myyvien lähipiiriin. Hän seuraa useita perheverkostoja, jotka myyvät omia ja läheistensä lapsia verkossa.

– Tavoitteeni on pelastaa nämä lapset ja murskata toimintaa pyörittävät verkostot, Thomas sanoo.

