Jos Tjäreborgin emoyhtiö kaatuu, väristykset tuntuvat myös Suomessa – 4 kysymystä ja vastausta matkailujättiä uhkaavasta konkurssista

Thomas Cookin matkoilla on arviolta 600 000 turistia eri puolilla maailmaa.

Thomas Cookin matkoilla on arviolta 600 000 turistia eri puolilla maailmaa. Rex / AOP

Konkurssin partaalle joutuneen konsernin matkoilla on maailmalla myös tuhansia suomalaista.

Matkanjärjestäjä Thomas Cookin mahdollisella konkurssilla olisi isot vaikutukset yhtiön asiakkaisiin maailmalla.

Pahoihin talousvaikeuksiin joutunut Thomas Cook on yksi alan suurimmista toimijoista maailmalla. Jos rahoitusjärjestelyt epäonnistuvat, yhtiön on arvioitu menevän konkurssiin jo lähipäivinä (siirryt toiseen palveluun).

Thomas Cookin matkoilla on arviolta 600 000 turistia eri puolilla maailmaa. Suomessa yhtiö omistaa Tjäreborgin, joka on yksi maan suurimmista matkatoimistoista. Tjäreborgin järjestämillä matkoilla on tällä hetkellä yhtiön arvion mukaan 3 400 suomalaista.

Matkanjärjestäjän asiakkaat ovat paremmassa suojassa konkurssin sattuessa kuin esimerkiksi lentoyhtiön asiakkaat. Moni asia on silti epävarma – keräsimme vastauksia neljään isoon kysymykseen matkailujätin uhkaavan konkurssin ympäriltä.

1. Kuinka isosta asiasta konkurssiuhassa on kysymys?

Matkanjärjestäjiä ja matkatoimistoja on mennyt konkurssiin ennenkin. Thomas Cook Isossa-Britanniassa ja sen tytäryhtiö Tjäreborg Suomessa ovat kuitenkin harvinaisen raskaan sarjan toimijoita.

Samaan aikaan, kun yhtiö taistelee olemassaolostaan, eri maiden viranomaiset miettivät, miten asiakkaat saadaan konkurssin toteutuessa tuotua kotiin. Lentojen järjestäminen ja majoitusten hoitaminen vaatii paitsi aikaa myös rahaa. Konsernin ennalta maksamat vakuudet suojaavat asiakasta, mutta monien kulujen maksajista voidaan joutua vääntämään vielä kättä.

Thomas Cookilla on maailmalla 150 000 brittiläistä matkustajaa. The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) maassa varaudutaan jo rauhanajan suurimpaan operaatioon kansalaisten tuomiseksi maailmalta. Esimakua nähtiin halpalentoyhtiö Monarch Airlinesin konkurssissa 2017 (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa vertailukohtaa historiasta voi hakea vaikkapa vuodesta 1997, jolloin Kymppi-Matkojen konkurssi keskeytti tai perui matkat yhteensä 8 000 turistilta.

2. Miten konkurssi vaikuttaisi suomalaisiin matkailijoihin, jotka ovat maailmalla?

Tjäreborgin mukaan Thomas Cookin rahoitusneuvottelut eivät tällä hetkellä vaikuta yhtiön matkoihin. Tjäreborg on julkaissut omilla nettisivuillaan lyhytsanaisen kysymys-vastaus-paketin tilanteesta (siirryt toiseen palveluun).

Jos Thomas Cook kaatuu, maailmalla oleville matkustajille aiheutuu vähintäänkin ylimääräisiä järjestelyitä, mutta mahdollisesti myös rahanmenoa. Matkustajien kannattaa olla yhteydessä joko matkanjärjestäjään tai Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.

Rahallisesti matkanjärjestäjien asiakkaiden oikeuksia turvaavat matkapakettilain mukaiset vakuudet (siirryt toiseen palveluun). Ne korvaavat niin majoitukset kuin paluulennotkin, mutta avoimia kysymyksiä jää.

Matkanjärjestäjä ei välttämättä maksa etukäteen hotelleille tai lentoyhtiöille. BBC onkin raportoinut Tunisiassa sattuneesta tapauksesta (siirryt toiseen palveluun), jossa hotelli on ei ole päästänyt Thomas Cookin asiakkaita poistumaan ennen kuin majoitus on maksettu.

Thomas Cookilla on myös oma lentoyhtiö. Jos se menee konkurssiin, paluulentoja ei välttämättä ole olemassa. Tällöin paluumatkat on järjesteltävä muiden lentoyhtiöiden kautta, mutta silloinkin vakuuksien pitäisi korvata kulut. Voi kuitenkin olla, että osa matkustajista joutuu maksamaan jotain myös omasta pussistaan ennen korvausten saamista.

– Tällaisia tilanteita ei tarvitse matkustajan murehtia etukäteen. Asia varmasti hoituu, koska lainsäädäntö on niin tiukka taustalla, uskoo Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

3. Uskaltaako Thomas Cookin kautta varata enää matkoja?

Tjäreborg käsittelee tätäkin huolenaihetta nettisivullaan, totutulla vastauksella: "rahoitusneuvottelut eivät vaikuta matkoihimme".

Mutta jos matkayhtiö menee konkurssiin, myös tulevat matkat peruuntuvat. Tällöin asiakkaan pitää hakea korvauksia luottokorttiyhtiöltä tai Kilpailu- ja kuluttajavirastolta riippuen siitä, onko matka maksettu luottokortilla vai käteisellä.

– Olipa kyseessä pakettimatka tai lento, se kannattaa aina maksaa luottokortilla. Se oikeasti pelastaa ongelmilta, eivätkä ihmiset sitä aina muista, neuvoo matkailun professori Antti Honkanen Lapin yliopistosta.

Matkailuasiantuntijat muistuttavat, etteivät matkanjärjestäjät ole kuluttajasuojan kannalta erityinen riski. Vakuudet suojaavat asiakkaan lompakkoa matkanjärjestäjän konkurssilta, mutta omatoimimatkailijan tapauksessa vastaavaa suojaa ei ole.

– Matkanjärjestäjän asiakas on huomattavasti paremmassa turvassa kuin majoituksen, lentolipun tai muun yksittäisen matkailupalvelun osanut asiakas, Heli Mäki-Fränti sanoo.

4. Thomas Cook on matkailualan jättiläinen, jolla on pitkä historia – mitä sille on tapahtunut?

Kun joukko ihmisiä kerätään kerralla charter-lennolle ja yhteen hotelliin, kustannukset pysyvät kurissa. Tämä oli pitkään pakettimatkojen menestysresepti.

Nykyään kuka tahansa pystyy kuitenkin varaamaan halpalennot ja hotellit netissä toimivan matkanvarauspalvelun kautta, ja pakettimatkafirmojen liiketoiminnalta on osin pudonnut pohja.

Kova kilpailu on painanut matkojen hinnat alas. Silloin pienemmätkin vastoinkäymiset riittävät horjuttamaan liiketoimintaa. Thomas Cookin tarina kiteyttää mullistuksen kenties parhaiten: vuodesta 1841 toiminut yritys tekee nyt isoja tappioita ja sen osakkeen arvo on romahtanut (siirryt toiseen palveluun).

Lähipäivät näyttävät, onnistuuko yhtiö pelastautumaan vai nähdäänkö alalla poikkeuksellisen suuren firman konkurssi.

Juttua varten on haastateltu myös Turun ammattikorkeakoulun lehtori Telle Tuomista.

Oletko Tjäreborgin matkalla maailmalla? Onko emoyhtiö Thomas Cookin tilanne vaikuttanut matkaasi jotenkin? Kerro toimittajalle: veli-pekka.hamalainen@yle.fi