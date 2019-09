Herätys: Matkanjärjestäjä Thomas Cook ajautui konkurssiin, joka viides yläkoululainen jättää ehkäisyn käyttämättä, tänään vietetään kuolleiden lasten muistopäivää

Tjäreborgin emoyhtiö Thomas Cook konkurssiin

Brittiläinen matkanjärjestäjä Thomas Cook on ajautunut konkurssiin. Yhtiön mukaan sen liiketoimet Britanniassa ovat päättyneet ja kaikki tulevat lennot ja lomamatkat on peruttu. Esimerkiksi yhtiön oma maanantaiaamun lento Helsingistä Kyproksen Larnakaan peruttiin. Suomessa yhtiö omistaa Tjäreborgin, joka on yksi maan suurimmista matkatoimistoista. Tjäreborgin mukaan matkapakettilaki ja vakuusrekisteri suojaavat sen asiakkaiden matkoja.

Läheisen kuolema on käsiteltävä todeksi, jotta elämä jatkuu – keskustele aiheesta asiantuntijoiden kanssa

Lastenklinikkaan littyy paljon tuskaisia ja surullisia muistoja, Jennika kertoo. Liisa Takala

Tänään vietetään kuolleiden lasten muistopäivää. Lapsen kuolemaa pidetään rankimpana mahdollisena elämänmuutoksena. Parisuhteessa suru voi sekä yhdistää että erottaa. Tässä jutussa Jennika ja Mika Koistinen kertovat tarinansa. Jutun lopussa voit myös esittää kysymyksiä asiantuntijoille klo 18:30-20:30.

Lähes joka viides yläkoululainen jättää kokonaan käyttämättä ehkäisyä

Väestöliitto lähetti tänä syksynä yläkouluihin noin 70 000 kondomia opetuskäyttöön ja jaettavaksi kahdeksasluokkalaisille. Mikko Koski / Yle

Uuden Kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokkalaisista nuorista lähes joka viides ei ole käyttänyt ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä. Halvemmille ja ilmaisille ehkäisyvälineille olisi yläkouluikäisten keskuudessa suuri tarve. Myös seksuaalikasvatuksen pitäisi alkaa nykyistä aikaisemmin. Väestöliiton tänään alkavan Mun valinta -kampanjan teemana on eka kerta.

Parhaan draamasarjan Emmy-palkinto Game of Thronesille – "Televisio ei ole koskaan ollut näin pirun hyvää"

Vuoden parhaita televisiosarjoja palkitaan parhaillaan Yhdysvalloissa Los Angelesissa järjestettävässä Primetime Emmy -gaalassa. Parhaan draamasarjan palkinnon nappasi Game of Thrones ja parhaan komediasarjan palkinnon Fleabag. Ylen Luottomies-komediasarja on ehdolla kansainvälisessä Emmy-gaalassa, jonka palkinnot jaetaan marraskuussa.

Sää jatkuu koleana

Sääennuste maanataille 23. syyskuuta. Yle

Alkuviikon sää on koleaa, mutta enimmäkseen poutainen. Tänään lännessä voi tulla jokunen sadekuuro. Pohjois- ja Itä-Lapissa sade tullee räntänä. Lämpötilat nousevat vasta viikon puolivälin jälkeen. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta täältä.