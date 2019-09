Kahmiiko Game of Thrones jälleen palkintoja? Voittaako Sandra Oh? Emmyt jaetaan ensi yönä

Viime vuonna Emmyissä käytiin kiivasta taistoa etenkin Netflixin ja HBO:n välillä. Pidemmän korren veti HBO, ja parhaan draamasarjan Emmyn voitti Game of Thrones.

Sarjalla on tänä vuonna muhkeat 32 ehdokkuutta, mikä on kaikkien aikojen Emmy-ennätys. Edellistä ennätystä piti hallussaan 26:lla ehdokkuudellaan NYPD Blue vuonna 1994.

Game of Thrones on voittanut parhaan draamasarjan palkinnon vuosina 2015, 2016 sekä siis viime vuonna, ja esimerkiksi brittilehti The Guardian ennustaa (siirryt toiseen palveluun) saman tapahtuvan nytkin– etenkin kun sarjan edellisten vuosien pahimmat pahimmat kilpailijat, kuten HBO:n The Handmaid’s Tale ja Netflixin Stranger Things eivät tänä vuonna ole ehdolla.

The Guardianin mukaan Game of Thronesia uhkaavat kuitenkin muut, salakavalammat tahot. BBC American Killing Eve ja HBO:n Succession ovat tuoreita ja kriitikoiden arvostamia sarjoja, joista saattaa hyvinkin löytyä vastusta Seitsemän kuningaskunnan eeppisille tapahtumille. Haasteeksi saattaa tosin muodostua kyseisten sarjojen pienempi yleisö- ja fanipohja.

Amerikkalaisella Varietylla on suurinpiirtein samat otaksumat (siirryt toiseen palveluun). Varietyn mukaan voittajaksi selviää epäilemättä Game of Thrones 32:lla ehdokkuudellaan. Killing Eve tallautuu auttamatta megasarjan jalkoihin, kun taas 1980-luvun LGBT- ja ballroom-kulttuuria tutkaileva FX:n Pose saattaa saada osakseen yllättävän paljon huomiota ja kannatusta.

Myös Los Angeles Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Game of Thrones on kiistämätön voittaja, viimeisen kauden epätasaisuudesta ja mokista huolimatta. Vastusta löytyisi lähinnä HBO:n ylistetystä Chernobyl-sarjasta, mutta se kilpailee toisessa, minisarjojen kategoriassa.

Komediasarjoista Los Angeles Times nostaa ykköseksi Amazonin 1950-luvulle sijoittuvan The Marvelous Mrs. Maiselin, joka voitti komediasarja-Emmyn viime vuonnakin. Myöskään Variety ei ihmettelisi, jos The Marvelous Mrs. Maisel voittaa – toisaalta julkaisulla on lujaa luottamusta poliittiista satiiria viljelevää Veep-sarjaa kohtaan, etenkin näyttelijä Julia Louis-Dreyfusin takia.

Samoilla linjoilla on The Guardian: Veepin viimeinen kausi ei ollut ykkösluokan kaliberia, mutta vaa'assa painaa paljon nimenomaan Louis-Dreyfusin suosio. The Marvelous Mrs. Maiselilla taas on sen verran vankkaa kannatusta Emmy-äänestäjäpiireissä, että se on varma voittaja.

Sekä The Guardianin että Los Angeles Timesin mielestä rintasyövästä toipunut Julie Louis-Dreyfus on selvä voittaja televisiokomedian naisnäyttelijöiden sarjassa. Hänet on jo aiemmin palkittu 11:llä Emmylla.

Chernobyl (2019) HBO Nordic

Tuleeko Westerosin suunnalta yllätyksiä?

Killing Even Sandra Oh on vahvoilla draamasarjojen parhaan naisnäyttelijäpalkinnon voittajaksi. Los Angeles Timen mukaan Greyn Anatomiasta tutun Ohin voitto kahisuttaisi myös historian siipiä: hän olisi ensimmäinen aasialaistaustainen voittaja tässä kategoriassa. Los Angeles Times laskee Ohin koviksi kilpailijoiksi niin ikään Killing Even Jodie Comerin sekä Game of Thronesin Emilia Clarken.

Myös The Guardian luottaa Sandra Ohin karismaan ja aavistelee pahimmaksi kilpasiskoksi Jodie Comeria. Variety on samoilla linjoilla, mutta maalaa taivaalle tummia pilviä: entäpä jos Ohin ja Comerin tasainen kilpailutilanne jakaa ääniä liikaa ja voittajaksi ponnistaakin Daenerys Targaryenia näytellyt Clarke?

Parhaaksi miespuoliseksi draamanäyttelijäksi The Guardian povaa Better Call Saulin Bob Odenkirkiä, joka on hävinnyt aiemmat kolme ehdokkuuttaan. Toisena varteenotettavana vaihtoehtona The Guardian pitää Posen Billy Porteria. Myös Westerosin suunnalta voi tulla yllätyksiä: Kit Harringtonia ei ole aiemmin palkittu Jon Snown roolistaan.

Los Angeles Times taas kallistuu muusikkonakin tunnettuun Porteriin, joka on voittanut aiemmin muun muassa Grammyn. Myös Variety luottaa Porteriin, jonka ympärillä on tänä vuonna kuhinaa riittänyt. Variety ennustaa, että etenkin draamasarjojen parhaan naissivuosan palkinnon kohdalla eletään jännittäviä hetkiä, koska ehdolla on peräti neljä Game of Thrones näyttelijätärtä: Maisie Williams, Sophie Turner, Lena Headey sekä Gwendoline Christie.

Parhaaksi miespuoliseksi komedianäyttelijäksi Los Angeles Times ennustaa mustaa huumoria pursuavan Barry-sarjan Bill Haderia. Varietyssa ollaan samaa mieltä ja The Guardian komppaa.

Entäpä sitten minisarjojen kategoria, jossa painii tämän vuoden kehutuimpiin kuuluva HBO:n Chernobyl? Ehkä sitä ei hehkutuksesta huolimatta palkitakaan niin avokätisesti:Variety esimerkiksi ennustaa kovaa kisaamista Chernobylin ja When They See Us -sarjan kanssa.

Emmy-palkinnot jaetaan 71. kerran. Gaala alkaa kello 03.00 Suomen aikaa Los Angelesissa. Emmyistä päättää joukko tv-alan ammattilaisia, joita on yli 25 000.