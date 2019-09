YK:n ilmastokokous kovan paikan edessä – ”Pariisin ilmastosopimusta on toteutettu laiskasti, nyt on painettava kaasua”

Maailman ilmatieteenjärjestön pääsihteeri Petteri Taalas sanoo, että ilmastonmuutoksen vastaisessa taistossa on kiristettävä kunnianhimotasoa.

Maailman ilmatieteenjärjestön pääsihteeri Petteri Taalas sanoo, että ilmastonmuutoksen vastaisessa taistossa on kiristettävä kunnianhimotasoa.

Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas on asiantuntijaryhmineen seulonut ilmastotoimista ehdotuksia, joista vain parhaat kuullaan tänään, joukossa myös Suomen toimet.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on tehnyt selväksi, ettei kuuntele isännöimässään ilmastohuippukokouksessa tänään tyhjää lätinää, eikä korulauseita. Guterres haluaa maailman valtioilta nyt käytännön tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

– Vain ne maat, joilla on konkreettisia ehdotuksia takataskussa pääsevät kokouksessa ääneen. Olemme johtamassani tiederyhmässä arvioineet, mitkä ovat parhaita keinoja, kertoo Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas Ylen haastattelussa New Yorkissa.

Taalaksen mukaan kokouksessa kuullaankin hyviä aloitteita monilta mailta. Ääneen pääsee myös Suomi, mistä ollaan tyytyväisiä myös Suomen YK-edustustossa.

– Suomi on mallioppilas, ja se lähtee tästä meidän omasta ilmastopolitiikastamme, kertoo Suomen YK-lähettiläs Jukka Salovaara.

Salovaara listaa esimerkillisiksi Suomen tavoitteet hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä ja esimerkiksi päätöksen kieltää hiilen energiakäyttö.

Päästöt kasvaneet Pariisin sopimuksesta huolimatta

Tilausta esimerkillisille ilmastoteoille on, sillä maailmassa päästöt ovat nousseet, vaikka muuta Pariisin ilmastosopimuksella vuonna 2015 tavoiteltiin. Taalas lyö karut faktat pöytään.

– Tähän mennessä Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano on ollut varsin laiskaa. Kahtena viime vuonna päästöt ovat kasvaneet, viime vuonna 2,1 prosenttia, ja fossiilisen energian käyttö on lisääntynyt maailmassa.

Taalaksen johtama tiederyhmä julkaisi sunnuntaina tuoreen kokoomaselvityksen, joka ei jätä epäilystä tilanteen vakavuudesta.

Raportin mukaan tänä vuonna päättyvästä viisivuotisjaksosta on tulossa hyvää vauhtia maailman tähän asti lämpimin ikinä tilastoitu. Lisäksi merenpinnan nousu on nopeutunut.

YK:n päärakennuksessa New Yorkissa pidettävään ilmastokokoukseen osallistuu useiden kymmenien valtioiden päämiehiä, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jättää kokouksen väliin. Nina Svahn

Taalaksen mukaan maailmassa pitäisikin tehdä nyt isoja muutoksia erityisesti energian tuotannon ja liikenteen aloilla.

– Meidän pitäisi muuttaa energiajärjestelmä pohjautuvaksi uusiutuvaan energiaan, vesivoimaan ja ydinvoimaan. Liikenteessä pitäisi siirtyä sähköisiin keinoihin ja biopolttoaineisiin sekä suosia joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä.

Yhdysvaltain presidentti Trump ei osallistu kokoukseen

Vakuuttavasta tieteellisestä näytöstä huolimatta, täyttä yksituumaisuutta ilmastotoimien tarpeellisuudesta ei maailmassa kuitenkaan ole. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo jättää koko ilmastokokouksen väliin.

Australian pääministeri Scott Morrison ja Brasilian presidentti Jair Bolsonaro eivät myöskään ole paikalla.

– Yhdysvaltain poissaololla voi olla pikkuisen vaikutusta Kiinan ja Intian tyyppisiin valtioihin, jotka vähän seurailee, mitä tässä on tapahtumassa, Taalas arvioi.

Taalas kuitenkin painottaa, että maailmassa yleisesti erityisesti yksityissektorilla on tapahtunut mielenmuutosta ilmastotoimille myönteiseen suuntaan.

Esimerkiksi yritykset ovat Taalaksen mukaan yhä innokkaampia investoimaan uusiutuviin energiamuotoihin. Lukuisia yrityksiä on paikalla myös kokouksessa omia ilmastositoumuksiaan antamassa.

Vaikka Trumpin hallinto ei ilmastonmuutoksen vastaista taistelua priorisoikaan – tai ehkä juuri siksi – ilmastonmuutoksen vastaisia toimia tapahtuu Yhdysvalloissa nyt paljon myös osavaltio- ja kaupunkitasolla.

– Yhdysvalloissa on tehty suuria investointeja tuuli- ja aurinkoenergiaan, jotka ovat kaikesta houkuttelevampia taloudellisessa mielessä. Monet osavaltiot ja kaupungit ovat etenemässä oikeaan suuntaan, Taalas kiittelee ja mainitsee esimerkkinä New Yorkin kaupungin energiansäästötoimet.

Taalas soisi myös muualla maailmassa huomattavan, miten taloudellisesti hyviä mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjuminen luo.

Miljoonat nuoret vaativat tiukempia ilmastotoimia

Ilmastohuippukokoukselle painetta ovat luoneet myös nuoret, jotka sankoin joukoin osoittivat kokouksen alla mieltään eri puolilla maailmaa. Arvioiden mukaan jopa yli neljä miljoonaa lasta ja nuorta osallistui viime perjantaina ruotsalaisen Greta Thunbergin aloittamaan ilmastolakkoon.

YK:ssa pidettiin lauantaina myös nuorten ilmastokokous. Siihen osallistui Tyynellämerellä sijaitsevan Tuvalun edustajana Lunipa T. Laupepa. 25-vuotias Laupepa sanoo olevansa huolissaan tulevaisuudesta.

– Kun tulee hyvin pieneltä haavoittuvaiselta saarelta, ilmastoasiantuntijoiden ei tarvitse vakuutella ilmastonmuutoksesta, me näemme sen ensijoukoissa, Laupepa sanoo.

25-vuotias Lunipa T. Laupepa osallistui viikonloppuna nuorten ilmastokokoukseen ja on hyvin huolissaan Tyynellämerellä sijaitsevan kotimaansa Tuvalun tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen vuoksi. Nina Svahn

Tuvalulaisnuorten joukko on tuskallisen tietoinen kotimaansa olemassaoloa uhkaavasta merenpinnan noususta, jota ilmastonmuutos vauhdittaa. Tuvalun saariryhmä on tuskin kolmea metriä merenpinnan yläpuolella.

– Minua pelottaa, siksi olen täällä yrittämässä vaikuttaa, Laupepa sanoo ja kiirehtii muun vihreäpaitaisen tuvalulaisnuorten ryhmän perässä seuraavaan tapaamiseen.

”Haluaisin armahtaa nuoria, ratkaisukeinoja on”

Ilmastoasiantuntija on tyytyväinen nuorten esiinmarssiin. Petteri Taalaksen mukaan nuorten ääntä kannattaa kuulla, koska he joutuvat elämän ongelman kanssa.

Taalas kuitenkin haluaa samalla myös rauhoittaa heitä, ettei peli ole vielä menetetty eikä maailmanloppu vaani nurkan takana.

– Haluaisin armahtaa nuoria, että he eivät olisi liian ahdistuneita tästä asiasta. Toivoa on, keinoja on ja maailman olosuhteet ovat paremmat kuin koskaan tämän ongelman ratkaisemiseksi. Nyt vain pitää kiristää kunnianhimotasoa.