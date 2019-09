Parikkalan ja Savonlinnan alueelta anastettuja perämoottoreita on viety Puolaan – poliisi muistuttaa tekemään rikosilmoituksen

Puolan viranomaisten hallussa on enemmän perämoottoreita kuin niistä on tehty Suomessa rikosilmoituksia.

Poliisi tutkii Parikkalan ja Savonlinnan alueella tehtyjen perämoottorivarkauksien sarjaa.

Useita syyskuun alkupuolella anastettuja perämoottoreita on takavarikoitu Puolasta sen jälkeen, kun omistajat olivat ilmoittaneet niiden katoamisesta. Perämoottoreja oli yritetty kuljettaa EU-alueen ulkopuolelle.

Rikoksesta epäiltyjä on useita ja heidät on etsintäkuulutettu.

Poliisi kehottaa tekemään rikosilmoituksen kadonneesta perämoottorista. Puolan viranomaisten hallussa on tällä hetkellä enemmän perämoottoreita kuin niistä on tehty rikosilmoituksia. Anastettu omaisuus saatetaan palauttaa Puolassa henkilölle, jolta se on takavarikoitu, jos siitä ei ole tehty rikosilmoitusta tai jos poliisi ei pysty varmistumaan sen laillisesta omistajasta.

Poliisi muistuttaa, että jokaisen olisi valokuvattava sekä tallennettava tunnisteet ja numerosarjat arvokkaasta omaisuudestaan.

Parikkalan ja Savonlinnan alueella sattunutta perämoottorivarkauksien sumaa tutkitaan Imatran poliisissa.