Viidennes vanhoista asunnoista myydään ilman välittäjää – "Palkkioon menee helposti kymppitonni"

Tamperelainen Sanna Ax on kahden asunnon "loukussa". Uusi, isompi koti on jo ostettu, nyt pitäisi saada myytyä kolmio Tampereen Hatanpäältä.

Kaikki aikaisemmat asuntokauppansa Ax ja hänen miehensä Jarmo Kakkonen ovat tehneet kiinteistönvälittäjän kanssa, mutta nyt tarkoitus on hoitaa homma itse. Suurin syy on raha.

– Välittäjän palkkioon menee helposti kymppitonni. Saman rahan eteen saa itse tehdä aika paljon töitä. Päätettiin, että kokeillaan, kun mitään kauheaa kiirettä ei ole, Ax perustelee.

Asuntokaupassa hyvät kuvat ovat tärkeä myyntivaltti. Sanna Ax antoi kuvaustehtävän ammattilaiselle. Jimi Soinila Photography

– Helpompaahan se olisi välittäjän kautta. Mutta sitten läheltä tuli myyntiin hiukan pienempi asunto, jota ei ollut remontoitu lainkaan, sen hinta oli aika korkea ja se meni kaupaksi kahdessa viikossa.

Tämän kokoisia asuntoja ei ole hirveästi myynnissä Tampereella. Sanna Ax

Hatanpää sijaitsee parin kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Alueella myyntiin tulevat asunnot vaihtavat omistajaa yleensä äkkiä.

– Tämän kokoisia ja ikäisiä asuntoja ei ole hirveästi myynnissä Tampereella. Pyysimme aluksi välittäjiltä arvioita, ja kaikki sanoivat, että asunto menee nopeasti kaupaksi, Ax sanoo.

– Se on ostajallekin kiva, että meidän ei tarvitse lisätä välittäjän palkkiota myyntihintaan, vaan pystymme kilpailemaan hiukan paremmin myös hinnalla.

Kun myy ja esittelee itse asuntoaan, kuulee väkisinkin, kuinka asuntoa katsomaan tulevat kommentoivat asunnon ratkaisuja. "Onhan siinä vähän paljas olo, kun ihmiset esimerkiksi katsovat kaappeihin. Mutta toisaalta olen mieluummin paikalla näkemässä, mitä tapahtuu", Sanna Ax sanoo. Marjut Suomi / Yle

Omatoimiseen myyntiin kannusti myös läheltä löytynyt esimerkki. Ax kertoo, että hänen veljensä oli vastikään myynyt itse asunnon Jyväskylässä ja kokemukset olivat hyviä.

– Veli sai itse myymällä asunnostaan korkeamman hinnan kuin mitä välittäjät arvioivat.

Omatoiminen kauppa hienoisessa laskussa

Suomessa myydään yli 70 000 vanhaa asuntoa ja kiinteistöä vuodessa. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL) seuraa asuntojen välityslukuja Tilastokeskuksen datan ja oman Hintaseurantapalvelunsa kautta.

Vanhojen asuntojen kaupassa välittäjien osuus on viimeiset kolme vuotta pysynyt hyvin vakaana, noin 80 prosentissa. Uusissa asunnoissa osuus on selvästi pienempi, 30–40 prosenttia.

KVKL:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth sanoo, että alalla itsemyyjiä ei koeta suurena uhkana.

– Moni myös kokeilee ensin itse ja ottaa välittäjän avuksi jos ostajaa ei ala löytyä. Kiinteistönvälittäjää voi käyttää jo puhtaasti siitä syystä, ettei vain itse viitsi tai ehdi, Ehrnrooth sanoo.

Viimeisen vuoden aikana kiinteistövälittäjien myymien asuntojen osuus näyttäisi olevan jopa hienoisessa kasvussa. KVKL:n mukaan tätä voi osittain selittää se, että kiinteistövälittäjien luvuissa on mukana myös yritys, joka kohdistaa palvelunsa juuri itsemyyjille. Tässä mallissa omistaja hoitaa itse asuntonsa esittelyn, välittäjä esitteiden laatimisen, markkinoinnin ja muut paperityöt.

Netissä yksityisilmoittajien osuus viisi prosenttia

Omatoimista kauppaa helpottaa se, että kiinteistönvälittäjien ja yksityisten kauppiaiden ilmoitukset löytyvät samoilta verkkosivuilta, kuten Etuovi.comista tai Oikotie.fistä. Sivustot tarjoavat myös neuvoja niille, jotka haluavat ryhtyä oman elämänsä kiinteistövälittäjiksi.

Esimerkiksi Etuovi.com (siirryt toiseen palveluun)issa yksityisilmoittajien osuus on reilut 5 prosenttia. Data-analyytikko Niina Matikaisen mukaan osuus on pysynyt viimeiset viisi vuotta hyvin vakaana.

Ilmoittelussa ei ole suuria alueellisia eroja. Verkkosivuston ilmoitusaikojen perusteella välittäjien ja itsemyyjien ilmoitukset pysyvät sivulla lähes yhtä pitkään.

– Keskimääräisessä markkinointiajassa ei näytä olevan juurikaan eroa sillä, onko myyjä välittäjä vai itsemyyjä. Tänä vuonna poistetuissa ilmoituksissa yksityisilmoittajien markkinointiajan mediaani on 76 päivää, ja välittäjien markkinointiajan mediaani on 72 päivää, Matikainen sanoo.

– Ilmoituksen poistaminen ei takaa sitä, että kohde on myyty, eli emme kuitenkaan tiedä, mitkä kohteet tulevat myydyksi.

Hilkka Lappalainen on myynyt asuntoaan toukokuusta asti

Tampere on kasvukeskus, jossa vanhan kerrostaloasunnon keskimääräinen myyntiaika on 69 päivää. Yli neljä kertaa pienemmässä, reilun 53 000 asukkaan Mikkelissä markkinat ovat toisenlaiset, vanhaa kerrostaloasuntoa joutuu myymään keskimäärin 118 päivää.

Hilkka Lappalainen esitteleekin myynnissä olevaa asuntoaan Mikkelissä tottuneesti.

– Sijainti on loistava. Torille kävelee kymmenessä minuutissa, mutta silti tämä on rauhallinen paikka. Ulkoilumaastot, uimaranta, konserttitalo Mikaeli ja kauppa ovat vieressä. Taloyhtiö on hyvä ja putkiremontit tehty. Ja mukavat naapurit!, Lappalainen hehkuttaa.

Hilkka Lappalainen on huomannut, että asunnon myyminen on kovaa työtä. "Näytöt pitää järjestää itse ja seurailla, nouseeko vai laskeeko hinnat", Lappalainen sanoo. Esa Huuhko / Yle

Lappalainen on myynyt Mikkelissä sijaitsevaa kerrostalokolmiotaan jo noin neljä kuukautta. Asuntokaupan tilanne on Mikkelissä toinen kuin esimerkiksi Tampereella.

– Hinnat ovat kesän aikana laskeneet, erityisesti tällaisissa isoissa asunnoissa, Lappalainen tietää.

Lappalainen halusi kokeilla asunnon myyntiä itse, koska mitään hirveää kiirettä ei lapsuudenkotiinsa Rantasalmelle muuttaneella naisella ole. Varmuutta lisäsi se, että taustalla on jo useampia kiinteistövälittäjän kanssa tehtyjä kauppoja. Hänenkin silmissään siintää säästö.

– Tämä asunto on 83 neliötä, ja suurimmalla osalla välittäjistä on prosenttipohjainen palkkio. Täällä palkkio olisi 5 000–6 000 euroa, Lappalainen sanoo.

Asunto-osakkeet helpoimpia myytäviä

Yleensä omatoimiseen asuntokauppaan ryhtyvät myyvät vanhoja kerrostalo- tai rivitaloasuntoja. Asunto-osakkeen myyminen on paljon helpompaa kuin kokonaisen kiinteistön, esimerkiksi omakotitalon, myyminen.

Läheskään kaikki ostajat eivät edes lähesty itsemyyjiä. Kari Kaitasuo

Pirkanmaan Kiinteistöliiton toiminnanjohtaja Jorma Koutonen vertaa asunto-osakkeen kauppaa irtaimistokauppaan.

– Asunto-osakkeiden kaupassa myydään osakekirjaa. Kiinteistön omistaa taloyhtiö ja osakkeet tuottavat hallintaoikeuden sen tiettyyn osaan tai tilaan, Koutonen sanoo.

Myös lähes 20 vuotta kiinteistönvälittäjänä toiminut Kari Kaitasuo arvioi, että esimerkiksi Tampereella tyypillisimmin itse myytävät asunnot ovat osakehuoneistoja ja sijaitsevat lähellä keskustaa.

Kiinteistönvälittäjän käyttöä voi lisätä kasvanut tietoisuus myyjän vastuusta. "Varsinkin vanhemmissa asunnoissa tulee helposti jälkipyykkejä ja riitoja. Meidän tehtävänä on toimia niin, että niitä mahdollisimman vähän tulisi", sanoo 18 vuotta kiinteistönvälittäjänä toiminut Kari Kaitasuo. Marjut Suomi / Yle

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n Tampereen alueyhdistyksen varapuheenjohtajana toimiva Kaitasuo uskoo, että suuri osa ostajista suosii joka tapauksessa välittäjien myymiä asuntoja.

– Isoin kilpailu käydään kiinteistövälittäjien kesken. Läheskään kaikki ostajat eivät edes lähesty itsemyyjiä.

"Valokuvista ei kannata säästää"

Sanna Ax sanoo, että ilmoituksen laatiminen ei ole mitään rakettitiedettä. Kun hän esimerkiksi kirjoitti esittelytekstiä, hän otti vinkkejä muista ilmoituksista.

– Mietin, mihin asioihin itse kiinnitän huomiota ja mitkä vetoavat minuun ja kirjoitin tekstin sen pohjalta, Ax sanoo.

Kaikkea hän ei kuitenkaan tehnyt itse. Ax sanoo nähneensä liikaa ilmoituksia, joissa on kännykällä väärästä kulmasta otettuja, sumuisia ja hämäriä kuvia. Axin ilmoitukseen valokuvat otti alan ammattilainen.

– Siihen kannustaisin ehdottomasti kaikkia. Asuntoa myydään kuitenkin paljon mielikuvilla. Se ei ollut mitenkään iso sijoitus.

Myös Hilkka Lappalainen kertoo käyttäneensä ammatikuvaajaa.

Neljässä päivässä neljä näyttöä

Jutuntekohetkellä Sanna Ax:n asunnon myynti-ilmoitus on ollut netin Etuovi.com -palvelussa neljä päivää.

Asunnossa on jo järjestetty neljä näyttöä.

– Ensi viikollakin on tulossa lisää porukkaa, jos asunto on silloin vielä vapaana, Ax sanoo.

Tämänhetkisellä kokemuksella Ax on valmis suosittelemaan myyntitapaa, mutta varauksella.

– Suosittelen, jos on suhteellisen varma olo ja jos on sellaisella alueella, missä asunnot liikkuvat nopeasti, Ax sanoo.

– Mutta jos on kiireinen elämä, niin suosittelisin kääntymään ammattilaisen puoleen. Kyllähän tämä aikaa vie.

Samoilla linjoilla on Hilkka Lappalainen.

– Kyllä tämä koettelee hermoja, kun myyntiaika pitenee ja pitenee. Välillä on jo ollut sellainen tunne, että pitäisikö jo antaa välittäjälle. Mutta en tee sitä vielä, Lappalainen sanoo.

Lappalainen aikoo jatkaa omatoimista myyntiä vielä muutaman kuukauden.

– Toivon, että syksyn aikana saisin tämän myydyksi. Neljä kuukautta on keskimääräinen tämän kokoisen asunnon myyntiaika Mikkelissä. Puolen vuoden jälkeen ehkä voin luovuttaa, Lappalainen sanoo.