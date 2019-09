”Operaatio Matterhorn” tuo kotiin 150 000 ulkomaille Thomas Cookin konkurssin myötä jäänyttä brittiä

Kymmenien lentokoneiden laivue on valjastettu mukaan Britannian rauhanajan suurimpaan kotiuttamisoperaatioon.

Arviolta 150 000 brittituristia on jumissa lomakohteissa eri puolilla maailmaa. Maan hallinto ja ilmailuviranomainen CAA ovat aloittaneet ”operaatio Matterhorniksi” kutsutun lomailijoiden kotiuttamisen.

– Tehtävä on valtava, kyseessä on suurin rauhanajan kotiuttaminen Britannian historiassa. Ongelmia ja viivästymisiä sattuu vääjäämättä, sanoo Britannian liikenneministeri Grant Shapps The Guardianille (siirryt toiseen palveluun).

Matkanjärjestäjä Thomas Cookin konkurssin myötä maailmalle mottiin jääneitä brittilomailijoita tuodaan kotiin kymmenien lentokoneiden laivueen voimin. Useat lentoyhtiöt, kuten EasyJet ja Virgin ovat tarjonneet tukensa operaatioon.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n arvion mukaan yksistään maanantaina kotiuttamislentoja lennetään 45 eri koneella ja 64 reitillä (siirryt toiseen palveluun).

Viranomaiset arvioivat, että maanantaina kotiin saadaan tuotua 14 000 ihmistä.

Valtaosalle kyseessä on ilmainen kotimatka. Osa matkustajista joutuu varaamaan lentonsa itse, mutta heidän matkansa hyvitetään jälkikäteen, kertoo maan liikenneministeriö BBC:n mukaan.

Liikenneministeri Shapps muistuttaa, että kyseessä on vaikea tilanne myös kotiutuslentojen parissa työskenteleville.

Gatwickin lentoasemalla Lontoon liepeillä jonotettiin vielä sunnuntaina lähtöselvitykseen. AOP

Tuhansia tuodaan kotiin maanantaina

Britannian liikenneministeriön mukaan aikomuksena on tuoda turistit kotiin mahdollisimman lähellä suunniteltua kotiinpaluuaikaa.

Viranomaiset muistuttavat, että tällä hetkellä matkoilla olevien ei tule mennä lentoasemalle ennen kuin heidän lentonsa Britanniaan on varmistettu.

Maanantaina viranomaiset arvioivat saavansa tuotua kotiin 14 000 ihmistä.

Kaikkiaan yli puoli miljoonaa jumissa

Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan maanantaina jopa 600 000 turistia jumissa matkakohteissa eri puolilla maailmaa.

Pelkästään Kreikan turistisaarilla on jumissa arviolta 50 000 turistia, joista valtaosa on brittejä

Thomas Cook oli yksi Britannian vanhimmista yrityksistä. Se omisti hotelleja, lomakohteita ja lentokoneita, jotka palvelivat vuosittain arviolta 19 miljoonaa ihmistä 16 eri maassa.

