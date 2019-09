Hallitus sitouttaa Suomen teollisuutta kunniahimoiseen hiilipäästötavoitteeseensa – "Vuosi 2035 on toisille yrityksille realistisempi kuin toisille"

Hallitus haluaa tehdä Suomesta hiilineutraalin vuoteen 2035 mennessä. Reilussa 15 vuodessa pitäisi siis päästä tilanteeseen, jossa ilmakehän hiilipitoisuus ei enää kasva lainkaan suomalaisten toimien seurauksena.

Hallitus katsoo, että paljon päästävä vientiteollisuus on saatava talkoisiin täydellä sydämellä mukaan.

– On aivan keskeistä, että meidän teollisuus ja elinkeinoelämä ovat siinä työssä matkassa, koska kaikista suurin päästövähennyspotentiaali on tietenkin siellä teollisuuden puolella. Tottakai tarvitsemme lisäksi päästövähennyksiä myös liikenteessä, maataloudessa ja rakennuspuolella, sanoo elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.).

Maanantaina Helsingissä järjestettiin seminaari, jossa teknologia-, kemia-, metsä- ja energiateollisuuden johto kertoi käynnistämästään työstä vähähiilisyyteen johtaviksi "tiekartoiksi".

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Pekka Tynell / Yle

Hallitus odottaa valmista kevääseen mennessä.

– Teollisuus on erittäin postiivisesti lähtenyt tähän matkaan, koska tässä nähdään myös se vientipotenitaali. Jos Suomessa onnistutaan ensimmäisinä tekemään muutos, jolla päästään irti fossiilisista polttoaineista myös teollisessa mittakaavassa, niin onhan se ihan valtava kiinnostuksen kohde myös maailmalla, ministeri Kulmuni sanoi.

Teknologiateollisuus: "Aikataulu on kunnianhimoinen ja se on hyvä"

Voiko suomalainen teollisuus sitoutua poliittiseen tavoitteeseen hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035?

Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen toteaa että aikataulu on kunnianhimoinen.

– Toisille yhtiöille se on realistisempi kuin toisille. Mutta strategioita yleensäkin tehdään kunnianhimoisilla tavoitteilla ja minusta se on oikein hyvä. Nyt meidän on helpompi lähteä yrityksissäkin purkamaan tätä, kun on takaraja olemassa.

Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen. Laura Railamaa / Yle

Miettinen varoittaa samaan hengenvetoon ilmastopoliittisten päätösten riskeistä.

– Ettei tehtäisi liian isoja päätöksiä ymmärtämättä mihin ne voivat johtaa. Jos meiltä sitten loppuu joku liiketoiminta sen takia, niin sillähän on suuri vaikutus sitten koko yhteiskunnalle. Siksi meidän on tarkoituksenmukaista nyt seurata tätä tiekarttaprojektia koko matkan ajan.

Teknologiateollisuuden etujärjestön lisäksi Miettinen johtaa myös sähköalan teknologiayrityksen Enston hallitusta. Ilmastonmuutoksen vastaisen trendin avaamat bisnesnäkymät ovat liki rajattomat, hän sanoo.

– Nyt on enemmänkin kyse niiden mahdollisuuksien haarukoinnista, että mihin päin maailmaa lähdetään valloittamaan ja millä tuotesortimentilla. Kyllä, mahdollisuuksia todella on.