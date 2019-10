Irakilaisveljesten oikeudenkäynnistä Turussa tuli YK-tiimille tärkeä näytön paikka: "Rikokset otettava vakavasti, muuten ainoa voittaja on Isis"

Parin vuoden takainen joukkomurhaoikeudenkäynti kahta irakilaisveljestä vastaan on tänä syksynä jatkunut Turun hovioikeudessa.

Isisin joukkohautoja kaivava YK-tiimi on marssittanut myös todisteita ja todistajia Turun joukkomurhaoikeudenkäyntiin.

Kymmeniä nuoria miehiä makaa hiekassa vieri vieressä. Heidän edessään seisova aseistautunut mies ampuu kohti, yhden kerrallaan.

Sekä ammuttavien että ampujien ilmeet ja kasvonpiirteet näkyvät. Välillä vilahtaa musta lippu.

Kyse on Irakissa tapahtuneista surmatöistä, joita esittävä video pyörii hovioikeuden istuntosalissa Suomen Turussa.

Meneillään on oikeudenkäynti kahta 27-vuotiasta irakilaismiestä vastaan. Veljekset, identtiset kaksoset, saapuivat Suomeen turvapaikanhakijoina vuonna 2015. Sitä ennen he syyttäjän mukaan osallistuivat yhteen äärijärjestö Isisin verisimpään joukkomurhaan.

Kesäkuussa 2014 Isis teloitti arviolta 1 700 Irakin asevoimien sotilasta Tikritin kaupungissa, entisen diktaattorin Saddam Husseinin raunioituneella palatsialueella. Tapahtunutta kutsutaan Camp Speicherin joukkomurhaksi.

Ovatko 27-vuotiaat kaksoset Isisin tappajia? Seisoivatko juuri he aseen kanssa sepelikössä ja ampuivat maassa makaavia nuoria sotilaita? Tätä hovioikeus Turussa yrittää nyt selvittää.

Hovioikeuden tuomari, tulkit ja syytetyt istuvat Turussa ja todistajat Bagdadissa. Yle on käsitellyt kuvaa niin, etteivät oikeuden henkilökunnan kasvot näy. Samuli Holopainen / Yle

Veljekset kiistävät syytökset, ja käräjäoikeus on jo kertaalleen todennut heidät syyttömiksi. He kiistävät olleensa Tikritissä joukkomurhan aikaan ja uskovat joutuneensa syytösten kohteeksi vastaanottokeskuksessa sattuneen irakilaisten keskinäisen kärhämän takia.

Syyskuun ensimmäisellä viikolla he istuvat siististi pukeutuneina oikeussalissa ja katsovat surmavideota puolustusasianajan läppäriltä. Ilmeet ovat tyynet.

Videota katsotaan samanaikaisesti myös 3 400 kilometrin päässä Bagdadissa. Irakilainen todistaja sanoo tunnistavansa veljekset videolta.

Tuomarit Turussa näkevät todistajan videolta, mutta syytetyt ja yleisö kuulevat vain hänen äänensä. Mies pelkää turvallisuutensa puolesta ja haluaa antaa todistuksensa anonyymisti.

Todistaja tietää veljesten nimet ja kertoo nähneensä heidät Tikritissä joukkomurhapaikan lähellä, kun hän kävi etsimässä siepattua serkkuaan Isisin tarkastuspisteellä.

Identtiset kaksoset jäivät mieleen, todistaja sanoo.

Veljekset kiistävät olleensa Tikritissä joukkomurhan tapahtuma-aikaan kesäkuussa 2014. Yle on käsitellyt kuvaa. Samuli Holopainen / Yle

Todistaja puhuu kameran edessä mikrofoniin uudenkarheassa neuvotteluhuoneessa, Isisin sotarikoksia selvittävän YK:n tutkintatiimin Unitadin tiloissa. Paikalla Bagdadissa on myös suomalainen syyttäjä ja puolustusasianajaja.

Todistaja puhuu arabiaa. Turkulaisessa oikeussalissa tulkki kääntää hänen puheensa suomeksi.

Yhteys Bagdadista Turkuun toimii moitteettomasti, ja todistajan puhe kuuluu selvästi. Näin ei suinkaan ollut vuonna 2017, kun irakilaiskaksosten tapausta käsiteltiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella.

Tuolloin irakilaisia todistajia kuultiin Irakin keskusrikostuomioistuimessa Bagdadissa, ja yhteys katkeili vähän väliä.

– Pahinta oli keskipäivällä, kun suurin osa miljoonakaupungin asukkaista on netissä. Se vaikutti heti, kertoo valtionsyyttäjä Tom Laitinen.

Laitinen soitteli ja viestitteli Bagdadista Tampereelle, ja yritti pitää molempia oikeusistuimia ajan tasalla siitä, mitä toisessa päässä tapahtuu. Kun yhteys vihdoin saatiin toimimaan, todistajien kuuleminen yritettiin hoitaa mahdollisimman nopeasti.

– Piti keskittyä moneen asiaan kerrallaan. Oli suomeksi sanottuna niin paljon hässäkkää, että se vei kuulemiselta parhaan terän.

Lopulta käräjäoikeus ei pitänyt anonyymejä todistajia riittävän vakuuttavina.

Puolustuksen todistajat eivät uskaltaneet tulla irakilaisen tuomioistuimen tiloihin lainkaan.

Syytteet irakilaiskaksosia vastaan kaatuivat toukokuussa 2017. Oikeus piti täysin mahdollisena, etteivät veljekset olleet missään tekemisissä joukkomurhan kanssa.

Puolitoista vuotta suomalaisessa vankilassa istuneet veljekset pääsivät vapaaksi.

Epäilyt veljesten osuudesta joukkomurhaan saivat alkunsa vastaanottokeskuksen muiden irakilaisten keskuudessa. Veljesten mukaan taustalla on keskuksessa sattunut kärhämä. Samuli Holopainen / Yle

Tänä syksynä Turussa alkaneessa hovioikeuskäsittelyssä apuna on ollut YK:n tutkintatiimi Unitad. Se on auttanut suomalaisviranomaisia irakilaisveljesten tapauksen tutkinnassa ja todistajien kuulemisen järjestämisessä keväästä lähtien.

Unitadin asiantuntijat ovat vastanneet irakilaistodistajien turvallisuudesta, YK on tarjonnut kuulemiselle puolueettoman maaperän ja toimivat olosuhteet.

Unitad oli avainroolissa, jotta puolustuksen todistajat saatiin kuultua. Kaarle Gummerus

Tällä kertaa lähes kaikki todistajat saapuivat paikalle. Unitadin tiloihin uskalsi tulla myös kaksi puolustuksen todistajaa, jotka olivat jääneet pois käräjäoikeuden kuulemisesta.

Todistajat olivat veljesten perhetuttuja. Heidän mukaansa ainakin toinen veljeksistä oli Camp Seicherin joukkomurhan aikaan opiskelemassa, ei ampumassa irakilaissotilaita Tikritissä.

– Unitad oli avainroolissa, jotta meidän todistajat saatiin kuultua, sanoo toisen irakilaisveljeksen puolustusasianajaja, Bagdadissa paikalla ollut Kaarle Gummerus.

Sekä puolustusta että syyttäjää harmittaa, ettei YK-ryhmä ollut käytettävissä jo aikaisemmin. Valtionsyyttäjä Laitinen toteaa, että todistajien kuuleminen on onnistuttu hoitamaan ensimmäistä kertaa kunnolla vasta nyt.

– Tilanne olisi todennäköisesti hyvin erilainen, jos Unitad olisi ollut mukana jo esitutkinnan ja käräjäoikeuskäsittelyn aikana, hän uskoo.

Tikritin joukkohautoja alettiin tutkia keväällä 2015 Isisin vetäydyttyä alueelta. Ali Mohammed / EPA

Yli 600 000 Isis-videota ja 15 000 sivua hirmuhallinnon sisäisiä asiakirjoja. YK:n turvallisuusneuvosto on antanut Unitadin tehtäväksi kerätä todisteita Isisin sotarikoksista, ja elokuussa niitä saatiin kasapäin.

Isis hallitsi Syyriassa ja Irakissa laajimmillaan Britannian kokoista aluetta ja piti otteessaan enimmillään 12 miljoonaa ihmistä.

Pelkästään Irakin joukkohaudoista on löytynyt tuhansia kuolleita. Väkivallan uhrien joukossa on sekä shiia- että sunnimuslimeja, kristittyjä, jesidejä ja muiden vähemmistöjen edustajia. Miehiä, naisia ja lapsia.

YK:n turvallisuusneuvosto perusti Unitadin viime syksynä tutkimaan niitä Isisin Irakissa tekemiä rikoksia, jotka täyttävät tunnusmerkit sotarikoksesta, kansanmurhasta tai rikoksesta ihmisyyttä vastaan.

Isisin rikosten mittakaava on Mount Everest. Karim Khan

– Isisin rikosten mittakaava on vuoren korkuinen. Se on kuin Mount Everest, toteaa tutkintatiimiä johtava erityisneuvonantaja Karim Khan puhelimitse Bagdadista.

Käytännössä hänen porukkansa työ on esimerkiksi joukkohautojen kaivamista tai eloonjääneiden kokemusten tallentamista.

Tutkinta keskittyy ainakin alkuvaiheessa juuri Turun oikeudenkäyntiin liittyvään Tikritin joukkomurhaan, Irakin jesidivähemmistön vainoon sekä Mosulin kaupungin väkivaltaisuuksiin.

Aluksi Unitadin muutaman hengen porukka toimi bagdadilaisessa hotellissa, sitten varastorakennuksen nurkassa. Vajaassa vuodessa se on kasvanut 86 ihmisen tutkintatiimiksi ja saanut asianmukaiset tilat.

Saddam Husseinin entisellä palatsialueella näkyi Isisin tunnuksia vielä keväällä 2015. EPA

Turun Isis-oikeudenkäynti on Unitadille näytön paikka. Tiimin tehtävänä on saattaa rikoksiin syyllistyneitä vastuuseen teoistaan, ja johtaja on oikeudenkäynnistä innoissaan.

– Tulimme mukaan vasta myöhäisessä vaiheessa. Mutta olemme venyneet niin pitkälle kuin olemme pystyneet. Olemme tehneet kaikkemme oikeudenkäynnin onnistumisen eteen, Khan sanoo Ylelle.

Ryhmä osallistuu Isisin rikosten käsittelyyn kansallisessa tuomioistuimessa nyt ensimmäistä kertaa.

Unitadin johtaja toivoo lisää oikeudenkäyntejä Isis-epäiltyjä vastaan. Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa. Missä tahansa, missä kunnollisen oikeudenkäynnin järjestäminen on mahdollista.

– Sitä Isisin uhrit odottavat ja vaativat. He eivät halua meidän kokoavan pelkkiä arkistoja pölyä keräämään.

Isis on rikkonut kaikki tabut. Karim Khan

Khanilla itsellään on pitkä kokemus sotarikoksista ja syyllisten tuomisesta kansainvälisen oikeuden eteen.

Brittiasianajaja on toiminut syyttäjän tai puolustuksen edustajana esimerkiksi entisen Jugoslavian, Ruandan ja Sierra Leonen sotarikostuomioistuimissa sekä kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ICC:ssä.

Khan toteaa nähneensä ja kuulleensa kaikenlaista työuransa aikana. Mutta kuka olisi uskonut, että vielä 2000-luvulla ihmisiä poltettaisiin elävältä, ristiinnaulittaisiin tai heitettäisiin alas rakennusten katoilta seksuaalisen suuntautumisensa takia?

– Isisin kanssa on nähty kaikki mahdolliset hirveydet. Se on rikkonut kaikki tabut.

– Ja näitä keskiaikaisia epäinhimillisiä tekoja on tehty valtavan laajalla alueella, ei viikkojen tai kuukausien, vaan vuosien ajan.

Irakin turvallisuusjoukkojen mukaan Tikritistä löytyi Isisin jäljiltä 14 joukkohautaa. EPA

Mutta miksi oikeutta Irakissa tehdyistä rikoksista irakilaisia miehiä vastaan käydään Suomessa ja suomalaisten veronmaksajien rahoilla?

Kansainväliset sopimukset velvoittavat Suomea järjestämään oikeudenkäynnin. Camp Speicherin joukkomurha on sotarikos, josta epäillyt on saatettava vastuuseen teoistaan.

Irakiin veljeksiä ei ole voitu luovuttaa maassa käytössä olevan kuolemanrangaistuksen takia, joten Suomen on pitänyt järjestää oikeudenkäynti itse.

Viime aikoina on noussut esiin myös ajatus erityisen kansainvälisen tuomioistuimen perustamisesta Isisin rikoksia varten.

Ruotsin sisäministeri kiersi keväällä (siirryt toiseen palveluun) eurooppalaisissa pääkaupungeissa kampanjoimassa entisen Jugoslavian sotarikoksia käsitelleen tribunaalin kaltaisen Isis-tuomioistuimen puolesta. Esitystä tuki eduskuntavaalien alla lämpimästi myös myöhemmin pääministeriksi noussut Antti Rinne (sd.).

Ajatus on saanut kannatusta erityisesti niissä maissa, jotka eivät haluaisi Isisin riveissä vuosia taistelleiden kansalaistensa tai heidän perheenjäsentensä palaavan takaisin kotimaahan.

Camp Speicherin sotilaiden joukkohaudalle oli keväällä 2015 levitetty Irakin lippu. EPA

Kansainvälisen Isis-tuomioistuimen perustaminen olisi kaikkea muuta kuin yksinkertaista.

Käsittelisikö uusi tuomioistuin vain Isisin vai myös muiden Syyrian sodan osapuolten tekemiä rikoksia? Missä maassa tuomioistuin sijaitsisi?

Venäjä ja Yhdysvallat todennäköisesti vastustaisivat tribunaalia, joka tutkisi Syyrian hallituksen tai Isisin vastaisen koalition tekemisiä.

Syyriaan tuomioistuimen perustaminen olisi vaikeaa, sillä maan hallitus todennäköisesti vastustaisi sitä. Irak taas ei kelpaisi Euroopan maille, jos tribunaalin käytössä olisi kuolemanrangaistus.

Isis-tuomioistuin olisi toimintavalmis vasta vuosien kuluttua.

Yksi asiantuntija arvelee (siirryt toiseen palveluun), että kansainvälinen Isis-tuomioistuin olisi nopeimmillaankin toimintavalmis vasta vuosien kuluttua.

Aiemmat kokemukset kansainvälisistä tuomioistuimista osoittavat, että käsittelyyn on voitu ottaa vain kaikkein korkeimman profiilin jutut.

Jokaisen syytetyn käsittely on ollut pitkä ja kallis prosessi. Resursseista on ollut jatkuva pula.

Ja uhrit ovat olleet pettyneitä lopputulemaan.

Isisin uhrien kannalta kansainvälistä tuomioistuinta parempi ratkaisu olisi perustaa totuus- ja korvauskomissio, jota kansallisten tuomioistuinten oikeudenkäynnit täydentäisivät, arvio Turun yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Outi Korhonen.

Todisteiden keruu olisi helpompaa kuin muodollisissa oikeudenkäynneissä. Tapauksia ehdittäisiin käsitellä enemmän.

Uhrit näkisivät oikeuden tapahtuvan ja voisivat osallistua käsittelyyn. Korvauksiin jäisi enemmän rahaa.

Jonkinlaista totuuskomissiota pitää hyvänä ajatuksena myös Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi.

Tärkeää hänen mielestään olisi, että koko yhteisö ottaisi tapahtumat käsiteltäväkseen.

Tuomiota Turun hovioikeudesta odotetaan vielä tämän vuoden puolella. Samuli Holopainen / Yle

Irakilaisveljesten tapauksen käsittely Turun hovioikeudessa jatkuu vielä ainakin muutaman viikon. Irakista on saatu uusia todisteita – teletunnistetietoja – joiden käyttökelpoisuudesta ei ole vielä varmuutta.

Päätöstä veljesten syyllisyydestä tai syyttömyydestä odotetaan silti tämän vuoden puolella.

Uhrit ansaitsevat, että maailma ottaa nämä rikokset vakavasti. Karim Khan

Bagdadissa on vuorossa todistaja numero 33. Mies kertoo, kuinka Isisin taistelijat kesällä 2014 tunkeutuivat hänen kotiinsa, pahoinpitelivät perheenjäseniä ja veivät hänen veljensä mukanaan.

Hän uskoo veljensä päätyneen Isisin päämajaan Saddamin entiselle palatsialueelle ja kuolleen siellä. Ruumista perhe ei vieläkään ole nähnyt.

Todistaja kertoo katsoneensa Isisin joukkomurhavideot tarkkaan, jotta olisi saanut tietoa veljensä kohtalosta.

Turussa tuomiolla olevat kaksoset hän sanoo tunnistaneensa videoilta heti ja myöhemmin myös suomalaisen viranomaisen näyttämistä kuvista.

Todistaja vaikuttaa turhautuneelta Suomessa vuosia jatkuneeseen oikeusprosessiin. Asia kuitenkin on hänelle selvästi erittäin tärkeä.

Mies on tehnyt useita päiväkausia kestäneitä matkoja Bagdadiin oikeudenkäyntien takia.

YK:n tutkintatiimin johtaja Karim Khan on sitä mieltä, että maailma tarvitsee myös Isisin tapauksessa Nürnberg-hetkensä.

Hän viittaa oikeudenkäynteihin, joissa natsi-Saksan johtajia tuomittiin heidän toiminnastaan toisessa maaimansodassa ja juutalaisten kansanmurhassa.

Unitad ei kuitenkaan jää odottelemaan kansainvälistä Isis-tribunaalia, vaan haluaa jatkaa yhteistyötään kansallisten tuomioistuinten kanssa.

– Isisin uhrit ansaitsevat vähintäänkin sen, että että maailma ottaa nämä rikokset vakavasti, Khan sanoo.

– Muuten ainoa voittaja on Isis.

