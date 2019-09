Villiä lipunmyyntiä ei ole saatu vieläkään kuriin – myös teatterikatsoja saattaa haksahtaa väärennettyihin tai ylihinnoiteltuihin lippuihin

Lappeenrannan kaupunginteatterissa törmättiin ensimmäisen kerran väärennettyihin lippuihin. Enemmän harmia on ollut lipunmyyntisivusto Viagogon ylihinnoitelluista lipuista. Ilmiö on tuttu muissakin teattereissa.

Kahden teatterin ystävän Cabaret-musikaalielämys ehti päättyä ennen kuin näytös pääsi edes alkamaan lauantaina Lappeenrannan kaupunginteatterissa.

Katsojat olivat ostaneet liput matkapuhelimiinsa netistä. Lipuntarkastuksessa kävi ilmi, että liput olivat väärennettyjä.

Kaupunginteatteri sekä lippujen myyntiä hoitava asiakaspalvelu selvittävät tapahtunutta asiakkaiden kanssa.

Asiakasneuvontakoordinaattori Sari Jorosella tai kaupunginteatterin johtajalla Iiris Ranniolla ei maanantaina alkuiltapäivästä ollut varmaa tietoa siitä, miltä sivustolta väärennetyt liput oli ostettu.

Väärennettyihin lippuihin ei ole Lappeenrannan kaupunginteatterissa aiemmin törmätty. Sen sijaan ylihintaisia teatterilippuja on ollut netissä liikkeellä.

Ylihintaisia lippuja on kaupattu kansainvälisesti toimivalla Viagogo-sivustolla.

– Ongelma ei ole iso. Puhutaan muutamista lipuista, Joronen kertoo.

Viagogossa liput ovat maksaneet jopa yli kymmenen euroa enemmän kuin teatterin omassa lipunmyynnissä, asiakaspalvelu Winkissä tai lippu.fi -sivustolla, joka on Lappeenrannan kaupunginteatterin lippujen virallinen jälleenmyyjä.

Tälläkin hetkellä Viagogossa on myynnissä lippuja kaupunginteatterin Cabaret- ja Maaninkavaara-esityksiin.

Kaupunginteatterin johtaja Iiris Rannio on tilanteesta harmissaan.

– Kehotan tarkkaavaisuuteen lippujen ostossa, Rannio sanoo.

Kuvakaappaus Viagogo.fi -sivustolta 23. syyskuuta 2019.

Sivuston kautta myydään kertaalleen ostettuja lippuja eteenpäin

Sveitsiläisomisteinen Viagogo on sivusto, jonka kautta kuka tahansa voi myydä ostamiaan lippujaan eteenpäin.

Lappeenrannan kaupunginteatterin lisäksi Viagogon kautta ostettuihin lippuihin on törmätty ainakin Jyväskylän ja Kajaanin kaupunginteattereissa.

Teatteriesitysten lisäksi lippuja myydään Viagogon kautta oikeastaan mihin tahansa tapahtumiin, kuten festivaaleille ja konsertteihin. Tässä ei ole lain näkökulmasta sinänsä mitään väärää.

Palvelusta on kuitenkin tullut Suomen kuluttajaviranomaiselle satoja yhteydenottoja kahden viime vuoden aikana. Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoitti sivustosta helmikuussa.

Lippujen myynnissä useita epäkohtia

Kuluttajaviranomaisen mukaan moni on erehtynyt luulemaan Viagogo-sivustoa tapahtuman viralliseksi lipunmyyjäksi. Lisäksi sivustolla on ollut harhaanjohtavaa tietoa siitä, kuinka paljon lippuja tapahtumiin on vielä jäljellä.

Sivusto on voinut ilmoittaa, että tapahtuman liput ovat loppumassa. Se tarkoittaa kuitenkin vain Viagogon kautta saatavilla olevien lippujen määrää. Monet ovatkin voineet maksaa Viagogon kautta korkeampaa hintaa lipuista, joita olisi ollut vielä myynnissä normaaliin hintaan virallisilla lipunmyyntisivustoilla.

Toisaalta tapahtumajärjestäjällä voi jäädä lippuja myymättä, kun kuluttajat luulevat tapahtumaa loppuunmyydyksi.

Kuluttajaviranomaisen mukaan sivustolla ei myöskään kerrota selvästi, minkälaisia mahdollisia käyttörajoituksia lipuissa on. Myös lippujen hinnat on ilmoitettu sivustolla puutteellisesti.

Viagogon verkkosivuilla on myyty myös lippuja tapahtumiin, joita ei ole olemassakaan. Sivustolla oli esimerkiksi vielä maanantaina iltapäivällä myynnissä lippuja Madonna-musikaaliin Lappeenrannassa. Tapahtuma on kuitenkin peruttu huonon ennakkomyynnin ja tuotantoyhtiön konkurssin takia.

Sveitsissä Viagogota vastaan on nostettu siviilikanne vuonna 2017. Oikeuskäsittely on yhä kesken. Suomen kuluttaja-asiamies odottaa sveitsiläisen tuomioistuimen ratkaisua ennen mahdollisia jatkotoimia.

Heinäkuussa kerrottiin, että hakukonejätti Google ei enää salli Viagogon maksettuja mainoksia hakupalvelussaan. Sivusto rikkoi Googlen mukaan yhtiön mainostamiseen liittyviä sääntöjä.