Thaimaalaiset marjanpoimijat ovat tämän vuoden sadon keränneet ja lento kotiin odottaa – yhteentörmäyksiä suomalaisten kanssa sattuu harvoin

Thaimaalaisten marjanpoimijoiden leirillä Alavudella eletään kesäkauden viimeisiä päiviä.

Kesällä mustikoiden myötä alkanut marjastuskausi on päättymässä ja Alavuden Rantatöysässä olevaa leiriä valmistaudutaan purkamaan. Poimijoiden paluulennot on varattu perjantaille ja lauantaille.

Näin illansuussa, kun kello on puoli kuusi, ensimmäinen poimijaporukka on jo palannut metsästä leiriin, muut tulevat aivan kohta. Kaikkiaan tien päällä on kymmenkunta autoa.

Syyskuinen päivä on jo paljon pimeämpi kuin keskikesän päivä, jolloin poimijat lähtivät metsään auringon noustessa ja palasivat iltamyöhään. Poimintapäivä on lyhyempi – ja kylmempi.

Tukihenkilönä thaimaalaisille

Thaimaalaiset marjanpoimijat ovat olleet Suomessa heinäkuusta lähtien. Marjavuosi ei ole ollut paras mahdollinen.

– Tänään saalis on näköjään 40-60 kiloa puolukkaa poimijaa kohden. Se ei ole kovin hyvä. Muutama päivä sitten yhden poimijan saalis oli 203 kiloa. Kaikkien aikojen ennätys, jonka muistan, on yli 300 kiloa marjaa päivässä, sanoo thaimaalaisten tukihenkilönä toimiva Pirkka Juntunen.

Juntunen edustaa Tiinan Marjakonttia, joka on Alavudella leiriytyvien 80 thaimaalaisen poimijan kutsuja ja sitoutunut ostamaan kaiken sen marjan, minkä he poimivat.

Hän on toiminut poimijoiden tukihenkilönä 12 kesää ja astuu kuvaan aina silloin, jos tarvitaan suomalaista terveydenhoitoa tai suomalaisten ja thaimaalaisten kesken tulee jotain selvitettävää.

– Esimerkiksi yksityistiet ovat sellaisia, joista joskus tulee säätämistä. Sanotaan, että ihan hyvä, että poimivat - kunhan eivät täällä, Juntunen tietää.

Säiden armoilla, kuten Thaimaassakin

Kahdeksatta vuotta Suomessa poimimassa oleva Bunchu Sunawong on maanviljelijä. Viljelyn vuodenkiertoon työrupeama Suomessa sopii.

– Raha, Sunawong toteaa ykskantaan, kun tulee puhe motiivista Suomeen tulemiseen. Syyskuisen päivän marjasaalis on hänen osaltaan ilmeisen odotettu, mutta sää sen verran kylmä, että metsässä vietetyn päivän jälkeen palelee.

Sunawong lentää loppuviikosta kotiin Thaimaahan muutaman kuukauden Suomessa olon jälkeen, kuten suurin osa kaikista Suomessa olevista thaimaalaisista marjanpoimijoista.

Juntunen muistuttaa, että poimijoiden kesään liittyy aina taloudellisen tuloksen riski. Marjavuodet ovat erilaisia, joten huippuansiot vaihtelevat. Tappiolle kukaan ei tälläkään leirillä ilmeisesti kuitenkaan taloudellisesti jää.

– Esimerkiksi maanviljelijät tietävät, että satoa ei voi ennustaa. Sama se on heillä Thaimaassakin, Juntunen toteaa. Suuri osa leirin poimijoista on maanviljelijöitä.

Päivän aikaan poimitut marjat punnitaan ja kilomäärä kirjataan tarkasti ylös. Tällä kertaa keskimääräinen saalis oli 40-60 kiloa puolukkaa per poimija. Hanne Leiwo / Yle

Kokit, mekaanikko ja koordinaattori poimijoiden avustajina

Rantatöysän leirillä majoittuu 55 thaimaalaista.

Leiri on Nummelan tilalla, joka on maatilamatkailuyritys. Sen pihapiirissä olevat rakennukset ovat jo useana kesänä toimineet poimijoiden majoitustiloina. Pihasta löytyvät myös peseytymis- ja saniteettitilat, keittiö ja marjojen punnitus- ja varastointipaikat.

Poimijoiden lisäksi leirissä asuu ja työskentelee kaksi kokkia, automekaanikko ja leirin koordinaattori. Käyttämistään palveluista ja majoituksesta poimijat maksavat sovitun korvauksen. Korvauskäytäntöjä säädellään aiesopimuksella (siirryt toiseen palveluun).

Tiinan Marjakontilla on Alavudella toinenkin, pienempi leiri vanhalla Kaukolan koululla.

Päivitetty sopimus – valvontaa ja vastuuta

Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ja heidän avustajiensa asemaa kohennettiin alkuvuonna päivittämällä yritysten, ulkoministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön välinen aiesopimus (siirryt toiseen palveluun).

Aiesopimuksessa säädellään yritysten vastuulla olevia asioita poimijoiden lähtömaissa ennen Suomeen tuloa ja Suomessa poimintakauden aikana. Siinä on tarkennuksia muun muassa poimijoiden leiriolosuhteisiin ja tulojen tilittämiseen liittyen.

Suomeen poimijoita kutsuvien yritysten edellytetään allekirjoittavan aiesopimuksen.

Esimerkiksi Tiinan Marjakontin toimintaan aiesopimuksen päivittäminen ei ole tuonut muutoksia. Leirit ja toiminnot ovat samoja kuin ennenkin, sanoo yrittäjä Veikka Juntunen.

– Olemme ennenkin toimineet sopimusten mukaan, Juntunen toteaa.

Samoin sanoo Polarica Marjan toimitusjohtaja Jukka Kristo. Polaricalla on ollut tänä kesänä vajaat 600 ulkomaista luonnonmarjojen poimijaa eri puolilla Suomea. Kriston mukaan yritys tukee sopimukseen tehtyjä tarkennuksia.

– [Toimintaehtojen] kiristykset tähtäävät siihen, että toiminta on avointa ja mahdolliset ongelmat ennaltaehkäistään. Tarvitaan valvontaa ja vastuuta, Kristo sanoo.

Suomessa on tänä vuonna ollut thaimaalaisia marjanpoimijoita yli 2400.

Ulkomaalaisten luonnonmarjojen ja muiden luonnonvaraisten tuotteiden poimintaan liittyvät neuvonta- ja lausuntoasiat on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon.

Marjanpoimijoita kutsuvat yritykset toimittavat TE-toimistolle loppulausuntonsa kuluneesta kesästä poimintakauden päättyessä. TE-toimisto taas antaa Suomen ulkomaan edustustoille pyynnöstä lausuntoja yritysten ennakkoselvityksistä, liiketoimintaedellytyksistä ja kyvystä vastata maahan kutsumiaan marjanpoimijoita koskevista velvoitteista sekä ennen viisumien myöntämistä että poimintakauden jälkeen.

– Kunhan lausunnot on saatu, tiedetään miten kausi on mennyt, kertoo kansainvälisen työnvälityksen koordinaation asiantuntija Tuomas Komulainen TE-toimistosta. Jos yritys laiminlyö aiesopimuksen ehtoja, se saattaa saada seuraavana vuonna vähemmän viisumeita poimijoille.

Thaimaalaisilta kerätään palaute kaudesta paluulentojen yhteydessä. He saavat täytettäväkseen thain kieliset lomakkeet, jotka palautetaan anonyymisti.

Pirkka Juntunen (vasemmalla) pinoaa marjalaatikoita yhdessä kahdeksatta vuotta poimimassa olevan Bunchu Sunawongin kanssa. Peeraya Sompong (oikealla) on leirin koordinaattori. Hanne Leiwo / Yle

Konfliktit yleensä väärinkäsityksiä

Pirkka Juntunen kertoo, että suomalaisten ja thaimaalaisten yhteentörmäyksiä sattuu hyvin harvoin. Ehkä suomalaiset ovat jo tottuneet siihen, että marjametsästä sadon korjaavat talteen ulkomaiset poimijat.

– Heillä ei juuri kilpailijoita enää ole, sillä kaupallista poimintaa ei Suomessa juuri harrasteta.

Jos konflikteja tulee, ne ovat yleensä väärinkäsityksiä, joista selvitään keskustelemalla. Yleensä, sillä Juntunen osaa kertoa vuosien varrelta muutaman esimerkin, missä thaimaalaisten poimijoiden päälle on käyty harjanvarrella huitoen tai auton keulapeltiä moukaroitu isolla kivellä.

– Joillakin ihmisillä vaan hirttää niin pahasti kiinni, kun oikein tympäisee. Varmaan he itsekin katuvat hetken kuluttua, Juntunen miettii.

Tänä kesänä marjanpoimijoiden omaisuutta kohtaan on kuitenkin tehty ilkivaltaa niin, että Juntunen kirjoitti asiasta paikallislehdessä. Poimijoiden majoitustiloissa oli käyty penkomassa tavaroita, peräkärry työnnetty ojaan, auton sivuikkuna lyöty rikki ja viimeisimpänä nyt syyskuussa peräkärry varastettu.

Haastatteluhetkellä Juntunen kuitenkin arvelee, että kyseessä ei ollut niinkään thaimaalaisia kohtaan tehty ilkivalta kuin ilkivalta yleensä. Marjastusvälineiden varastaminen vaikeutti joka tapauksessa poimijoiden työtä, joten heille varkauksista aiheutui selkeää haittaa.

Kesä on kohta ohi

Illan hämärtyessä pihan grillikatokseen sytytetään jokailtainen nuotio. Keittiöstä tulee rasvassa paistettujen kanankoipien tuoksu. Iltapala odottaa.

Poimijoiden autojen palatessa maastosta, pihaan hurauttaa myös mekaanikko omalla autollaan.

– Ilmeisesti hän on käynyt auttamassa jotakuta jossain, Juntunen toteaa.

Marjalaatikko toisensa perään nostetaan vaa’alle, punnituksen tulos kirjataan ylös ja kukin poimija kuittaa saaliinsa nimikirjoituksellaan kilojen viereen. Osa tuloista maksetaan käteisellä, osan tilitetään thaimaalaisen tilitoimiston kautta.

Juntusella ja poimijoilla ei juuri ole yhteistä kieltä, mutta elekielellä ja muutamilla sanoilla pärjätään jotenkuten sen aikaa, kun tässä samalla tontilla ollaan. Thain kielen kylmää merkitsevä sana on tänään kovassa käytössä, sitä toistelevat sekä poimijat että Juntunen yhteisymmärryksessä.

Poimijoiden palattua metsästä pihamaa hiljenee nopeasti, sillä vielä parina aamuna kello herättää poimijat kukonlaulun aikaan. Sitten kesä on ohi.