Pääministeri Rinne: Valtio tukee Rauman paperitehtaan irtisanottavia kouluttautumisessa uusiin tehtäviin

Raumalla maanantaina vieraillut pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo valtion tukevan UPM:n Rauman tehtaalta mahdollisesti irtisanottavien työntekijöiden kouluttautumista uusiin tehtäviin.

Tehtaalla alkoivat viime viikolla yt-neuvottelut yhden paperikoneen sulkemisen vuoksi. Arvioitu henkilöstön vähennys on 179 ihmistä eli kolmasosa UPM:n Raumalla olevasta henkilökunnasta.

– Jos Raumalta löytyy tahtoa, uteliaisuutta ja ideoita uuteen pilottiin, jolla työntekijöitä voidaan työllistää uusiin tehtäviin, valtiolta varmasti löytyy tähän panoksia.

Rauman-malli syntyy paikallisesti

Pääministeri Rinteelllä ei olle vielä tarjolla Raumalle räätälöityä valmista ratkaisua, vaan hän odottaa sen rakentuvan paikallisesti yhteistyössä eri viranomaisten, Rauman kaupungin ja tehtaan kesken.

Hän ymmärtää, että paperikoneen työntekijöistä ei tehdä käden käänteessä esimerkiksi sotalaivan tekijöitä. Rauman RMC-telakka tarvitsee lisää työvoimaa, kun telakka rakentaa lähivuoisna merivoimille neljä uutta sotalaivaa.

– Siellä on korkeaa osaamista, mutta se on hyvin kapealla sektorilla ja tiettyyn yhtiöön sitoutunutta osaamista, jota on kymmenien vuosien aikana rakennettu tehtaan sisällä.

– Sinällään sen muuntaminen nopeasti uudeksi osaamiseksi ei ole välttämättä kaikkien ihmisten osalta helppoa, mutta tahtotilaa tuntuu löytyvän siinä, että jokainen ihminen löytää paikkansa ja sitä olemme valmina tukemaan.

Ydinjätteen kapselointilaitokselle peruskivi

Pääministeri Rinne osallistui maanantaina myös Eurajoella ydinjäteyhtiö Posivan kapselointilaitoksen peruskiven muuraukseen.

Laitos käsittelee valmistuttuaan Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloiden käytetyn polttoaineen.

Kyseessä on noin 500 miljoonan euron investointi. Rakennusprojektin työllistävä vaikutus on noin 2 500 henkilötyövuotta.