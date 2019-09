Ranskassa aloitettiin laaja oikeudenkäynti – vuosikymmeniä myyty painonpudotuslääke saattoi aiheuttaa jopa 2 000 kuolemaa

Ranskassa aloitettiin tänään oikeudenkäynti, jossa puidaan yhtä maan suurimmista terveyskriiseistä (siirryt toiseen palveluun).

Mediator-painonpudotuslääkkeen uskotaan aiheuttaneen jopa 2 000 ihmisen kuoleman ja monien elinikäisen vammautumisen.

Ranskalaiset ehtivät syödä lääkettä yli kolme vuosikymmentä ennen kuin tuote vedettiin pois apteekkien hyllyiltä vuonna 2009.

Servier tiesi myyvänsä myrkkyä. Onnettomat, kuten minä, on tuomittu hitaaseen kuolemaan. Joy Ercole, söi Mediator-lääkekuurin vuonna 2009

Huoli lääkkeen turvallisuudesta heräsi aiemmin.

Vuonna 2007 kun keuhkoasiantuntija Irène Frachon huomasi potilastietoja tutkiessaan kytköksen Mediator-lääkkeen ja vakavien sydän- ja keuhkovaurioiden välillä.

– Oikeudenkäynti on valtava helpotus. Viimein tämä kestämätön skandaali saa loppunsa. Tämä niin kutsuttu lääke on tosiasiassa myrkkyä, Frachon sanoi The Guardianille (siirryt toiseen palveluun).

Arviolta 5 miljoonaa ihmistä on syönyt lääkettä.

Uhreja edustava Charles Joseph-Oudin kertoo AFP:lle, että hänen 250 asiakastaan ”haluavat tietää, miksi lääke sai olla markkinoilla niin pitkään”.

Lääkettä määrättiin myös laihoille ja terveille

Mediator-lääke on amfetamiinijohdannainen ylipainoisille diabeetikoille painonhallintaan tarkoitettu lääke, jota määrättiin usein myös terveille näläntunteen hallintaan.

– Servier tiesi myyvänsä myrkkyä. Onnettomat, kuten minä, on tuomittu hitaaseen kuolemaan. Elämäni on pilalla, sanoo 71-vuotias Joy Ercole uutistoimisto AFP:lle.

Ercolelle määrättiin puolen vuoden kuuri Mediator-lääkettä 10 vuotta sitten.

The Guardianin mukaan lääkettä määrättiin jopa laihoille ja urheilullisille naisille (siirryt toiseen palveluun), jotta lisäkilot pysyisivät kurissa.

Servier on sanonut, että se ei tiennyt riskeistä ennen vuotta 2009.

Asianajaja saapui maanantaina Pariisissa sijaitsevaan oikeustaloon oikeudenkäynnin ensimmäisenä päivänä. Puoli vuotta kestävässä oikeudenkäynnissä kuullaan yli 100 todistajaa. Christophe Petit Tesson / Epa

Lääkeyritys Servier on yksi Ranskan suurimmista lääkevalmistajista. Yksityisomisteisen yrityksen syytetään peitelleen lääkkeen hengenvaarallisia sivuvaikutuksia.

Ranskan lääkevalvontaviranomaisen puolestaan syytetään puuttuneen liian hitaasti ja lievästi potilaiden vammoihin ja kuolemantapauksiin, kertoo The Guardian.

Satoja, jopa tuhansia kuolleita

Ranskan terveysministeriön mukaan ainakin 500 ihmistä on kuollut sydänsairauteen lääkkeen sisältämän ainesosan takia. Asiantuntijat arvioivat, että kuolleiden määrä on suurempi, jopa lähes 2 000.

Oikeuden eteen joutuu lääkeyhtiö Servier’n ohella yhdeksän tytäryhtiötä ja lääkevalvontaviranomainen (siirryt toiseen palveluun) ANSM.

Laajassa oikeudenkäynnissä on 21 vastaajaa ja 2600 asianomistajaa.

Tappo- ja petosyytteitä puivan oikeudenkäynnin arvioidaan kestävän puoli vuotta.

Lähteet: AFP