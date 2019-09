Mitä Googlen jätti-investointi Haminaan merkitsee Suomelle? Kokosimme vastaukset viiteen kysymykseen

Google on toiminut Haminassa kymmenisen vuotta.

Google on toiminut Haminassa kymmenisen vuotta.

Tänä vuonna Google on ilmoittanut yhteensä 1,2 miljardin investoinneista Haminaan.

Hakukonejätti Google julkisti viime viikolla investoivansa Haminan datakeskukseen jälleen 600 miljoonaa.

Viime toukokuussa Google ilmoitti samansuuruisesta investoinnista Haminaan. Uuden investoinnin myötä Googlen kokonaissijoitus Haminassa nousee kahteen miljardiin euroon.

Keräsimme vastaukset investointiuutisen herättämiin kysymyksiin.

1. Kuinka monta työpaikkaa perjantaina julkistettu 600 miljoonan euron investointi tuo suoraan Googlelle Haminaan?

Investoinnin poikimien uusien työpaikkojen määrästä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Suuntaa antaa kuitenkin toukokuussa julkistetun investoinnin synnyttämien työpaikkojen arvioitu määrä.

– Kysymykseen on vielä liian aikaista vastata, sillä investoinnit tehdään ensi vuoden aikana. Keväällä julkistetun edellisen investoinnin arvioitiin työllistävän 40-60 henkeä, sanoo Googlen Suomen mediasuhteista vastaava Timo Nurmi.

Googlen Euroopan datakeskusten päällikkö Denis Browne kertoi Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että uuden investoinnin kohdalla puhutaan saman mittaluokan lisäyksistä.

Jos tämä uusi investointi poikii saman verran työpaikkoja, puhutaan yhteensä noin sadasta uudesta työpaikasta Haminan palvelinkeskuksessa. Tällä hetkellä Google työllistää Haminassa noin 300 henkeä.

Toukokuussa julkistetun palvelinkeskuksen laajennuksen rakennustyöt ovat jo käynnistyneet. Kiivaimmillaan rakennustyöt ovat loppuvuonna ja ensi vuoden alussa. Silloin rakennustyöt tuovat työtä enimmillään 1500-1700 ihmiselle.

2. Mikä investoinnin merkitys Kaakkois-Suomelle ja Kymenlaaksolle on?

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen pitää investointia merkittävänä etenkin Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen kannalta.

– Rakennemuutoksesta kärsineelle alueelle on äärimmäisen hyvä, että tulee uusia investointeja. Ne tulevat varmasti tarpeeseen. Ainahan näillä investoinneilla on huomattavasti suurempi paikallinen vaikutus, kuin jos puhutaan koko maan luvuista. Investointi on varmasti tärkeä Haminalle, ja ennen kaikkea jatkoa aiemmille investoinneille, Pakarinen sanoo.

Google toimii Haminan Summassa entisessä tehdaskiinteistössä. Summan paperitehdas suljettiin vuonna 2008. Kymenlaaksossa on lopetettu kolme suurta paperitehdasta vuosina 2006-2011. Summan lisäksi lakkautettujen listalla ovat Voikkaan ja Myllykosken paperitehtaat Kouvolassa.

Haminassa valmistaudutaan jo Googlen investointien vaikutuksiin. Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen pitää tärkeänä, että kaupunkiin rakennetaan esimerkiksi uusia, houkuttelevia asuntoja, jotta Googlen uudet työntekijät saadaan asettumaan kaupunkiin.

3. Millainen vaikutus Googlen investoinnilla on Suomelle?

Kuntaministeri Sirpa Paateron mukaan Googlen esimerkki osoittaa investoijille, että Suomeen kannattaa investoida. Se antaa signaalin, että Suomi on turvallinen ja vakaa maa, jossa on osaavaa työvoimaa.

– Henkisesti sen merkitys on todella suuri. Työpaikkojen suorassa määrässä investoinnin merkitys ei ole hirmuisen iso, mutta liitännäistoimintojen, kuten kiinteistön ja alueen ylläpidon suhteen se on iso juttu, kotkalainen Paatero sanoo.

Servereitä Googlen palvelinkeskuksessa Haminassa.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomistiSami Pakarinen on samoilla linjoilla.

– Tällaisella investoinnilla on tietysti aina myönteinen vaikutus. Jo pelkästään rakennusvaiheessa investointi työllistää varsin hyvin. Kun tehdään datakeskusta, niin eihän se samalla tavalla toimiessaan työllistä, kuin jokin toisenlainen tuotannollinen investointi. Se voi kuitenkin houkutella lisää toimijoita, ja sitä kautta avata tulppaa jatkoinvestoinneille, Pakarinen toteaa.

4. Googlen tänä vuonna ilmoittamat investoinnit Haminaan ovat yhteensä 1,2 miljardia. Mihin investoinnin kokoluokkaa voi verrata?

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava ekonomisti Sami Pakarinen vertaa Googlen tänä vuonna tekemien investointien suuruusluokkaa Suomen isoimpiin metsäteollisuuden hankkeisiin.

– Ne ovat pyörineet suunnilleen samassa luokassa, reilussa miljardissa. Kyllä tässä puhutaan isosta yksittäisestä investoinnista, etenkin kun lasketaan sekä laajennustyöt että tuulivoimat mukaan, Sami Pakarinen toteaa.

Äänekoskelle kaksi vuotta sitten avatun Metsä Groupin jättimäisen sellutehtaan rakentaminen maksoi 1,2 miljardia. Seuraavaksi yhtiö aikoo rakentaa Kemiin 1,5 miljardin euron biotuotetehtaan. Siitä tulee jopa suurempi kuin Äänekosken tehtaasta, joka on ollut Suomen kaikkien aikojen suurin metsäteollisuusinvestointi.

Vertailun vuoksi Haminan kaupungin vuosibudjetti on 150 miljoonaa euroa, ja kaupunki on investoinut tänä vuonna 10 miljoonaa euroa.

Ja vaikkapa uuden Taru sormusten herrasta -sarjan kustannukset nousevat arviolta 1,1 miljardiin (siirryt toiseen palveluun). Siitä on tulossa maailman kallein tv-sarja.

5. Google aloittaa myös koulutusohjelman SAK:n kanssa. Millaisesta koulutuksesta Googlen ja SAK:n yhteistyöprojektissa on kysymys?

Googlen hyväntekeväisyysorganisaatio Google.org lahjoittaa kaksi miljoonaa euroa innovaatiosäätiö Nestalle. Rahalla järjestetään koulutusta yhteistyössä ammattiliittojen kanssa Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa ja Belgiassa.

Suomessa varsinaisesta koulutuksesta vastaa Työväen Sivistysliitto TSL. Tarkoituksena on mennä 30-35 työpaikalle yhteistyössä työntekijöiden, työnantajien ja luottamushenkilöiden kanssa.

– Koulutus toteutetaan joko työpaikalla tai mahdollisimman lähellä työpaikkaa. Siellä käydään käsiksi sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat sen työpaikan ja työntekijöiden mielestä tärkeitä tulevaisuuskysymyksiä. Käytännössä siis pohditaan, miten digitaalinen murros ylettyy juuri sille työpaikalle ja miten se vaikuttaa näiden ihmisten omaan työtulevaisuuteen, kertoo Työväen Sivistysliiton pääsihteeri Jouko Muuri.

Tällä hetkellä Google työllistää Haminassa noin 300 henkeä.

Muurin mukaan koulutus on suunnattu kolmelle toimialalle; kuljetukseen, teollisuudelle ja palvelualalle. Tarkoituksena on lähestyä toimialoja PAMin, AKT:n ja Teollisuusliiton kautta. Googlen on Jouko Muurin mukaan tarkoitus vastata kaikista koulutuksen kustannuksista.

Muurin mukaan tavoitteena on, että jokaisesta liitosta koulutetaan 100-120 ihmistä.

– Kyseessä on kolmesta neljään päivää kestävä koulutus, joka toteutetaan valtakunnallisesti, eli me menemme työpaikoille. Sen vuoksi logistiset kustannukset nousevat varsin suuriksi.