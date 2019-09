Ilmiö Lahden seudulla: Nuoret sopivat tappelevansa puistossa, tappelut kuvataan someen – mistä on kyse?

Lahden seudulla tapahuneet tappelut on kuvattu sosiaalisen median kanaviin.

Lahden seudulla tapahuneet tappelut on kuvattu sosiaalisen median kanaviin. Tiina Jutila / Yle

Hämeen poliisin tietoon on viime viikkojen aikana tullut kymmenkunta tappelua, joista osa on johtanut joukkotappeluihin.

Lahdessa nuoret ovat parin viime viikon aikana järjestäneet niin sanottuja yksi vastaan yksi -tappeluita. Tappelut sovitaan yleiselle paikalle nuorten kesken, ja ilmiöön liittyy, että joku kuvaa tapahtumat myös sosiaaliseen mediaan.

Viranomaisten tietoon on tullut useita tappeluita, ja niistä on aiheutunut myös vammoja. Osa sovituista tappeluista on myös johtanut isompiin välikohtauksiin. Lisäksi tappelut ovat poikineet niin sanottuja kostotappeluita, sanoo Hämeen poliisin Ankkuritiimin vanhempi rikoskonstaapeli Emilia Hämäläinen.

– Jotkut tappelut ovat yltyneet joukkotappeluiksi. Siellä on potkittu, on tullut vammoja ja ollut kättä pidempää mukana. Näissä tappeluissa tilanne lähtee käpälästä.

Hämäläinen arvioi tappeluita olleen kymmenkunta parin viikon aikana eri puolilla Lahtea sekä Heinolassa ja Asikkalassa. Osallisina ovat usein 13–17-vuotiaat pojat, sanoo Hämäläinen.

– Kun olen heidän kanssaan puhunut, niin vastaus on, että me vaan haluttiin, sovittiin yhdessä, tai että joku haastoi minut. Siinä ei ole sen syvempää motiivia.

– Tappeluista on tehty yleistä sirkushuvia. Halutaan huomiota omille tekemisille, sanoo Hämäläinen.

Tutkija: Ei tulla ajatelleeksi, ennen kuin sattuu pahasti

Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija Mikko Salasuo arvelee, että tällaisissa tappeluissa on osaltaan kyse somen tuomista, nopeastikin leviävistä villityksistä.

– Ajatus näiden takana on usein harmiton. Ei tulla ajatelleeksi, ennen kuin sattuu pahasti.

Taustalla saattaa olla kisailua ja nokittelua kavereiden kesken. Toisaalta halutaan kenties kerätä katsojia sosiaalisen median puolella.

Tappeluvideot eivät myöskään ole uusi ilmiö. Esimerkiksi jalkapallofanien tappeluita on taltioitu maailmalla jo pitkään muidenkin nähtäville. Usein suomalaiset nappaavat ideansa tällaisiin videoihin ulkomailta, sanoo Salasuo.

– Niin paljon, kun some tuo hyvääkin, sillä on myös lieveilmiöitä. Tällaisia some-ilmiöitä on ollut paljon. Kuvataan, kun esimerkiksi heitetään vettä toisen niskaan, isketään kyynärpäällä, tai pidätetään hengitystä ja kuvataan sitä.

Helsingin poliisin ennalta estävän toiminnan yksiköön ei ole tullut vastaavia yksi vastaan yksi -tappeluita tietoon. Helsingin poliisi varautui reilu viikko sitten suureen joukkotappeluun pääkaupunkiseudulla.

Poliisi: Tappelu se on sovittukin tappelu

Ankkuritiimin Emilia Hämäläinen haluaa muistuttaa, että paikalle sattuva poliisi kirjaa ylös pahoinpitelyn, hän muistuttaa.

– Nämä täyttävät useamman rikoksen tunnusmerkit, esimerkiksi vamman tuottamuksen. Vaikka tappelu olisi kuinka sovittu, jos siitä tulee vammoja, se on pahoinpitely.

Pienessäkin käsirysyssä tai nujakassa voi sattua mitä tahansa, sanoo Hämäläinen.

– Mitä vain voi tapahtua, kun toinen lyö päänsä. Siinä on hirveä riski saada vakaviakin vammoja.